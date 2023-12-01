Алматинский пожар. Чиновники играют с терпением народа, - А.Алибаев

15:42 02.12.2023

Чиновники играют с терпением народа



01.12.2023 16:00 Лилия ИГЛИКОВА



Айдар Алибаев о том, что пожара в алматинском хостеле могло не быть, если бы чиновники выполняли работу, за которую получают зарплату



