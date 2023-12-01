Почему прервано перемирие между ХАМАС и Израилем

15:45 02.12.2023 Режим возвращения огня: почему прервано перемирие между ХАМАС и Израилем

И чего удалось достичь за последние семь дней действия соглашения



Прохор Доренко



Семидневная оперативная пауза в палестино-израильском конфликте была прекращена по инициативе ХАМАС. Об этом "Известиям" рассказала представитель ЦАХАЛ Анна Уколова. По ее словам, Армия обороны Израиля продолжит выполнять те задачи, которые были поставлены в начале войны. Однако палестинское сопротивление отрицает свою причастность к нарушению перемирия и призывает вернуться к переговорам по продолжению гуманитарной паузы. Как будет развиваться ситуация в секторе Газа и к чему привели усилия посредников за время перемирия - в материале "Известий".



Утренняя атака



1 декабря, на 56-й день войны, в секторе Газа были возобновлены боевые действия после продолжительного гуманитарного перемирия. В итоге уже стало известно более чем о 100 погибших из-за обстрелов израильской стороны по палестинскому анклаву. В свою очередь, посредники (Катар и Египет) и международные организации призывают стороны к немедленному прекращению огня.



Утром в пятницу Армия обороны Израиля заявила о перехвате ракеты, выпущенной из сектора Газа незадолго до официального окончания действия режима прекращения огня - в 8:00 по московскому времени. Вслед за этим израильские самолеты возобновили активные полеты над палестинским анклавом, в то время как техника открыла огонь по целям на севере региона.



В ЦАХАЛ заявили об окончании оперативной паузы и возобновлении военной наземной операции. "В тот момент, когда сделка была нарушена, мы возобновили оперативные действия. Нами была взята оперативная пауза с единой лишь целью: чтобы дать возможность освободить максимальное количество заложников. И мы возвращаемся выполнять те задачи, которые были поставлены перед нами с начала войны", - рассказала в беседе с "Известиями" представитель Армии обороны Израиля Анна Уколова.



По ее словам, с первого дня боевых действий были созданы специальные разведывательные подразделения для сбора информации о местонахождении заложников. "Деятельность разведки не прекращалась и во время паузы. Работа по обработке данных всегда активно продолжалась", - добавила она.



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Израильская сторона сообщила об обстреле всех частей сектора Газа. Во время атак поражаются и южные части региона, включая приграничный с Египтом город Рафах.



В свою очередь, боевое крыло "Исламского джихада" - "Бригады Аль-Кудс" - заявило о нанесении удара своей артиллерией по скоплению техники и живой силе противника. Кроме того, военное крыло ХАМАС "Аль-Кассам" продолжает обстреливать приграничные израильские города.



Причем ХАМАС возложило ответственность за вновь вспыхнувшие боевые действия на Израиль и США. "Американская администрация и Израиль ответственны за прекращение временного перемирия. Израиль подтвердил, что ему нет доверия. Мы должны оставаться стойкими и продолжать бороться с агрессором и его военной машиной. С нашей стороны до сих пор предпринимаются попытки для возобновления перемирия", - заявил член политбюро палестинского движения Усама Хамдан.



Несмотря на огромные посреднические усилия со стороны Катара, последующего продления соглашения между сторонами конфликта так и не удалось достичь, однако в Дохе подтверждают продолжение работы над новым договором.



"Выражаем свое глубокое сожаление из-за возобновления боевых действий сразу после прекращения перемирия. […] Переговоры между палестинцами и израильтянами продолжаются. Мы будем делать все, что от нас потребуется, для достижения прекращения огня", - говорится в заявлении внешнеполитического катарского ведомства.



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В целом во время семидневного перемирия израильская сторона активно подчеркивала свои реваншистские настроения и указывала на то, что этот период - всего лишь временная вынужденная мера, а главная цель - покончить с ХАМАС.



"Правительство Израиля привержено достижению целей войны - освободить наших заложников, ликвидировать ХАМАС и гарантировать, что Газа никогда больше не будет представлять угрозу для жителей Израиля", - заявили в канцелярии премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху.



