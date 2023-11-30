Скончался известный казахстанский актер, сатирик и сценарист Аскар Наймантаев

11:53 02.12.2023

Ушел из жизни актер Аскар Наймантаев



Известный казахстанский актер, сатирик и сценарист Аскар Наймантаев ушел из жизни, сообщает Zakon.kz.



