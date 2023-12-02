Полыхнет ли на берегах Днестра: Украина и Молдова готовятся атаковать ПМР

09:00 02.12.2023 02.12.2023 | ЮРИЙ БОРИСОВ



Полыхнет ли на берегах Днестра: встреча ОБСЕ в Скопье и дежавю крайне тревожного свойства

Запад игнорирует позицию России в случаях принятия решений об очередных больших провокациях против нее



Откровенно хамское отношение европейских марионеток и их англосаксонских хозяев к России достигло очередного пика в ходе нынешней министерской встречи в рамках ОБСЕ. Здесь и скандальный запрет на пролет официального представителя МИД РФ Марии Захаровой через воздушное пространство Болгарии, коллективные прятки от Сергея Лаврова со стороны предводителей американской и европейской дипломатии – Блинкена и Борреля, и выдержанные в хамском стиле "вопросы" российскому министру журналистских шавок…



На самое неприятное в том, что ровно тот же уровень хамства и полнейшей невменяемости в части неготовности вести с Россией осмысленный и равноправный диалог Запад однажды уже продемонстрировал. Было это в январе 2022 года, когда тот не просто отверг, но вообще проигнорировал предложение Москвы о взаимных гарантиях безопасности, сделав тем самым специальную военную операцию на Украине неизбежной.



Характерно и то, что тогда Запад был заблаговременно предупрежден о неизбежности применения Россией "военно-технических мер" для самозащиты в случае негативной реакции на обоснованные российские озабоченности, но в ответ даже ухом не повел. Иначе говоря, именно такое развитие событий, то есть большая война между двумя частями исторической России – РФ и Украиной, и было его изначальной целью.



Сегодня происходит практически то же самое, но уже в случае с Молдовой. Российская сторона практически в тех же выражениях и с тем же уровнем озабоченности говорит о крайне опасном развитии ситуации вокруг этой небольшой страны.



Запад готовит Молдавию к роли следующей жертвы в гибридной войне, которую западные страны развязали против России, подчеркнул Лавров на встрече Совета министров иностранных дел Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ):



"В ряду сорванных попыток решить проблемы нашего континента на принципах ОБСЕ и меморандум Козака, который мог бы надежно урегулировать ситуацию в Молдавии еще 20 лет назад. Натовский и еэсовский Брюссель бесцеремонно тогда торпедировал уже парафированный Кишиневом и Тирасполем документ, а сейчас убивают и формат "5+2", последнее, что остается от совместных усилий по приднестровскому урегулированию. По сути, Молдавии уготована участь следующей жертвы в развязанной Западом гибридной войне против России".



Сергей Лавров – дипломат высочайшего уровня, всегда тщательно взвешивающий все свои заявления, вплоть до последнего слова, и если он с такой тревогой говорит о будущем далеко не чуждой для России Молдавии, то для этого должны существовать более чем серьезные основания. В предыдущий раз российский министр предостерегал весь мир о последствиях западного безрассудства незадолго до 24 февраля 2022 г.: начинать СВО пришлось ввиду полной невменяемости и неадекватности бывших "партнеров". И вот сегодня мы наблюдаем реакцию тех, к кому сегодня обратился от имени России Сергей Лавров, практически точно такую же, как тогда, если не хуже.



Кишиневская прислуга англосаксов в лице министра иностранных дел Нику Попеску, полномочия которого в мире большой политике примерно равны "правам" попугая, разразился беспрецедентно наглым демаршем, безапелляционно потребовав скорейшего вывода российских войск из Приднестровья якобы в целях мирного урегулирования конфликта.



"…В период с 29 по 30 ноября я возглавлял делегацию Республики Молдова на министерской встрече Организации по сотрудничеству и безопасности в Европе (ОБСЕ). Во время этого мероприятия мы твердо повторили призыв к выводу российских войск с территории Республики Молдова и направили вместе с нашими европейскими партнерами послание солидарности и поддержки Украине, которая борется за наш коллективный мир и безопасность.



Незаконное присутствие российских вооруженных сил в нашей стране продолжает нарушать суверенитет и нейтралитет Республики Молдова. Полный и безоговорочный вывод российских войск и боеприпасов с нашей территории имеет важное значение для мирного урегулирования конфликта",



– поведал он в своем телеграм-канале.



Мало того что опыт молдавской истории учит, что без российских миротворцев там никакого мира не будет, а будет только война, так действующие власти фактически заявили позицию уровня непримиримости, практически идентичную той, которая привела в 1992 году к кровавой войне на берегах Днестра.



