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Цифровизируется ли экономика в Центральной Азии?
15:50 02.12.2023

Чтобы подключить до 2030 года половину населения Центральной Азии, не имеющей пока доступа к широкополосному интернету, страны должны инвестировать не менее $6 млрд

Доступ к интернету и онлайн-услугам после пандемии в регионе стал так же важен, как доступ к дорогам или электричеству. Электронная коммерция и электронные платежи помогают большему числу жителей получать доступ к средствам, продавать свои товары онлайн, мигрантам из региона – отправлять денежные переводы обратно в свои родные страны по более низкой цене, пишет в материале Сabar.asia.

Каждая страна в регионе принимает инициативы по цифровизации всех сфер жизни как неотъемлемую часть национальных стратегий. Правительства взяли на себя обязательства ускорить цифровую трансформацию ключевых секторов экономики.

Цифровая экономика – это экономическая деятельность, которая полностью происходит в интернете. Страны с развитой интернет-структурой имеют высокие показатели цифровой экономики. Финансовые институты, государственная политика, развитие информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) оказывают колоссальное влияние на цифровую экономику.

Приносят ли цифровые инициативы реальную пользу экономике?

Центральная Азия не имеет выхода к мировому океану и расположена далеко от основных маршрутов прокладки подводных оптоволоконных кабелей. Из-за этого сложнее устанавливать широкополосные соединения, особенно в странах с горным рельефом как Кыргызстан, Таджикистан.

Регион сталкивается с рядом проблем в части обеспечения доступа к интернету, включая стоимость, качество и скорость соединения (особенно в сельских районах), низкий уровень цифровых навыков и руководства в цифровой сфере, а также отсутствие современной цифровой инфраструктуры, которая была бы способна обеспечить переход на цифровое правительство и цифровую экономику.

Азиз Солтобаев, эксперт по цифровой экономике говорит, что в Центральной Азии такие факторы как география и электричество, напрямую влияют на цифровую экономику.

"В ИКТ входят мобильная связь, инфраструктура, финансовые технологии (POS, e-wallets, терминалы, безналичные расчеты, майнинг, биткоин). Село, в котором есть терминалы, автоматически становится частью цифровой экономики. Но ничего не будет, если не будет электричества. Если мы хотим сравнить страны Центральной Азии, самое важное в цифровой экономике – это интернет. Если слабый, то все остальные индикаторы будут слабыми", – объясняет эксперт.

По его словам, телекоммуникационные сети имеют решающее значение во всей Центральной Азии. Рельеф стран и отдаленность от основных маршрутов прокладки подводных оптоволоконных кабелей – одни из главных сложностей для установки широкополосных соединений. Наличие дата-центров также являются показателями цифровой экономики: наличие CRM, ERP (1C) обеспечивает среду для роста цифровой экономики.

Казахстан обладает наименьшим цифровым разрывом по сравнению с другими странами в Центральной Азии, наравне с Грузией, поэтому для сравнения цифровых экономик мы взяли три страны региона: Кыргызстан, Таджикистан и Узбекистан.

Кыргызстан

В стране существуют проблемы с предоставлением базовых подключений к интернету из-за ограниченного покрытия и высоких цен. Система электронного правительства Кыргызстана последовательно расширяет свои электронные услуги для населения в рамках Концепции цифровой трансформации 2019-2023, планируя предоставлять 80% госуслуг онлайн к 2023 году.

Кыргызстан работает со Всемирным банком над устранением недостатков в рамках проекта Digital CASA. Основная цель проекта – обеспечить высокоскоростной доступ в интернет по оптоволоконным кабелям в Кыргызстане, одновременно снижая цены.

По данным Caspian Policy Center, с 2018 по 2019 год объем безналичных финансовых операций вырос на 53%. За первое полугодие 2022-го денежная масса в Кыргызстане достигла объема в 360 млрд сомов ($4,2 млрд). Туда входят как наличные, так и безналичные денежные средства, которые принадлежат гражданам, предпринимателям, компаниям, организациям и государству.

По подсчетам "Азаттыка", на тот период, 41,75% денежной массы в стране – это наличные средства, а 58,25% – безнал. По сравнению с данными пятилетней давности номинальный объем денег увеличился, но процентное соотношение осталось прежним.

Таджикистан

В Таджикистане одна из самых низких скоростей интернета в мире и очень мало защищенных серверов для хранения финансовой информации пользователей.

В 2010 году в стране ввели акцизный налог на услуги мобильных компаний и интернет-провайдеров 3%, а с начала 2022 года, после введения в действие нового Налогового кодекса, он вырос до 7%.

Несмотря на низкий уровень развития ИКТ и дорогой интернет, в июне 2023 вышел указ президента "О мерах по расширению безналичных расчетов" – с августа государственные платежи будут осуществляться только в безналичной форме.

По официальным данным Национального банка, в первом полугодии 2023 года в Таджикистане зафиксирован резкий рост безналичной оплаты товаров и услуг.

Объем оплаты товаров и услуг безналичными операциями составил 5,5 млрд сомони (около $505 млн), что на 83,2% больше, чем в этом же периоде 2022 года.

Узбекистан

Среди трех стран, рассматриваемых в работе, Узбекистан находится на первом месте по развитию цифровой экономики, которая занимает 2,8% от всего ВВП страны.

С начала пандемии цифровой банк TBC Uzbekistan, который позволяет пользователям создавать банковские счета, запрашивать кредиты и вносить деньги онлайн, привлек 200 000 новых пользователей к своему приложению. А сервис цифровых платежей вырос на 74% во время пандемии.

По данным центрального банка страны, в 2022 году количество операций с безналичной оплатой увеличилось в 1,8 раза по сравнению с 2021 годом. Объем транзакций увеличился в 1,6 раз.

Финансовые вложения, политическая воля, прозрачность процессов

По оценкам специалистов, чтобы подключить до 2030 года половину населения Центральной Азии, не имеющей пока доступа к широкополосному интернету, страны должны инвестировать не менее 6 млрд долларов США.

Рост цифровой экономики зависит от уровня инфраструктуры ИКТ, включая покрытие, скорость и мощность интернет-соединения. Кроме того, эффективные национальные цифровые стратегии, внедрение цифровых государственных услуг и электронного правительства и базовый уровень цифровых навыков населения – необходимые условия для успешного внедрения цифровой экономики.

Эксперты Всемирного банка подчеркнули, что странам Центральной Азии следует сосредоточиться на укреплении органов регулирования, устранении сохраняющихся монопольных прав и ограничении доминирующего положения на рынке, которое имеют действующие структуры.

Источник - Азия-Плюс
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1701521400


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