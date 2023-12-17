Чего еще можно вычитать из мемуаров Назарбаева? - "Известия"

15:55 02.12.2023 Книжная история: вышли в свет мемуары Нурсултана Назарбаева "Моя жизнь"

Первый президент Казахстана рассказал о своей жизни и своей стране



Екатерина Волынец



1 декабря в продажу поступила книга первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева "Моя жизнь. От зависимости к свободе". В мемуарах патриарх мировой политики рассказывает о пути, который прошла его страна и он сам за половину столетия, которые включили в себя крупнейшие политические пертурбации и неожиданные повороты мировой истории. Мемуары, напечатанные тиражом 7500 экземпляров и уже практически полностью раскупленные по предзаказу, листали "Известия".



Политики и историки



В предисловии к 700-страничному изданию Назарбаев предупреждает читателя: его мемуары "нельзя рассматривать ни как обычную биографию, ни как историческое исследование". Действительно, воспоминания президента Казахстана стоят на пересечении этих двух жанров: опытный политик, более трех десятилетий принимавший участие в определении общемировой повестки дня, рассказывает о своей жизни, которая оказалась столь плотно вплетенной в политическую историю, что разделить их невозможно.



Нурсултан Назарбаев понимает это и объясняет читателю с первых строк. "Мы - политики. Но не историки. Говорят, историку легко быть умным, ибо он знает, что было после, может одновременно видеть и событие, и его последствия. Но историк не может сделать то, что может политик, - ему не суждено влиять на историю", - размышляет он в предисловии к книге. Нет, речь, несмотря ни на что, идет не о частной истории: это рассказ о том, как разрушаются и строятся государства, как делается большая политика и как входят в нее те, кто ощутил для себя это как право и ответственность.



Для любителей политической истории "Моя жизнь", безусловно, станет увлекательным чтением. В своей автобиографии первый президент Казахстана рассказывает о тех, с кем ему доводилось пересекаться на политической арене. А это - весь политический Олимп последних десятилетий. Автор описывает свои личные впечатления и отношения с Владимиром Путиным, Си Цзиньпином, Касым-Жомартом Токаевым, Маргарет Тэтчер, Джорджем Бушем-ст., Джорджем Бушем-мл., Жаком Шираком, Герхардом Шредером, Борисом Ельциным, Михаилом Горбачевым, Тургутом Озалом, Реджепом Эрдоганом, Сильвио Берлускони, Ангелой Меркель и многими другими игроками политической сцены. С теми, кто, подобно автору, творил историю и тем самым входил в нее.



Друзья и соседи



Немалая часть мемуаров первого президента Казахстана посвящена России, взаимоотношениям между двумя странами и их руководителями. Будучи давним другом и союзником России, Нурсултан Назарбаев не скрывает своей уверенности в том, что будущее двух стран должно быть основано на дружбе и сотрудничестве. Патриарх мировой политики вспоминает о своих встречах с Михаилом Горбачевым, Борисом Ельциным, Владимиром Путиным, давая оценку политике России на разных этапах развития страны.



Назарбаев отмечает, что Михаил Горбачев - бесспорно, крупная фигура. Однако, по его мнению, крах Советского Союза, роспуск социалистического лагеря стали следствием политики перестройки, которую проводил президент СССР. "Но ведь сам Горбачев этого не желал. Он строил планы о демократизации жизни государства, расширении гласности. Думаю, что, если бы Горбачев знал, какой конец ждет перестройку, он бы даже не стал ее затевать, - считает Назарбаев. - А то, что в судьбах крупных деятелей свет и тень ходят рядом, - это довольно частое явление".



Вспоминает Назарбаев и о доверительных отношениях с первым президентом России. "И вправду между мной и Борисом Николаевичем установились близкие взаимоотношения. [...] С Ельциным можно было работать на доверии. Он умел соглашаться с резонными доводами", - вспоминает Назарбаев, добавляя, что Ельцин "был вспыльчив, но и отходил быстро".



Рост и ускоренное развитие России Назарбаев уверенно связывает с именем нынешнего президента страны. "Путин вывел страну из тупика усталости. Самое главное, Владимир Владимирович масштабно укрепил патриотизм в России", - пишет первый президент Казахстана. Именно Путин, по мнению автора мемуаров, вывел на мировую арену новую, сильную Россию. "На сцену мировой политики вернулась могущественная страна, с которой нельзя не считаться и которую нельзя не признавать. С тех пор авторитет России продолжал расти все больше", - пишет он в своей книге. Как считает Назарбаев, Путину "не свойственно оглядываться по сторонам с мыслью о том, что скажут люди".



