Перемирие приказало долго жить. Израиль и "Хамас" вернулись к боевым действиям, - Н.Портякова

02:53 02.12.2023

Режим прекращения огня между Израилем и радикальным движением "Хамас" оказался крайне шатким. Ранним утром пятницы, по истечении срока перемирия, которое продержалось семь дней, Армия обороны Израиля сообщила о возобновлении боевых действий в секторе Газа, обвинив в срыве договоренностей "Хамас". Палестинское движение выдвинуло встречные обвинения, возобновив атаки по израильским городам.



По второму кругу

Первые признаки того, что в ненадежном затишье между Израилем и сектором Газа что-то пошло не так, появились незадолго до наступления шести часов утра пятницы: в израильских населенных пунктах, расположенных вблизи сектора Газа, включились сирены. А уже через несколько минут военные сообщили, что перехватили ракету, выпущенную из Газы. Менее чем через час после этого из кибуца Холит на юге Израиля поступило еще одно сообщение о сработавшей сирене. А уже после 7:00 утра, ровно по истечении срока соглашения о прекращении огня, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), не дожидаясь очередных сигналов тревоги, выступила с заявлением о возобновлении боевых действий.



""Хамас" нарушил режим оперативной паузы, а кроме того, обстрелял израильскую территорию. Израильские силы обороны возобновили боевые действия против террористической организации "Хамас" в секторе Газа",- отметило ведомство в своем Telegram-канале. Позднее военные заявили, что не отказывались от планов обмена израильских заложников на палестинских заключенных, но "Хамас" не предоставил утром новый список похищенных, которых готов был бы отпустить.



Еще несколько дней назад израильские военные источники открыто говорили, что следующий этап операции будет включать в себя зачистку южных районов Газы - в частности, Хан-Юниса, где, по их мнению, базируется руководство "Хамаса".



И в пятницу, почти сразу же после заявления ЦАХАЛа, одни из первых израильских воздушных и артиллерийских ударов по анклаву пришлись именно по Хан-Юнису.



Правда, незадолго до этого израильские военные сбросили листовки с предупреждением: город является "опасной зоной боевых действий" и мирным жителям следует отправиться в расположенный южнее, недалеко от границы с Египтом, город Рафах. Впрочем, по свидетельству очевидцев, Рафах также не избежал ударов со стороны израильтян.



Уже в первые три часа с момента возобновления боевых действий, по данным контролируемого "Хамасом" Минздрава Газы, погибли 32 человека.



К 17:00 сообщалось уже о 109 жертвах.



В свою очередь, "Хамас" обвинил в нарушении соглашения о прекращении огня Израиль, заявив: еврейское государство препятствует поставкам топлива на север Газы и нарушает условия сделки по обмену людьми. В частности, один из неназванных палестинских чиновников сообщил журналистам, что переговоры о продлении режима прекращения огня провалились ночью из-за требования Израиля освободить женщин-солдат.



Заодно "Хамас" возобновил атаки по территории Израиля, сообщив об этом в своем Telegram-канале. В пятницу боевики обстреляли районы, прилегающие к сектору Газа, города на юге - Ашкелон, Сдерот, Ашдод, а также север страны.



Как в прошлый раз продлевался режим прекращения огня

Одновременно в течение дня стороны обменивались и риторическими ударами. "С возобновлением боевых действий мы подчеркиваем: израильское правительство привержено достижению целей войны - освобождению наших заложников, уничтожению "Хамаса" и обеспечению того, чтобы Газа никогда не представляла угрозы для жителей Израиля",- решительно заявили в канцелярии премьер-министра Биньямина Нетаньяху.



В движении "Хамас" на это заочно парировали уверениями, что своих целей Израиль не достигнет. "То, чего Израиль не добился за пятьдесят дней до перемирия, он не добьется, продолжая агрессию после перемирия",- заявил член политического бюро движения Иззат ар-Ришк.



Буря после затишья

Напомним, что соглашения о временном прекращении огня Израиль и "Хамас" достигли 24 ноября при активном посредничестве Египта и Катара. С тех пор договоренности дважды продлевались. Буквально за день до нынешних событий многие СМИ, включая The Wall Street Journal, с осторожным оптимизмом говорили, что режим прекращения огня будет продлен еще на сутки. Хотя при этом все понимали, что договоренности враждующих сторон слишком шаткие и затишье не продлится долго.



Напомним, что одной из главных целей нарушенного теперь режима прекращения огня было освобождение максимального числа заложников, взятых палестинскими радикалами в плен при нападении на Израиль 7 октября.



С самого начала Израиль настаивал, что освобождение десяти заложников в день - это минимум в обмен на согласие приостановить наземное наступление и бомбардировки сектора Газа. За семь дней, которые перемирие смогло продержаться, еврейскому государству удалось вернуть домой даже чуть больше людей - в общей сложности число освобожденных за время перемирия заложников составило 105 человек, включая 24 иностранца. Сообщалось, что в Газу вернулись 240 палестинских заключенных из числа женщин и несовершеннолетних.



Как усиливается давление на Израиль

В общей сложности в плену в секторе Газа остается 137 человек, большинство из которых - мужчины и израильские военнослужащие. Однако в числе пленников есть и 20 женщин, а также 11 иностранных граждан. Как считалось, "Хамас" и так не хотел освобождать военнослужащих на тех же условиях, что женщин и детей. Теперь же, с возобновлением боевых действий, судьба пленников оказалась еще более неопределенной.



Возобновление боевых действий наверняка усугубит и гуманитарный кризис в Газе. Одним из условий сорванного теперь перемирия был ежедневный пропуск во все районы сектора 200 грузовиков с гуманитарной помощью и медикаментами, а также четырех грузовиков с топливом. Но даже эти поставки продовольствия, воды, медикаментов и топлива были, по общему признанию многочисленных гуманитарных организаций, работающих на месте, намного ниже необходимого. Теперь сектор и его 2,3 млн жителей остались и без этого.



Между тем вскоре после возобновления военных действий МИД Катара, приложивший на пару с Египтом немало усилий, чтобы пауза в войне продержалась хотя бы семь дней, дал понять, что продолжит попытки привести стороны к продлению режима прекращения огня. При этом в ведомстве подчеркнули, что возобновление бомбардировок в Газе после окончания перемирия "осложняет посреднические усилия и усугубляет гуманитарную катастрофу".



По мнению политолога-международника Елены Супониной, скорее всего, посреднические усилия третьих стран выльются в новое перемирие и обмен заложников на палестинских заключенных. "Однако перемирие, если оно произойдет, будет кратковременным, потому что израильтяне намерены играть вдолгую и снова возобновят боевые действия",- сказала востоковед "Ъ". И пояснила: цели - ослабление инфраструктуры "Хамаса" и отстранение этой радикальной группировки от власти в секторе Газа - остаются без изменений.



Наталия Портякова

1.12.23