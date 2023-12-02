 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Суббота, 02.12.2023
09:05  Хотя бы директором Большого в России назначили настоящего русского патриота - Гергиева
09:02  Тегеран-43: военно-дипломатическая драма и операция "Оверлорд" (история), - В.Бурт
09:00  Полыхнет ли на берегах Днестра: Украина и Молдова готовятся атаковать ПМР
00:41  Как в СССР ликвидировали туркменский "газовый Чернобыль" с помощью ядерного оружия (история)
00:38  Запад хочет "войны креста и полумесяца"? - Виктор Шацких
00:32  На кой лавровский МИД борется за сохранение членства РФ в ОБСЕ?
00:08  Казаки на фронте перестали быть "ряжеными", - Дмитрий Володихин

00:07  "Нейтральная" Швейцария заморозила российские активы почти на $9 млрд. Опять утерлись?
00:05  Сколько еще мадам Набиуллина будет калечить российскую экономику?
00:01  Спор из-за Гайаны может вызвать войну Венесуэлы с Бразилией и США
Пятница, 01.12.2023
21:00  В России дебатируют обратное переименование Волгограда в Сталинград
20:56  Обвиняемый в вымогательстве узбекский блогер Хайдаров получил восемь лет лишения свободы
18:55  Карта фекалий и смерть Трампа: в США прошли необычные дебаты
18:52  КырГКНБ задержал директора Театра оперы и балета Алмаза Истамбаева
17:36  В Гвинее-Биссау подавили военный мятеж. Пока президент Эмбало гостил в Дубае
17:26  Азербайджан и Армения вышли к границам
16:07  В ОПЕК+ достигли консенсуса о дополнительном снижении квот на добычу нефти на 1 млн б/с
14:50  Шоядбек Бабаев назначен новым хокимом Пахтаабадского района Узбекистана
14:48  Каромиддин Гадоев отправлен послом Узбекистана в Малайзию
14:22  Мемность бытия. О новом романе Виктора Пелевина "Путешествие в Элевсин"
14:19  Первая леди Узбекистана (отдельно от мужа) слетала с культурным визитом в Катар
14:18  Передумали сближаться: Башар Асад не поехал в Эмираты на климатический саммит
14:15  Рейтинг министров казахстанского правительства по продолжительности занятия должности
14:13  Появление второго Киссинджера планета рискует не пережить
09:03  РосПрез приказал презик не брать... Россиян мобилизуют на фронт демографии, - СП
08:42  Крепкое радугопожатие. За что Путин поднял руку на педерастов? - Къ
08:38  Лавров слетал в "обезьяний питомник" ОБСЕ. Все - свои.., - СП
08:35  Центрообразующие державы. Как России сформировать свой макрорегион, - Николай Сорокин
08:32  В Китае выявили очередной крайне заразный вирус-мутант
08:24  И вновь начинается бой... Перемирие между Израилем и ХАМАС закончилось
08:17  Семито-иудейская война. К истории и опыту ближневосточного конфликта, - Д.Ашимбаев
08:15  CША объявили, что сорвали индийский заговор с целью убить лидера сепаров Сингха Паннуна
08:11  Эрдоган не видит будущего сектора Газа без хамасовцев, - И.Субботин
07:46  Взрывчатки не хватило... СБУ уверяет, что подорвала Северомуйскому тоннель на БАМе
01:26  Признал еще одну жену и двух сыновей. Назарбаев написал мемуары "Моя жизнь"
00:53  Империя – это традиционный человек в пространстве большой культуры, - Владимир Можегов
00:30  Талибы помогают "Аль-Каиде" возродиться на территории Афганистана, - Geopolitical Monitor
00:26  Сумерки на хуторе. Украинцы начинают разочаровываться в своих колдунах, - Владислав Сурков
00:24  Стало известно о скором (январь 2024) вступлении Бразилии в ОПЕК+
00:05  Си Цзиньпин не позволит США перетянуть Вьетнам в американский лагерь, - В.Скосырев
00:03  Кырпремьер Жапаров нашел общий язык с Ротшильдом, - В.Панфилова
Четверг, 30.11.2023
21:35  В бою на Украине погиб российский генерал Владимир Завадский, ранее служивший в Таджикистане
17:58  Президента Германии забыли встретить в аэропорту Катара
17:53  "30 лет мы все знали". Глава ГКНБ Киргизии обещает закрыть элитные секс-притоны
17:19  Верховный суд России признал ЛГБТ-движение "экстремистской организацией"
16:51  Узбекистан переходит на чрезвычайный режим работы по экономии воды, - Мирзиеев
15:50  Астану "захватили" бандеровцы, участников СВО бросают в тюрьмы, - СП
12:45  Режиссер из Янгиюля Гульнара Иванова купила за $1 права на экранизацию рассказа американского писателя Стивена Кинга
12:36  Нефть сбилась с пути. Казахстан перенаправляет потоки сырья через РФ из-за штормов, - Къ
12:30  Чисто украинский шлях. Казахстан продолжает педалировать тему "голодомора"
12:25  "Мы окружены!" Выпущенный из рос-тюрьмы укр-режиссер Сунцов показывает, как он воюет в Авдеевке
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Полыхнет ли на берегах Днестра: Украина и Молдова готовятся атаковать ПМР
09:00 02.12.2023

