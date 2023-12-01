Якутский мини-олигарх Томский принял гражданство Казахстана и обещает в него что-то инвестировать

00:06 03.12.2023

Основатель и генеральный директор компании inDrive Арсен Томский получил гражданство Казахстана. Об этом он рассказал 2 декабря на церемонии международной кинопремии Alternativa Film Awards, сообщает Zakon.kz.

Особую благодарность гендиректор inDrive выразил также министру цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдату Мусину.



"Хочу поблагодарить руководство страны за доверие и приглашение, а весь Казахстан и его жителей – за то, что вы стали вторым домом для inDrive", - заявил во время церемонии Арсен Томский.

Багдат Мусин на своей странице в Facebook отметил, что за последние годы Казахстан стал точкой притяжения для талантливых предпринимателей со всего мира.



Изначально основанный в Якутии международный сервис inDrive запустился в Казахстане 2014 году. В 2022 году компания прекратила работу в России. Все сотрудники были релоцированы в разные страны, большинство из которых переехали в Казахстан, где inDrive создал крупнейший хаб – в Алматы и Астане работает более 1000 сотрудников.



В 2022 году на личной встрече с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым СЕО и основатель inDrive Арсен Томский презентовал планы по развитию inVision в стране.



Также в ноябре 2023 года inDrive объявил о создании подразделения New Ventures, которое будет заниматься венчурными инвестициями, а также поиском перспективных стартапов для их совместного развития с компанией. Размер инвестиционной программы – до $100 млн, а Казахстан – приоритетный рынок для поиска новых проектов.



Жанель Абдрахманова