К слову, в РФ продолжают выступать за продление перемирия. "Мы, конечно, предпочли бы видеть новости об очередном продлении этой гуманитарной паузы", - сказал 1 декабря официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.



По его словам, российские власти собираются продолжить контакты со всеми сторонами военного конфликта, чтобы добиться возвращения на родину заложников с гражданством РФ.



В ближайшее время, как минимум в течение года, мы будем наблюдать заключение различных соглашений, перемирия, а потом возобновление военных действий, заявил в разговоре с "Известиями" востоковед, кандидат политических наук Роланд Биджамов.



Нынешнее правительство Израиля во главе с Биньямином Нетаньяху будет усиленно проводить свою линию, направленную на уничтожение ХАМАС как организации, а также с целью дискредитировать движение сопротивления в секторе Газа, считает он. По словам Биджамова, в Израиле проводится политика сатанизации палестинского движения.



"Их будут обвинять в начале конфликта, при этом будет замалчиваться отправная точка - нерешенность палестинской проблемы. Поэтому не следует ожидать никого мирного решения в ближайшее время", - добавил он.



Итоги перемирия



За время семидневного перемирия между ХАМАС и Израилем удалось освободить сотни людей: женщин, детей и подростков. Благодаря посредническим усилиям Катара и Египта было также отпущено большое количество иностранных граждан.



К соглашению о перемирии стороны конфликта пришли 24 ноября по итогу переговоров. Предполагалось, что Палестина берет на себя ответственность в рамках первого этапа освободить 50 женщин и детей в обмен на 150 женщин и подростков, находящихся в израильских тюрьмах, по формуле "один израильтянин на трех палестинцев". Правительство Израиля одобрило сделку с ХАМАС, она также подразумевала прекращение боевых действий на несколько дней. Решение было принято большинством голосов министров, трое высказались против.



Позднее минюст Израиля опубликовал списки из 300 заключенных палестинцев, имена которых были утверждены, возраст многих не превышает 14 лет.



Согласно первоначальному соглашению, срок перемирия составлял четыре дня с возможностью продления. Красный Крест взял на себя ответственность за передачу заложников как израильской стороне, так и палестинской.



Помимо прочего, 26 ноября стало известно, что движение ХАМАС освободило 25-летнего россиянина Рона Кривого вне соглашения. "В ответ на действия президента России Владимира Путина и в признательность за позицию его страны по палестинской проблеме мы отпустили одного из заложников с российским гражданством", –– уточнили в палестинском сопротивлении.



Затем 29 ноября последовало освобождение еще двух граждан РФ. "Бригады Аль-Кассам" освободили двоих российских задержанных в ответ на просьбу российского руководства", - говорится в официальном Telegram-канале палестинского движения.



Позже посол РФ в Израиле Анатолий Викторов прокомментировал эту ситуацию и рассказал подробности.



"Ирина Татти и Елена Труфанова наконец освобождены из сектора Газа, переданы представителям Международного комитета Красного Креста и Армии обороны Израиля, доставлены на территорию Израиля и скоро, уверен, вернутся домой", - приводит посольство заявление дипломата.



Представитель МИД Мария Захарова выразила благодарность руководству ХАМАС за освобождение россиян. "Признательны руководству движения ХАМАС за позитивную реакцию на наши настоятельные обращения", - говорится в заявлении на сайте МИД России.



Посол России А.Д.Викторов совместно с военным, военно-воздушным и военно-морским атташе при посольстве России в Израиле полковником В.Н. Герасименко встретились с освобожденными накануне из сектора Газа И.А. Татти и Е.Ю. Труфановой



По ее словам, Москва продолжит работать над скорейшим освобождением остальных россиян, которых удерживают в Газе. В рамках последнего обмена была также отпущена 13-летняя Гали Таращански, чей отец гражданин РФ.



Согласно информации посла Израиля в РФ Александра Бен Цви, всего ХАМАС похитил восемь граждан РФ. До сих пор в секторе Газа находятся 145 человек, в то время как в израильских тюрьмах содержится около 10 тыс. палестинских заключенных. Источник - Известия

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