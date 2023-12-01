|15:55 Чего еще можно вычитать из мемуаров Назарбаева? - "Известия"
15:51 Позы из Камасутры для новичков, - Сара Якобссон Пьюревал
15:50 Цифровизируется ли экономика в Центральной Азии?
15:46 В Казахстане опять безудержно хвалят президента, - В.Юрицын
15:45 Почему прервано перемирие между ХАМАС и Израилем
15:42 Алматинский пожар. Чиновники играют с терпением народа, - А.Алибаев
15:39 Украинский конфликт не зашел в тупик, и его невозможно заморозить, - Мэтью Блекберн
11:53 Скончался известный казахстанский актер, сатирик и сценарист Аскар Наймантаев
11:48 В ЮАР поймали живого Золотистого крота Де Винтона, считавшегося вымершим с 1937 года
09:05 Хотя бы директором Большого в России назначили настоящего русского патриота - Гергиева
09:02 Тегеран-43: военно-дипломатическая драма и операция "Оверлорд" (история), - В.Бурт
09:00 Полыхнет ли на берегах Днестра: Украина и Молдова готовятся атаковать ПМР
02:53 Перемирие приказало долго жить. Израиль и "Хамас" вернулись к боевым действиям, - Н.Портякова
00:41 Как в СССР ликвидировали туркменский "газовый Чернобыль" с помощью ядерного оружия (история)
00:38 Запад хочет "войны креста и полумесяца"? - Виктор Шацких
00:32 На кой лавровский МИД борется за сохранение членства РФ в ОБСЕ?
00:08 Казаки на фронте перестали быть "ряжеными", - Дмитрий Володихин
00:07 "Нейтральная" Швейцария заморозила российские активы почти на $9 млрд. Опять утерлись?
00:05 Сколько еще мадам Набиуллина будет калечить российскую экономику?
00:01 Спор из-за Гайаны может вызвать войну Венесуэлы с Бразилией и США
|21:00 В России дебатируют обратное переименование Волгограда в Сталинград
20:56 Обвиняемый в вымогательстве узбекский блогер Хайдаров получил восемь лет лишения свободы
18:55 Карта фекалий и смерть Трампа: в США прошли необычные дебаты
18:52 КырГКНБ задержал директора Театра оперы и балета Алмаза Истамбаева
17:36 В Гвинее-Биссау подавили военный мятеж. Пока президент Эмбало гостил в Дубае
17:26 Азербайджан и Армения вышли к границам
16:07 В ОПЕК+ достигли консенсуса о дополнительном снижении квот на добычу нефти на 1 млн б/с
14:50 Шоядбек Бабаев назначен новым хокимом Пахтаабадского района Узбекистана
14:48 Каромиддин Гадоев отправлен послом Узбекистана в Малайзию
14:22 Мемность бытия. О новом романе Виктора Пелевина "Путешествие в Элевсин"
14:19 Первая леди Узбекистана (отдельно от мужа) слетала с культурным визитом в Катар
14:18 Передумали сближаться: Башар Асад не поехал в Эмираты на климатический саммит
14:15 Рейтинг министров казахстанского правительства по продолжительности занятия должности
14:13 Появление второго Киссинджера планета рискует не пережить
09:03 РосПрез приказал презик не брать... Россиян мобилизуют на фронт демографии, - СП
08:42 Крепкое радугопожатие. За что Путин поднял руку на педерастов? - Къ
08:38 Лавров слетал в "обезьяний питомник" ОБСЕ. Все - свои.., - СП
08:35 Центрообразующие державы. Как России сформировать свой макрорегион, - Николай Сорокин
08:32 В Китае выявили очередной крайне заразный вирус-мутант
08:24 И вновь начинается бой... Перемирие между Израилем и ХАМАС закончилось
08:17 Семито-иудейская война. К истории и опыту ближневосточного конфликта, - Д.Ашимбаев
08:15 CША объявили, что сорвали индийский заговор с целью убить лидера сепаров Сингха Паннуна
08:11 Эрдоган не видит будущего сектора Газа без хамасовцев, - И.Субботин
07:46 Взрывчатки не хватило... СБУ уверяет, что подорвала Северомуйскому тоннель на БАМе
01:26 Признал еще одну жену и двух сыновей. Назарбаев написал мемуары "Моя жизнь"
00:53 Империя – это традиционный человек в пространстве большой культуры, - Владимир Можегов
00:30 Талибы помогают "Аль-Каиде" возродиться на территории Афганистана, - Geopolitical Monitor
00:26 Сумерки на хуторе. Украинцы начинают разочаровываться в своих колдунах, - Владислав Сурков
00:24 Стало известно о скором (январь 2024) вступлении Бразилии в ОПЕК+
00:05 Си Цзиньпин не позволит США перетянуть Вьетнам в американский лагерь, - В.Скосырев
00:03 Кырпремьер Жапаров нашел общий язык с Ротшильдом, - В.Панфилова
|Алматинский пожар. Чиновники играют с терпением народа, - А.Алибаев
15:42 02.12.2023
Чиновники играют с терпением народа
01.12.2023 16:00 Лилия ИГЛИКОВА
Айдар Алибаев о том, что пожара в алматинском хостеле могло не быть, если бы чиновники выполняли работу, за которую получают зарплату