Еще одна война, к чему явным образом толкают Молдову западные кураторы вместе с их кишиневскими прислужниками, для нищей и уже сегодня живущей за счет внешних подачек Молдовы равносильна самоубийству. Именно об этом и предупреждает Лавров.



Но тот уровень зомби-невменяемости, который демонстрирует кишиневская власть, четко указывает на то, что именно по такому пути им приказано следовать.



15 ноября вышеупомянутый Попеску сообщил о решении Кишинева присоединиться к четырем пакетам антироссийских санкций. 23 ноября решение было реализовано. 24 ноября на заседании парламента Молдавии постановили расторгнуть договоры о сотрудничестве Службы информации и безопасности (СИБ) Молдавии со Службой внешней разведки России и Федеральной службой безопасности РФ.



Ферн Хорин и Олег Серебрян



29 ноября новый посол Великобритании в Кишиневе Ферн Хорин побеседовала вице-премьером по вопросам реинтеграции Олегом Серебряном, не обойдя вниманием и "приднестровский вопрос". Украинский конфликт создал благоприятные условия для урегулирования проблемы ПМР, многозначительно заявил Серебрян, отметив важную поддержку, оказываемую Лондоном в процессе урегулирования конфликта. Ранее в Кишинев нагрянул выделяющийся своей антироссийской позицией новоиспеченный хозяин Форин Офиса Дэвид Кэмерон, прямо перед этим побывавший в Киеве и Одессе. Тогда же в местных СМИ появились предположения о том, что наиболее активно подталкивают кишиневские власти к силовому сценарию на левом берегу Днестра именно британцы.



Наконец 1 декабря правительство Молдовы утвердило проект закона о государственном бюджете на будущий год с дефицитом в размере 15,5 млрд леев (880 млн долл.), который планируется покрывать в основном за счет кредитов. Тем не менее в такой практически отчаянной финансовой ситуации правительство запланировало рекордный рост расходов на военные цели, которые возрастут на 15%, до 1809 млн леев (102 млн долл.).



Что же до хозяев-англосаксов, то их представители – те самые Блинкен и Боррель – ушли "по-английски", досрочно покинув заседание ОБСЕ с явной целью избежать неудобных вопросов с российской стороны о том, что все это значит.



Ранний отъезд госсекретаря США Энтони Блинкена и главы европейской дипломатии Жозепа Борреля со встречи Совета министров иностранных дел (СМИД) ОБСЕ свидетельствует об их страхе любого честного разговора, они "они просто трусы, они боятся любого честного разговора с фактами на руках", отметил 1 декабря Сергей Лавров. Главы дипломатических ведомств США и ЕС покинули поля мероприятия, чтобы показать свои намерения изолировать Россию, именно этим объясняется и невыдача виз российским дипломатам на встречи международных площадок.



Подчеркнем, ровно в таких же "декорациях" западной невменяемости полтора года назад была оформлена прелюдия к спровоцированному Западом военному столкновению на Украине. И на этот раз очень похоже на то, что некие окончательные решения на этот счет уже приняты и разговаривать с Москвой Вашингтону и Брюсселю просто не о чем. Механизм очередной большой провокации на Днестре уже запущен (согласно некоторым предположением, нападение на Приднестровье может произойти в начале 2024 года с целью внутриполитической дестабилизации в России через очередной военный конфликт), и останавливать его с западной стороны явно никто не будет. России придется сделать это самой.



"В Приднестровье 250 тысяч граждан России проживает. Конечно, мы несем за них ответственность… Прежде всего, это наш миротворческий контингент и группа войск, которая охраняет огромный склад боеприпасов в Колбасне…И у нас есть мандат, который согласован был в свое время со всеми сторонами. По нашему убеждению, этот мандат в полной мере сохраняет свою актуальность, мы им будем руководствоваться",



– напомнил глава российской дипломатии.



Остается добавить, что с учетом крайне скверной для Запада военно-стратегической ситуации на украинских фронтах, его искушение бросить в этот огонь свежие силы, например Румынию, а за ней и весь второй эшелон восточноевропейских стран НАТО, будет только нарастать. И новая военная провокация Молдовы на Днестре была бы сейчас для Запада очень кстати, даже если от самой Молдовы после этого останутся одни головешки. Источник - fondsk.ru

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