Свобода не приходит сама



Главной темой мемуаров Нурсултана Назарбаева, разумеется, стало обретение Казахстаном независимости, становление суверенного государства. Декларация о независимости Казахстана, принятая в октябре 1990 года, стала для республики "рассветом свободы", с уверенностью утверждает первый президент страны. "Пробил великий час истории. На долю не каждого поколения выпадает возможность стать свидетелями и участниками таких грандиозных перемен. Тогда на наших глазах на карте мира появлялись новые государства, происходили изменения общественно политических и экономических формаций, форм государственного управления. Казахстан также стал активным участником этого процесса", - пишет Назарбаев.



Будучи к моменту распада СССР первым секретарем ЦК компартии Казахстана и президентом Казахской ССР, Нурсултан Назарбаев своими глазами наблюдал распад гигантской страны и стоял в первых рядах тех, кто ценой больших усилий сохранил единство Казахстана, защитив свою родину от развала. Размышления о том, что помогло казахстанцам сохранить единство и тем самым гарантировать свою свободу и независимость, занимают важное место в воспоминаниях первого президента Казахстана. "Казахи - народ, идущий исключительно по пути консолидации. Наши предки показали великий пример единомыслия, единодушия и единогласия. В этом - самый поучительный урок всей нашей истории", - пишет он.



Размышления и воспоминания Нурсултана Назарбаева касаются самого широкого круга вопросов о прошлом и будущем страны: истории Великой Степи, трудностей на пути к независимости Казахстана, развития казахского языка. "Независимость - понятие святое. После выделения из состава СССР, обретения независимости, вступления в ООН, утверждения Флага, Гимна и Герба наша страна не сразу стала независимым государством в полном смысле слова. Конечно, все перечисленное - обязательные атрибуты любого государства. Но главное мерило независимости - способность самим вершить свою судьбу. Умение вести независимую политику. Наличие для этого соответствующего потенциала и возможностей", - рассуждает Назарбаев. И вновь повторяет: единство народа - единственный путь к суверенитету страны. "Среди наших главных достижений за эти годы в первую очередь хочу назвать то, что мы сумели сохранить единство страны. Беречь его как зеницу ока - это и будет моим особым заветом будущим поколениям", - заключает политик.



Искренне о личном



"Моя жизнь" - это не только воспоминания о политике, но и искренний, откровенный рассказ о жизни человека, который собственным трудом и упорством поднялся из низов к самым вершинам власти. Назарбаев в своих мемуарах предстает не бронзовым памятником политику, а живым человеком со своими чувствами и эмоциями, тревогами и радостями, с искренней любовью к близким и умением взглянуть на себя со стороны, оценив причины и последствия своих поступков и признать собственные ошибки.



Одной из них Нурсултан Назарбаев называет в книге не всегда осмотрительное отношение к собственному здоровью. Он рассказывает, что главной причиной, по которой он покинул пост главы государства, стали именно проблемы со здоровьем. По признанию Назарбаева, здоровье его пошатнулось в 2013 году.



"После проходившего в здании театра торжественного собрания и праздничного концерта, когда публика уже двинулась на выход, я тоже поднимался из своего кресла, когда вдруг понял, что не могу это сделать: все тело словно сковало. Чтобы люди не заметили, я оставался в кресле и лишь через какое-то время сумел выпрямиться. Да, это был вполне однозначный сигнал. Оказывается, нельзя шутить со здоровьем, когда тебе за семьдесят. Годы тяжелого физического труда на металлургическом комбинате не прошли бесследно. До меня дошло, что все время ставя на первое место работу, я неосмотрительно надорвался", - вспоминает Назарбаев. Бывший президент отметил, что состояние его нормализовалось после обследования и операции на спине в Израиле и Германии, но этот тревожный звонок вынудил его сделать выводы.



Так перед глазами читателя неспешно, вдумчиво проходит большая жизнь большого человека - политика, мыслителя, отца. Назарбаев не просто своими глазами видел важнейшие события конца ХХ века - он был непосредственным участником многих из них. Теперь нам предоставлен уникальный шанс узнать обо всем этом, как говорится, из первых рук. Источник - Известия

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