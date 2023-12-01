Франция готовит Армению к войне с Турцией? Как НАТО будет поджигать Закавказье, - СП

00:18 03.12.2023

Франция готовит Армению к войне с Турцией? Или с Россией?

Как НАТО будет поджигать Закавказье



Дмитрий Родионов

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Александр Перенджиев

Андрей Дмитриев



Франция обучает армянских военных "для участия в войне против России". Об этом в своем Telegram-канале сообщила журналистка и экс-советник председателя Госдумы Вячеслава Володина, Анастасия Кашеварова. По ее словам, подготовка ведется, предположительно, в семи учебных центрах во Франции, включая Фонтевро Л’абе и Майи-ле-Кан, где "новобранцев" с Кавказа обучают работе с вооружением НАТО.



Среди них есть и добровольцы из Карабаха, и военнослужащие, принужденные к участию в программе. Она якобы поддерживается Министерством обороны Армении.



Насчет подготовки к войне с Россией, это, безусловно, перебор, хотя отношения Еревана и Москвы сегодня и впрямь оставляют желать лучшего. Возможно, Франция и хотела бы повоевать с нами чужими руками, но едва ли на это подписались бы армяне.



Впрочем, вполне можно доверять информации о том, что французы действительно тренируют армянских военных. Вопрос - зачем на самом деле. И как это сочетается со статусом Армении как страны ОДКБ, из которой она, несмотря на все воинственные заявления пока что не вышла?



- Допускаю, что во Франции, по программе военного сотрудничества между Парижем и Ереваном может осуществляться подготовка военнослужащих Республики Армения, - говорит военный политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова Александр Перенджиев. - Ведь о том, что обе страны взаимодействуют в военной сфере, известно еще с событий на Южном Кавказе в сентябре-ноябре 2020 года. То есть франко-армянское взаимодействие с самого начала имело антиазербайджанский и антитурецкий характер.



Ведь Турция, с одной стороны, Греция и Франция, с другой, продолжают конфликтовать. Иногда степень такой конфликтности повышается в разы. Поэтому, во-первых, подготовка военнослужащих из Армении - вполне допустимый вариант. Однако, во-вторых, не факт, что этот процесс имеет однозначно антироссийский характер.



"СП": Можно ли допустить, что Франция готовится к войне с Россией? Пусть и руками прокси? Ей это зачем?



- Официальному Парижу вести с Россией прокси-войну может быть и ни к чему. А США ведет подобную войну против нас с вами. Тем более, что во Франции есть Иностранный легион, а вместе с ним и развитая инфраструктура для подготовки иностранных военных в целях ведения боевых действий в различных уголках нашей планеты. Безусловно, в первую очередь, в интересах официального Парижа, а во-вторую, для реализации геополитических интересов всего коллективного Запада во главе с США. Прежде всего, в Африке, но также и на Ближнем Востоке, и в других горячих, пусть и временно затухших, точках.



"СП": А Армении что нужно? Это же пока страна ОДКБ. Да, тесно шашни с французами закрутили, но не до такой степени, чтобы становиться их расходным материалом в войне с Россией. Или Пашинян уже не субъект, и его согласия никто не спрашивает?



- Официальный Ереван все сильнее втягивается в военное сотрудничество с Западом и одновременно ослабляет свою связь в этой сфере с Россией и ОДКБ. Об этом свидетельствуют демарши со стороны высшего руководства Армении, как отказ от проведения на своей территории военных учений организации, а также отсутствие на саммите ОДКБ, который проходил в Минске в ноябре. В определенном смысле, официальный Ереван, этими демаршами и сотрудничеством в военной сфере с НАТО, США и Францией хочет как бы проучить Россию, а вместе с ней и всю ОДКБ за нежелание воевать за Нагорный Карабах против Азербайджана. И, конечно, за активное сотрудничество Москвы с Анкарой и Баку, прежде всего, в военной и экономической сферах.



"СП": Чему французы, которые только со своими же колониями в Африке воевали (и то позорно) могут научить людей, прошедших Карабах? Бомбить с "Рафалей" Ливию, когда над ней бесполетная зона, - одно, а на контактные боевые действия даже Иностранный легион крайне неохотно подписывается…



- Предполагаю, что подготовка армянских военных ведется на деньги из США. Поэтому для высшего военного руководства Франции это возможность получить доход для своей страны. Не исключено, что есть условия для парижских генералов положить определенную сумму себе в карман. Но есть и военно-политический аспект - у Франции появляется возможность с помощью армянских наемников продвигать свои интересы на Южном Кавказе. Кстати президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев в последнее время неоднократно обращал внимание на желание Франции обострить обстановку в этом регионе.



"СП": В реальности какие европейские/натовские страны активнее всего сотрудничают с республиками Закавказья и Средней Азии в военном плане? С Турцией и Азербайджаном понятно. Кто еще? Насколько это опасно для нас?



- Здесь есть так называемые традиционные игроки - Великобритания и США. Но от них пытается не отставать Германия. У меня есть сведения о поездках в страны Центральной Азии и Южного Кавказа военных дипломатов из стран Восточной Европы - Польши, Чехии, Румынии и Болгарии. Еще в 2015 году я обратил внимание на явный интерес официальной Софии к Кавказу, как к Южному, так и Северному, который к настоящему времени только усиливается. Что бы это значило? Но, полагаю, что затрагиваю уже другую тему.



- Анастасия Кашеварова - сомнительный источник, - считает редактор "АПН-Северо-Запад" Андрей Дмитриев. - Полагаю, что информация о подготовке армянских военных к боевым действиям против России во Франции является фейком. Вот именно сейчас, когда коллективный Запад стремится скинуть Украину со счетов, не хватало им еще армян готовить для войны. С другой стороны, этот фейк выглядит не столь глупо, потому что Армения Никола Пашиняна однозначно заняла сторону врагов России. Последние заявления премьера, например, про то, что Абхазия и Южная Осетия - часть Грузии, тому пример. Или вояж его супруги в Киев.



Россия, увы, уходит из Закавказья, это объективный процесс, и будь то поставленный Джорджем Соросом у власти Пашинян или вполне себе "советский" (а на деле - турецкий) Ильхам Алиев, это лишь вопрос времени. И в будущем войны русских с местными народами вполне возможны. Просто сейчас именно для униженной, потерпевшей тяжелое поражение Армении начать воевать с Россией - чистое самоубийство. Думаю, даже Пашинян это понимает.