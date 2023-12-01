Позы из Камасутры для новичков, - Сара Якобссон Пьюревал

15:51 02.12.2023

Australian Men’s Health

Австралия



Позы из Камасутры для новичков, рекомендованные секс-экспертами



Обещаем – никакого опыта занятий гимнастикой вам не потребуется.



Вы, наверное, слышали о Камасутре, древнеиндийском тексте, который по сути представляет собой описание сексуальных поз от А до Я. Но вы, вероятно, предположили, что в нем полно неудобных и даже смешных акробатических "трюков", которые могли бы попробовать только самые гибкие из нас.



Что ж, это предположение неверно, мой друг. Есть причина, по которой Камасутра на протяжении тысячелетий была руководством по позам для секса: она полна практических советов для пар, которые хотят внести разнообразие в свою рутину в спальне.



Что такое Камасутра?



Камасутра Ватсьяяны, чаще называемая просто Камасутрой, представляет собой древнеиндийский трактат на санскрите.



По словам сексолога Сюзанны Вайс, Камасутра – это гораздо больше, чем просто пособие по любовным утехам. Да, там вы найдете советы по разным сексуальным практикам, например, как привнести нотки БДСМ в личную жизнь. Но также Камасутра содержит действенные советы о том, как найти партнера и построить с ним крепкую эмоциональную связь.



"[Это] руководство по тому, как получать удовольствие, а также как добиться истинной цели в жизни, как быть добродетельным, как достичь успеха и принять свои желания, – объясняет Шеннон Чавес, доктор психологии и сексопатолог. – Это первый текст в истории человечества, в котором без стыда рассказывается о том, как получать удовольствие от жизни и прославлять сексуальность с помощью различных сексуальных техник, развитию отношений и возможности свободно выражать свои эротические фантазии".



Позы из Камасутры – это просто способ для вас принять свою сексуальность и открыто говорить об удовольствии. По мнению Чавеса, умение практиковать все-все позы – это не главная ваша цель. Используйте Камасутру, чтобы понять ценности сексуальной жизни и развенчать мифы о гендерных ролях в сексе, ожиданиях и стереотипном мышлении в отношении эротики.



Что Камасутра говорит о сексе



Клинический сексолог Несс Купер отмечает, что Камасутра отвечает на сложные вопросы об отношениях, в том числе о том, как предотвратить измену партнера или пережить ее.



По словам Купер, главная цель Камасутры заключается не только в половом просвещении. Она направлена на то, чтобы научить людей получать удовольствие во всех сферах своей жизни, и не только в спальне.



"Камасутра учит нас, что важно не только хорошо заниматься сексом, но и получать от него удовольствие, быть творческим и игривым в своих эротических приключениях и воспринимать любовь и секс как экстатическое выражение красоты бытия", – добавляет Джайя, соматический сексолог.



По словам Тары Сувиньяттичайпорн, профессора с докторской степенью в области отношений и сексуальной коммуникации, вот некоторые из основных учений Камасутры:



1. Удовольствие женщины так же важно, как и удовольствие мужчины.

2. Проникновение не обязательно для хорошего секса.

3. Удовольствие имеет первостепенное значение, заниматься сексом нужно не только для продолжения рода.

4. Секс - это не единственная форма близости.



Кстати, Камасутра повествует не только о гетеросексуальных отношениях.



"Книга также охватывает гомосексуальные отношения и включает сексуальные позы для партнеров-мужчин", – добавляет Купер.



Учитывая все это, мы спросили экспертов об их любимых позах из Камасутры. Вот несколько из них, которые стоит попробовать хотя бы раз - и на самом деле их вполне возможно повторить.



Итак, Саммукха – относительно простая поза для начинающих, и вы, вероятно, никогда не думали попробовать ее. В этой позиции женщина стоит, прислоняется спиной к стене и разводит ноги так широко, как только может. Мужчина проникает в нее, поддерживая ноги партнерши. Если девушка ниже ростом, чем мужчина, возможно, ей придется встать на что-нибудь, например, на подушку.



Хотя поначалу эта поза может показаться немного неудобной, на самом деле это невероятно страстная и романтичная позиция благодаря зрительному контакту. Об этом написал эксперт по сексу Эрик М. Гаррисон в своей книге "Секс в нескольких позах". Эта поза также обеспечивает невероятно глубокое проникновение.



Люди не особо любят заниматься сексом стоя, однако поза Джанукурпара того стоит. Мужчина поддерживает девушку за бедра, она же обхватывает его руками за шею, чтобы удержаться. Джанукурпара обеспечивает сверхглубокое проникновение, постоянный зрительный контакт и имеет дополнительное преимущество – мужчина выглядит как силач и чемпион!



"Акробатикой можно похвастаться, но некоторые позы и дают повод для гордости, и помогают получить сексуальное удовольствие, – говорит Гаррисон. – Джанукурпара обеспечивает отличное проникновение, так что это своеобразная награда за то, что вы часто ходите в тренажерный зал".



Как отмечает Гаррисон, акробатика в постели не всегда доставляет нам удовольствие. Но Пидитака – это удобная, непринужденная поза, преимущество которой в том, что она невероятно приятна. В этом положении женщина ложится на спину и подтягивает колени к груди, упираясь ступнями в грудь мужчины. Соответственно, он стоит перед ней на коленях. Слегка раздвинув колени, мужчина приподнимает бедра партнерши и совершает проникновение.



"Еще мужчина может поднять ноги девушки и положить их себе на плечи, тем самым выражая нежность, смирение и преданность партнерше", – говорит сексолог Ивонн К. Фулбрайт.



Трипадам – идеальная поза для быстрого секса. Вы стоите лицом друг к другу. Мужчина просовывает руку под колено девушки и приподнимает ее ногу. Вместе вы напоминаете что-то вроде треноги. Затем мужчина может войти в партнершу. Одно примечание: эта поза лучше всего подходит, если вы оба примерно одного роста.



И еще одна поза: объятия "молока и воды". В этой позе мужчина садится на кровать, стул или куда-нибудь еще. Затем женщина садится на него, причем спиной к его лицу.



"Идеально подходит для людей любого телосложения", – говорит Гаррисон.



Если вы занимаетесь групповым сексом, эрогенные зоны девушки можно стимулировать в четыре руки.



Последняя поза: Уттана Сампута. Возможно, вы слышали об этой старой доброй миссионерской позе.



Ее часто не любят за то, что якобы она скучная, но любая поза для секса становится скучной, если вы практикуете ее постоянно. Зато миссионерская поза довольно интимная, вы можете полностью почувствовать партнера, соприкасаясь с ним всем телом. Также эта позиция идеальна, если вам нравится пристальный зрительный контакт.



Авторы: Сара Якобссон Пьюревал (Sarah Jacobsson Purewal), редакция журнала Men's Health и Ребекка Стронг (Rebecca Strong)