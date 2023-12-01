Глава "Моссада" по указу Нетаньяху отозвал переговорщиков из Катара

18:38 02.12.2023

Глава израильской разведывательной службы "Моссад" Давид Барнеа по указанию премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху отозвал команду переговорщиков из Катара из-за "тупика в переговорах" по освобождению заложников, удерживаемых палестинским движением "Хамас" в секторе Газа. Об этом сообщила канцелярия израильского премьера.



"После тупика в переговорах по указанию премьер-министра Биньямина Нетаньяху глава "Моссад" Давид Барнеа приказал своей команде переговорщиков в Дохе вернуться в Израиль. Террористическая организация ''Хамас'' не выполнила свою часть соглашения, которая предусматривала освобождение всех детей и женщин по списку, который был направлен ''Хамас'' и утвержден им",- говорится в сообщении канцелярии в Х (экс-Twitter).



Давид Барнеа, добавили в канцелярии, поблагодарил коллег из США и Египта, а также премьер-министра Катара Мухаммеда бен Абделя Рахмана Аль Тани "за партнерство и огромные посреднические усилия", благодаря которым удалось освободить 84 израильских женщин и детей, а также 24 иностранных гражданина. В том числе были освобождены трое россиян.



24 ноября Израиль и "Хамас" договорились о четырехдневнем прекращении огня для поэтапного обмена заложниками и палестинскими заключенными. Позднее перемирие продлевалось, а вчера, 1 декабря, Армия обороны Израиля объявила о возобновлении боевых действий из-за провокаций "Хамаса". Сегодня, 2 декабря, минздрав Газы сообщал о 193 погибших со вчерашнего дня. Катар и Египет пытались договориться о продлении режима прекращения огня.



Как отмечает The Times of Israel, по последним данным, с учетом выпущенных граждан в заложниках у "Хамаса" остаются 136 человек - 114 мужчин, 20 женщин и двое детей. Десять заложников в возрасте 75 лет и старше. 125 из удерживаемых в Газе заложников - израильтяне, 11 человек - инностранные граждане.



Лусине Баласян