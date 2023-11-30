В Казахстане опять безудержно хвалят президента, - В.Юрицын

15:46 02.12.2023

Вспомнили как хвалить президента



Владислав ЮРИЦЫН

30.11.2023



Количество положительных оценок работы Касым-Жомарта Токаева принимает привычные масштабы



Похвала в адрес президента вернулась в рабочие формы. Подобный маркер можно воспринять как переход работы государственной машины в штатный режим, где пропагандистская составляющая тоже вернулась к своим функциям. Был период, когда из-за Слышащего государства, Нового и Справедливого Казахстана провластные масс-медиа потеряли сетку координат и выпали из привычного ритма работы. На фоне их ступора стали превалировать негативные оценки деятельности Касым-Жомарта Токаева.



Нурсултана Назарбаева в бытность Елбасы захвалили до безобразия. Из-за этого славословия в адрес второго президента стали восприниматься как анахронизм и моветон. Перед госпропагандой встал вызов по созданию едва заметного благоухания тонкой и покорной лести. Справилась она с этим примерно так, как другие чиновники с ГПФИИР.



"Отмороженное" состояние госпропаганды, которое свелось к простой констатации действий президента – туда поехал, с теми встречался, такое сказал – создала массу простора для интерпретаций его действий другими участниками информационного поля. И тут стало заметно, что баланс похвалы и критики сместился ко второй точке.



Работа государственной машины в принципе не может успеть за ожиданиями населения. А когда она еще и устраняется от освещения реальных и мнимых успехов, то общая картина становится совсем унылой. В какой-то момент в Акорде все это осознали и, за неимением лучшего, вернулись в форматы назарбаевской эпохи, только без фанатизма.



И вот поперло! Люди даже узнали новую аббревиатура СПЕКА, хотя сама программа ООН, включающая в себя постсоветскую Центральную Азию, Азербайджан и Афганистан возникла еще в 1998 году.



Теперь население знает, что президент не только встречается с разными деятелями, но и делает это умно, дальновидно, прогрессивно, в интересах Казахстана и с соблюдением норм международного права. Даже на пульсе правопорядка держит руку после резонансных убийств. Правда, все это не отменяет чудовищного бардака в судебной системе и правоприменительной практике, но хотя бы наметился баланс и беззаконие следователей и судей информационно компенсируется вниманием к проблематике со стороны главы государства.



В древнеиранской книге по вопросам государственного управления, написанной еще до арабского завоевания, среди рекомендаций правителю написано, что не менее половины его окружения должны составлять люди, которые постоянно говорят какой он могучий, умный, смелый, решительный и далее в таком же духе. Вторую половину можно набирать из математиков, звездочетов, путешественников, просто симпатичных правителю персонажей, но первая половина строго за восхвалителями.



Смысл такого соотношения людей в окружении первого лица объясняется тем, что правитель начинает верить в собственную мудрость и компетентность, а потому при принятии тех или иных решений государственной важности проявляет волю и решимость, не колеблется когда это вредно.



В Казахстане все упирается в проблематику чувства меры (на важность чего постоянно указывали древние греки). С одной стороны очень пестрый социальный, культурный и этнический состав населения, из-за чего крайне трудно выдержать оптимальную линию в похвале первого лица. Второй момент: очень много разнообразных проблем. Правительство может удержать цены на бензин и дизель, когда мировая цена нефти падает, но этого мало. Нужны реальные успехи, которые население способно верифицировать в своей повседневности.



Третья проблема: заказчик пропаганды, когда она масштабная и системная, на каком-то этапе начинает в нее верить сам. Потом это мешает в практической деятельности. Наиболее яркие примеры из окружающего мира, это вера Кремля в свои военные возможности накануне 24 февраля 2022 года и медийный миф о несокрушимости ЦАХАЛ перед 7 октября 2023-го.



Здесь мы опять упираемся в кадровый вопрос как на уровне государственного аппарата вообще, таки и среди отвечающих за информационную политику в частности. Ну и общий уровень падения образования в стране тоже необходимо учитывать. Касым-Жомарт Токаев уже столкнулся с этим, когда развивал идею "второй республики". Его отсылки к пятой республике во Франции понимали разве что выпускники политологических и исторических факультетов, тогда как простые люди спрашивали: "у нас теперь на территории Казахстана две страны будет?"



При позднем Назарбаеве иллюзий относительно уровня образования основной массы населения не строили. Из-за этого пропагандистские посылы были предельно простые, фактически примитивные.



Любовь народа чистый мед, не увернешься – зашибет. На этой ниве тоже нельзя перегибать палку. Возвращение к информационной работе "а-ля Нурсултан Назарбаев на минималках" можно принять как временную меру на почве безысходности. При этом сама проблема качественной информационной подачи президента никуда не делась. Люди должны видеть лидера и понимать на какие ориентиры он держит курс, чего примерно ожидать завтра и послезавтра.



Качественного медийного образа главы государства не может быть без реальных успехов на земле. PR-моменты способны несколько улучшить или ухудшить общее восприятие происходящего, но не в состоянии заменить собой реальности. Поэтому нужно бороться с ростом цен, безработицей, низкими доходами населения, хорошо проходить зиму и далее по списку. Потому что реальность всегда берет верх над симулякрами.