02.12.2023 | ЮРИЙ БОРИСОВ

Полыхнет ли на берегах Днестра: встреча ОБСЕ в Скопье и дежавю крайне тревожного свойства
Запад игнорирует позицию России в случаях принятия решений об очередных больших провокациях против нее

Откровенно хамское отношение европейских марионеток и их англосаксонских хозяев к России достигло очередного пика в ходе нынешней министерской встречи в рамках ОБСЕ. Здесь и скандальный запрет на пролет официального представителя МИД РФ Марии Захаровой через воздушное пространство Болгарии, коллективные прятки от Сергея Лаврова со стороны предводителей американской и европейской дипломатии – Блинкена и Борреля, и выдержанные в хамском стиле "вопросы" российскому министру журналистских шавок…

На самое неприятное в том, что ровно тот же уровень хамства и полнейшей невменяемости в части неготовности вести с Россией осмысленный и равноправный диалог Запад однажды уже продемонстрировал. Было это в январе 2022 года, когда тот не просто отверг, но вообще проигнорировал предложение Москвы о взаимных гарантиях безопасности, сделав тем самым специальную военную операцию на Украине неизбежной.

Характерно и то, что тогда Запад был заблаговременно предупрежден о неизбежности применения Россией "военно-технических мер" для самозащиты в случае негативной реакции на обоснованные российские озабоченности, но в ответ даже ухом не повел. Иначе говоря, именно такое развитие событий, то есть большая война между двумя частями исторической России – РФ и Украиной, и было его изначальной целью.

Сегодня происходит практически то же самое, но уже в случае с Молдовой. Российская сторона практически в тех же выражениях и с тем же уровнем озабоченности говорит о крайне опасном развитии ситуации вокруг этой небольшой страны.

Запад готовит Молдавию к роли следующей жертвы в гибридной войне, которую западные страны развязали против России, подчеркнул Лавров на встрече Совета министров иностранных дел Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ):

"В ряду сорванных попыток решить проблемы нашего континента на принципах ОБСЕ и меморандум Козака, который мог бы надежно урегулировать ситуацию в Молдавии еще 20 лет назад. Натовский и еэсовский Брюссель бесцеремонно тогда торпедировал уже парафированный Кишиневом и Тирасполем документ, а сейчас убивают и формат "5+2", последнее, что остается от совместных усилий по приднестровскому урегулированию. По сути, Молдавии уготована участь следующей жертвы в развязанной Западом гибридной войне против России".

Сергей Лавров – дипломат высочайшего уровня, всегда тщательно взвешивающий все свои заявления, вплоть до последнего слова, и если он с такой тревогой говорит о будущем далеко не чуждой для России Молдавии, то для этого должны существовать более чем серьезные основания. В предыдущий раз российский министр предостерегал весь мир о последствиях западного безрассудства незадолго до 24 февраля 2022 г.: начинать СВО пришлось ввиду полной невменяемости и неадекватности бывших "партнеров". И вот сегодня мы наблюдаем реакцию тех, к кому сегодня обратился от имени России Сергей Лавров, практически точно такую же, как тогда, если не хуже.

Кишиневская прислуга англосаксов в лице министра иностранных дел Нику Попеску, полномочия которого в мире большой политике примерно равны "правам" попугая, разразился беспрецедентно наглым демаршем, безапелляционно потребовав скорейшего вывода российских войск из Приднестровья якобы в целях мирного урегулирования конфликта.

"…В период с 29 по 30 ноября я возглавлял делегацию Республики Молдова на министерской встрече Организации по сотрудничеству и безопасности в Европе (ОБСЕ). Во время этого мероприятия мы твердо повторили призыв к выводу российских войск с территории Республики Молдова и направили вместе с нашими европейскими партнерами послание солидарности и поддержки Украине, которая борется за наш коллективный мир и безопасность.

Незаконное присутствие российских вооруженных сил в нашей стране продолжает нарушать суверенитет и нейтралитет Республики Молдова. Полный и безоговорочный вывод российских войск и боеприпасов с нашей территории имеет важное значение для мирного урегулирования конфликта",

– поведал он в своем телеграм-канале.

Мало того что опыт молдавской истории учит, что без российских миротворцев там никакого мира не будет, а будет только война, так действующие власти фактически заявили позицию уровня непримиримости, практически идентичную той, которая привела в 1992 году к кровавой войне на берегах Днестра.

