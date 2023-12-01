 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Суббота, 02.12.2023
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Пятница, 01.12.2023
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Алматинский пожар. Чиновники играют с терпением народа, - А.Алибаев
15:42 02.12.2023

Чиновники играют с терпением народа

01.12.2023 16:00 Лилия ИГЛИКОВА

Айдар Алибаев о том, что пожара в алматинском хостеле могло не быть, если бы чиновники выполняли работу, за которую получают зарплату

Источник - zonakz.net
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