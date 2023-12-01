Хотя бы директором Большого в России назначили настоящего русского патриота - Гергиева

09:05 02.12.2023

01.12.2023

Гендиректором Большого театра назначили Гергиева

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о назначении художественного руководителя и генерального директора Мариинского театра Валерия Гергиева гендиректором Большого театра.



Как сообщает пресс-служба Кабмина, эту должность всемирно известный дирижер будет занимать ближайшие пять лет. Бывший гендиректор Большого театра Владимир Урин "освобожден от этой должности по собственному желанию", уточнили в правительстве.



Вице-премьер Татьяна Голикова и министр культуры Ольга Любимова уже представили коллективу театра нового гендиректора. Познакомиться с ним пришли несколько десятков человек, в том числе представители балетного и оперного коллективов, оркестра, хора, мимического ансамбля. Общение состоялось в Главном фойе Исторического здания ГАБТ. Также на встрече присутствовал Урин – участники встречи поблагодарили его за работу аплодисментами.



55.jpgГоликова отметила на встрече: "Предвосхищая возможные вопросы, поскольку это долго обсуждалось в прессе относительно возможного объединения Большого и Мариинского театров. Этого не произойдет. Большой и Мариинский театры будут существовать, как и существовали, – как самостоятельные юридические лица".



Любимова от имени Минкультуры пообещала поддержку коллективу Большого театра.



"Это очень ответственный и важный момент для нас для всех. Мы много лет работает с Владимиром Георгиевичем, много лет работаем с Валерием Абисаловичем... Со стороны Министерства культуры мы всячески поддерживаем все работы, всех цехов, всех заместителей, – мы постараемся в этот турбулентный момент перехода быть рядом, быть на связи, помогать и поддерживать. Для нас самое главное – наш зритель", – сказала она.



Гергиев, в свою очередь, отметил: "Ответственность огромная, я знаю, что Владимир Георгиевич сделал все возможное, чтобы в непростые годы Большой театр обогатил свою коллекцию замечательных постановок. Я знаю, что артисты создали очень много интересных работ, работ, которые прославили этот театр".



Он выразил надежду на то, что ближайшие театральные сезоны и годы будут успешными.



"Сегодня думаю о том, что сделать в России. Не потому, что нас куда-то не зовут, наоборот, мы были недавно в Китае, спектакли наши показывали, открывали новый зал в Пекине. Но сейчас и мне, и нам с вами надо работать дома", – подчеркнул Гергиев, добавив, что рассчитывает на помощь правительства и Минкультуры. Кроме того, он сообщил, что Большой театр и Мариинка могут "обмениваться постановками", использовать площадки друг друга.



Народный артист России пианист Денис Мацуев, комментируя назначение Гергиева, отметил: "Это, безусловно, историческое событие для всей нашей культуры и для Большого театра, конечно, тоже. Пришел удивительный человек, фантастического масштаба дарования Валерий Абисалович, с которым мы близко творчески дружим, да и по-человечески тоже, уже около 20 лет. Это пока нельзя назвать новой эрой, хотя, безусловно, Гергиев, который берет тот или иной проект, по-другому не может. Он всегда полностью погружен в процесс, с невероятной отдачей творческой, артистической и организационной".



Мацуев пожелал Гергиеву здоровья и больших результатов на новом поприще.



"Всему коллективу моего любимого Большого театра – новых неиссякаемых творческих побед. Уверен, так оно и будет: мы будем ждать от каждой труппы новых открытий, новой афиши, новых премьер и невероятной отдачи, как это всегда и было в Большом", – добавил он.



Пресс-служба Кабмина отмечает: "Валерий Гергиев – всемирно известный дирижер. С 1996 года – бессменный художественный руководитель – директор Государственного академического Мариинского театра. Является основателем престижных международных фестивалей, с 2011 года возглавляет оргкомитет Международного конкурса им. П.И. Чайковского. По его инициативе было возрождено Всероссийское хоровое общество, на базе которого создан Детский хор России, выступавший на крупнейших площадках страны. Музыкальная и общественная деятельность Валерия Гергиева отмечена тремя Государственными премиями РФ, званиями народного артиста России, заслуженного деятеля искусств и Героя Труда, орденом "За заслуги перед Отечеством" II, III и IV степени, орденом Александра Невского".