 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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В ЮАР поймали живого Золотистого крота Де Винтона, считавшегося вымершим с 1937 года
11:48 02.12.2023

Ученые нашли золотистого крота, которого считали вымершим 86 лет

Неуловимого, переливающегося золотистого крота, не встречавшегося со времен Второй мировой войны, вновь обнаружили "плавающим" в песке недалеко от прибрежного города Порт-Ноллот на северо-западе Южной Африки, сообщает Zakon.kz.

Золотистый крот Де Винтона (Cryptochloris wintoni), ранее считавшийся вымершим, живет в подземных норах и не встречался с 1937 года, сообщает The Guardian.



Свое "золотое" название он получил благодаря маслянистым выделениям, которыми смазывается его мех, чтобы он мог "плавать" по песчаным дюнам. Он не создает обычных туннелей, что делает его еще более трудным для обнаружения.

Крота обнаружили спустя 86 лет с помощью собаки породы бордер-колли по кличке Джесси, которая была обучена выискивать золотых кротов. За свои старания Джесси разрешили поиграть с теннисным мячом.

"Было очень интересно стать частью команды, ищущей исчезнувшие виды. А вишенкой на торте стала эта находка".
Cтарший полевой сотрудник фонда Endangered Wildlife Trust Эстер Мэтью

Каждый раз, когда собака останавливалась, экологи брали образец почвы, который затем проверяли на наличие экологической ДНК. Этот метод позволяет обнаружить ДНК из клеток кожи, мочи, фекалий и слизи, которые кроты выделяют при передвижении по дюнам. Используя этот метод, команда за день обследовала до 18 км дюн. В общей сложности они собрали 100 образцов песка и в итоге встретили двух золотых кротов Де Винтона.

Известен 21 вид золотистых кротов, большинство из которых обитает только в Южной Африке. Команда нашла свидетельства существования еще трех видов кротов, включая золотого крота Ван Зила, который также находится под угрозой исчезновения.

Данияр Кунафин

Источник - Zakon.kz
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