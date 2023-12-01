Стало известно о планах сына Сороса захоронить химотходы на Украине

17:23 02.12.2023

Журналист Венсен: Киев выделит плодородные земли сыну Сороса под захоронение химотходов



Tекст: Вера Басилая



Сын известного американского финансиста Джорджа Сороса Александр Сорос договорился с украинскими властями о безвозмездном и бессрочном выделении 400 квадратных километров земель под захоронение опасных отходов, следует из расследования французского журналиста Жюля Венсена.

Венсен опубликовал расследование в соцсети X(бывший Twitter, заблокирован в России). По его словам, анонимный источник из министерства сельского хозяйства Украины рассказал, что между Соросом-младшим и главой офиса Владимира Зеленского Андреем Ермаком было достигнуто соглашение о бессрочной и безвозмездной передаче американским компаниям земли. Там будут захоронения опасных отходов химических, фармацевтических и нефтяных компаний, передает РИА "Новости".



Называются компании Dow Chemical, DuPont, BASF, Evonik Industries, Vitol и Sanofi.Журналист опубликовал пописанный документ с заявлением Сороса, который выражает намерение обеспечить надежную коммуникацию между офисом Зеленского и представителями упомянутых компаний. Речь идет о десятках земельных участков в Тернопольской, Хмельницкой и Черновицкой областях.



Источник в минсельхозе Украины называет это решение "фатальным", которое причинит невосстановимый ущерб экосистеме этих регионов, а также сделает плодородные земли непригодными для возделывания.



Ранее американский предприниматель Илон Маск выразил мнение, что Сорос ненавидит человечество. Бизнесмен обвинил Сороса в желании "разрушить саму ткань цивилизации".



Напомним, Джордж Сорос не отрицает, что его деньги помогли провести на Украине "оранжевую революцию" в 2004 году и Евромайдан в 2013 году. В некоторых странах финансиста обвиняют в вмешательстве во внутренние дела.