Еще одна война, к чему явным образом толкают Молдову западные кураторы вместе с их кишиневскими прислужниками, для нищей и уже сегодня живущей за счет внешних подачек Молдовы равносильна самоубийству. Именно об этом и предупреждает Лавров.

Но тот уровень зомби-невменяемости, который демонстрирует кишиневская власть, четко указывает на то, что именно по такому пути им приказано следовать.

15 ноября вышеупомянутый Попеску сообщил о решении Кишинева присоединиться к четырем пакетам антироссийских санкций. 23 ноября решение было реализовано. 24 ноября на заседании парламента Молдавии постановили расторгнуть договоры о сотрудничестве Службы информации и безопасности (СИБ) Молдавии со Службой внешней разведки России и Федеральной службой безопасности РФ.

Ферн Хорин и Олег Серебрян

29 ноября новый посол Великобритании в Кишиневе Ферн Хорин побеседовала вице-премьером по вопросам реинтеграции Олегом Серебряном, не обойдя вниманием и "приднестровский вопрос". Украинский конфликт создал благоприятные условия для урегулирования проблемы ПМР, многозначительно заявил Серебрян, отметив важную поддержку, оказываемую Лондоном в процессе урегулирования конфликта. Ранее в Кишинев нагрянул выделяющийся своей антироссийской позицией новоиспеченный хозяин Форин Офиса Дэвид Кэмерон, прямо перед этим побывавший в Киеве и Одессе. Тогда же в местных СМИ появились предположения о том, что наиболее активно подталкивают кишиневские власти к силовому сценарию на левом берегу Днестра именно британцы.

Наконец 1 декабря правительство Молдовы утвердило проект закона о государственном бюджете на будущий год с дефицитом в размере 15,5 млрд леев (880 млн долл.), который планируется покрывать в основном за счет кредитов. Тем не менее в такой практически отчаянной финансовой ситуации правительство запланировало рекордный рост расходов на военные цели, которые возрастут на 15%, до 1809 млн леев (102 млн долл.).

Что же до хозяев-англосаксов, то их представители – те самые Блинкен и Боррель – ушли "по-английски", досрочно покинув заседание ОБСЕ с явной целью избежать неудобных вопросов с российской стороны о том, что все это значит.

Ранний отъезд госсекретаря США Энтони Блинкена и главы европейской дипломатии Жозепа Борреля со встречи Совета министров иностранных дел (СМИД) ОБСЕ свидетельствует об их страхе любого честного разговора, они "они просто трусы, они боятся любого честного разговора с фактами на руках", отметил 1 декабря Сергей Лавров. Главы дипломатических ведомств США и ЕС покинули поля мероприятия, чтобы показать свои намерения изолировать Россию, именно этим объясняется и невыдача виз российским дипломатам на встречи международных площадок.

Подчеркнем, ровно в таких же "декорациях" западной невменяемости полтора года назад была оформлена прелюдия к спровоцированному Западом военному столкновению на Украине. И на этот раз очень похоже на то, что некие окончательные решения на этот счет уже приняты и разговаривать с Москвой Вашингтону и Брюсселю просто не о чем. Механизм очередной большой провокации на Днестре уже запущен (согласно некоторым предположением, нападение на Приднестровье может произойти в начале 2024 года с целью внутриполитической дестабилизации в России через очередной военный конфликт), и останавливать его с западной стороны явно никто не будет. России придется сделать это самой.

"В Приднестровье 250 тысяч граждан России проживает. Конечно, мы несем за них ответственность… Прежде всего, это наш миротворческий контингент и группа войск, которая охраняет огромный склад боеприпасов в Колбасне…И у нас есть мандат, который согласован был в свое время со всеми сторонами. По нашему убеждению, этот мандат в полной мере сохраняет свою актуальность, мы им будем руководствоваться",

– напомнил глава российской дипломатии.

Остается добавить, что с учетом крайне скверной для Запада военно-стратегической ситуации на украинских фронтах, его искушение бросить в этот огонь свежие силы, например Румынию, а за ней и весь второй эшелон восточноевропейских стран НАТО, будет только нарастать. И новая военная провокация Молдовы на Днестре была бы сейчас для Запада очень кстати, даже если от самой Молдовы после этого останутся одни головешки.

Источник - fondsk.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1701496800


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Закон об информационной безопасности одобрили сенаторы
- Мажилис одобрил в первом чтении законопроект о масс-медиа
- Вопросы внедрения стандартов CRIRSCO в Казахстане обсуждены в Правительстве
- Диагностика, вакцинация и постоянный контроль. Как вывести ветеринарию на стабильно безопасный уровень
- Демпартия "Ак жол" требует обеспечить доступ к Интернет-сети Starlink
- Приоритеты Казахстана представлены на совете министров иностранных дел ОБСЕ в Скопье
- Кадровые перестановки
- "Ак жол": Среднему бизнесу нужна поддержка
- О мерах по борьбе с наркобизнесом
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  