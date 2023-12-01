Россия и Украина втайне ведут мирные переговоры, - утверждает Сеймур Херш

22:18 02.12.2023 Американский журналист и лауреат Пулицеровской премии Херш в статье на Substack заявил, что Россия и Украина втайне ведут мирные переговоры. По его словам, Герасимов и Залужный обсуждают мир в обход Зеленского и Белого дома.

Сеймур Херш

У президента Джо Байдена и его беспомощной внешнеполитической команды выдалась пара тяжелых месяцев. Израиль предпочитает действовать самостоятельно в его войне против ХАМАС, и он уже возобновил бомбардировки в секторе Газа, а в американском обществе наблюдается глубокий раскол. Все это находит отражение в результатах опросов, которые по-прежнему не сулят Белому дому ничего хорошего.

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Но президент США и его внешнеполитические помощники остались в стороне и в еще одном чрезвычайно важном вопросе, поскольку в настоящий момент серьезные мирные переговоры между Россией и Украиной стремительно набирают обороты.



"Все в Европе обсуждают это [мирные переговоры], – сказал на этой неделе один американский бизнесмен, который много лет занимался решением важных дипломатических и военных задач Украины в правительстве. – Но между прекращением огня и урегулированием нужно будет обсудить множество вопросов". Ветеран журналистики Анатоль Ливен написал на этой неделе, что ситуация в зоне боевых действий на Украине такова, что "прекращение огня и переговоры о мирном урегулировании становятся для Украины все более и более необходимыми". По его мнению, украинскому правительству, возглавляемому Владимиром Зеленским, будет "исключительно трудно" согласиться на переговоры, учитывая его неоднократный отказ вести диалог с президентом России Владимиром Путиным.

Движущей силой этих переговоров стали не Вашингтон или Москва, не Байден или Путин, а два высокопоставленных генерала – [начальник Генерального штаба ВС России] Валерий Герасимов и [главнокомандующий ВСУ] Валерий Залужный.



Тем фактором, который подстегнул их к началу переговоров, стало общее понимание того, что Путин не станет возражать против такого мирного соглашения, которое зафиксирует границы по той линии фронта, которая будет на момент завершения мирных переговоров. Россия получит безоговорочный контроль над Крымом, а также – в ожидании выборов, которые должны пройти в условиях военного положения в марте, – над четырьмя областями, которые Россия присоединила в прошлом году, а именно Донецкой, Луганской, Запорожской и все еще охваченной боевыми действиями Херсонской областью. В свою очередь (и такой уступки никто не предвидел) Россия, то есть сам Путин, не будет возражать против вступления Украины в НАТО.



В ходе своего интервью, которое главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный дал журналу Economist, он ошеломил редакторов, признав, что конфликт с Россией "зашла в тупик" и что "потребуется огромный технологический скачок, чтобы выйти из этого тупика". Генерал сообщил, что с момента начала широко разрекламированного контрнаступления украинских сил летом этого года его войска продвинулись вперед менее чем на 17 километров. "Скорее всего, глубокого и красивого прорыва не будет, – сказал Залужный. – Простой факт заключается в том, что мы видим все, что делает враг, а они видят все, что делаем мы. Чтобы выйти из этого тупика, нам нужно что-то новое, – как порох, который когда-то изобрели китайцы и который мы до сих пор используем, чтобы убивать друг друга".



Это интервью Залужного попало в заголовки по всему миру – генерал, ведущий боевые действия, объявляет, что конфликт зашел в тупик, – и, конечно же, оно разозлило президента Украины Владимира Зеленского. Позже генерал публично извинился за свои высказывания.



Но Зеленский по-прежнему управляет страной, и в некоторых кругах в Европе стали ходить слухи, что Россия и Украина в настоящее время ведут серьезные мирные переговоры. Зеленский противится таким переговорам. Он уже заявил, что будет баллотироваться на второй президентский срок на платформе, которая призывает к полному выводу российских войск с территории Украины, прежде чем можно будет начать какие-либо переговоры. В настоящее время в стране действует военное положение, поэтому провести выборы невозможно. Зеленский продолжает мобилизацию солдат в украинскую армию, и в рамках новой волны призыва на службу берут всех в возрасте от 17 до 70 лет.



Когда главнокомандующий вооруженными силами говорит в интервью известному журналу о том, что его армия и российские вооруженные силы зашли в тупик, за этим должна быть какая-то предыстория. И в данном случае такая предыстория действительно есть, о чем мне рассказали двое американцев, располагающих информацией из первоисточников.



Редакторы журнала Economist ничего об этом не знали, но интервью с Залужным было организовано уже после серии контактов главнокомандующего ВСУ с Валерием Герасимовым, который занимает должность начальника Генштаба ВС России с 2012 года. Герасимов также является первым заместителем министра обороны России. Герасимов тесно общался с генералом армии США Мартином Демпси (Martin Dempsey), который занимал пост главы Объединенного комитета начальников штабов при президенте Бараке Обаме с 2011 по 2015 год. Демпси и Герасимов познакомились много лет назад на светских мероприятиях, когда они оба были капитанами и командовали танковыми частями в Западной и Восточной Германии соответственно.



Один американский чиновник, который поначалу непосредственным образом участвовал в переговорах между генералами, сказал мне: "Это не было спонтанным мероприятием. Его тщательным образом спланировал Залужный. Посыл заключался в том, что конфликт окончен и мы хотим из него выйти. Если его продолжить, это уничтожит следующее поколение граждан Украины".

По словам источника, "нет никаких сомнений" в том, что "некие влиятельные американцы отчасти помогли Залужному решиться заявить об этом публично".



"Какой была цель этой удивительной истории? – продолжил чиновник. – Заставить руководство Украины (то есть Зеленского и его окружение) согласиться на мирное урегулирование и осознать, что продолжение конфликта равносильно самоуничтожению". По словам источника, была еще и "более масштабная цель", а именно подвести граждан Украины "к той точке, в которой они согласились бы на переговоры" об окончании боевых действий.

Что касается российской стороны, продолжил чиновник, "Герасимов тоже понимал, что, с военной точки зрения, конфликт на Украине обернулся губительной патовой ситуацией". Российский генерал "наконец убедил Путина, что победы не будет".



"Но как убедить Зеленского? – продолжил рассказывать источник. – Он сумасшедший, который поставил на карту свою жизнь ради политической и военной победы. Он превратился в препятствие для мирного урегулирования, и у него много союзников в рядах украинских вооруженных сил. Поэтому Зеленскому дали понять, что мы собираемся вести переговоры с русскими с вами или без вас, и это будут переговоры между военными. Вы уже надоели вашим соседям, особенно Польше и Венгрии, которые хотят, чтобы украинские беженцы вернулись обратно в мирную страну".

Другая проблема, с которой сталкивается Зеленский, носит экономический характер: "Как можно управлять страной, у которой нет ВВП?"



Вариант решения, который сейчас предлагается Зеленскому, предусматривает вероятность того, что Россия может наконец согласиться на вступление Украины в НАТО. Крым останется в руках России, а в четырех освобожденных областях, на которые претендует Россия, будут проведены президентские выборы в присутствии наблюдателей. Две недели назад Путин подписал закон, разрешающий проводить в этих областях голосование в условиях военного положения.



"Белый дом категорический против предложенного соглашения, – сказал этот чиновник. – Но так все и произойдет. Путин не возражает". Считается, что Путин "захочет договориться".

По словам источника, в дальнейшем предстоит проделать большую работу над согласованием множества деталей предлагаемого договора. Список этих вопросов устрашает: "Военные преступники с обеих сторон, гражданство, компенсации, обезвреживание неразорвавшихся боеприпасов, трансграничные экономические связи, доступ и, что самое важное, политическая легенда. Ни та, ни другая сторона не хотят, чтобы их обвинили в предательстве своей родины, поэтому они ищут способ добиться мира с достоинством. Затолкать зубную пасту обратно в тюбик очень непросто, но самое главное сейчас – предотвратить обострения в дальнейшем. У нас есть целая зима, чтобы разобраться с этими вопросами, и несколько хороших людей готовы нам в этом помочь".



Чиновник рассказал мне об одном недавнем обнадеживающем сигнале. Министр иностранных дел России Сергей Лавров попросил отправить ему приглашение на форум НАТО по международной безопасности, который прошел на этой неделе в Черногории. "Приглашение было отправлено, и он его принял, – сказал чиновник. – Соединенные Штаты были проинформированы об этом, но не стали использовать свое право вето".



Второй американский источник, получающий информацию из-за рубежа, подтвердил, что Россия, возможно, готова "позволить Украине вступить в НАТО", но с одной важной оговоркой. В соответствии с предварительными договоренностями, альянс должен будет взять на себя обязательство "не размещать войска НАТО на украинской земле". Кроме того, на Украине ему можно будет развертывать только оборонительные вооружения, но не наступательные.

По словам этого источника, в случае успеха предложенных мирных переговоров Россия согласится вновь присоединиться к Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, из которого она недавно вышла. Она также может согласиться вывести своих военных с территорий вблизи стран Балтии и Молдавии.



Источник рассказал мне, что предлагаемому варианту урегулирования присуща определенная логика, обусловленная военными реалиями. По его словам, как и Украина, Россия не сумела успешно осуществить значимые прорывы вглубь украинских территорий вдоль протяженной линии фронта. "Они попытались, но у них не вышло. Но какими бы неэффективными ни были ее войска, Россия все же способна удерживать те территории, которые она уже занимает на востоке. А еще приближается зима, когда снег и грязь сделают любой прогресс невозможным".



Два генерала могут продолжать переговоры, и Путин действительно может быть заинтересован в урегулировании, которое обеспечит ему перманентный контроль над Крымом и четырьмя областями, на которые он претендует, но Зеленский по-прежнему остается "джокером". По словам американского чиновника, Зеленскому уже дали понять, что "это переговоры между военными, направленные на решение проблемы, и эти переговоры продолжатся с вами или без вас". Если понадобится, добавил американский чиновник, "мы можем оплатить ему поездку на Карибы". Источник - inosmi.ru

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