Москва начинает вооружать Тегеран. Чем ответит Тель-Авив, - Дм.Родионов

00:21 03.12.2023 Израиль вздрогнул, Пентагон напрягся: Су-35 полетят в Иран

Москва начинает вооружать Тегеран. Чем ответит Тель-Авив - и нам, и персам?



Дмитрий Родионов

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Михаил Нейжмаков

Павел Фельдман



Иран в ближайшее время получит российские истребители Су-35, ударные вертолеты Ми-28НЭ и учебно-боевые самолеты Як-130, сообщает агентство Tasnim со ссылкой на заявление замминистра обороны Ирана Сейеда Мехди Фархи. По его словам, новая техника в скором времени прибудет в республику.



Поставки учебно-боевых самолетов Як-130 в Иран начались еще в конце лета этого года, пара новых самолетов вошла в состав иранских ВВС с базированием на 8-й тактической авиационной базе имени шахида Бабаи в Исфахане. Об этом иранская пресса сообщала еще в первых числах сентября, российские самолеты закуплены с целью подготовки молодых пилотов, которые будут летать на новых истребителях ВВС Исламской Республики Иран.



Однако про вертолеты никакой информации не было. Зато про истребители Су-35 писала иностранная пресса. По данным израильской разведки, Россия поставит иранским ВВС 24 истребителя Су-35, ранее предназначавшихся Египту. Не исключено, что часть самолетов уже находится в Иране.



Как это понимать? Своеобразная плата за "Герани"? Союзнические действия в Сирии?



- Иран с его специфической идеологией и большими региональными амбициями обречен жить по принципу "если завтра война", - считает доцент Академии труда и социальных отношений, кандидат политических наук Павел Фельдман.



- Причем он готовится как к обороне, так и к наступлению. Врагов у него более чем достаточно: НАТО, Израиль, Турция, арабские государства Персидского залива. Иранский оборонно-промышленный комплекс достиг заметных успехов в деле производства ракет и беспилотников, а российские истребители и вертолеты должны обеспечить господство в воздухе.



В нынешних предвоенных реалиях они будут очень кстати.



"СП": Продажа этой техники - бизнес или политика?



- Продажа отечественных вооружений Ирану выгодна с коммерческой точки зрения. Однако здесь есть и политическая целесообразность.



Таким образом Россия укрепляет оборонный потенциал страны, которая уравновешивает влияние Турции в Закавказье и сдерживает блок НАТО от вторжения на Ближний и Средний Восток. Подобные отношения рано называть союзническими, но Москва и Тегеран сейчас объединены стремлением положить конец гегемонии США.



"СП": США и Израиль явно будут в ярости. На США - плевать, а с Израилем не опрометчиво ссориться? Еще оружия Украине подкинут…



- Вопреки широко тиражируемым слухам, Израиль никогда не поставлял и не будет поставлять Украине наступательных вооружений. К антироссийским санкциям Запада, кстати, он тоже не присоединился.



Официальный Тель-Авив дорожит исторически сложившимися отношениями с Москвой, хотя русскоязычные украинские репатрианты и беглые российские либералы, получившие соответствующее гражданство, целенаправленно пытаются эти отношения испортить. Конечно, Израиль не в восторге от укрепления военной мощи Ирана за счет поставок российского оружия. Видимо, он попросит у Москвы гарантий его неприменения против себя.



"СП": С кем еще мы можем резко нарастить военное сотрудничество? Может, с той же КНДР? У них есть, что дать нам?



- Мы видим, как современная Россия возобновляет военно-политическое сотрудничество со странами, некогда входившими в орбиту влияния СССР. Нужно поблагодарить за это советскую дипломатию, результатами труда которой мы пользуемся до сих пор.



В качестве потенциальных поставщиков оружия, помимо Ирана и Северной Кореи, едва ли можно всерьез рассматривать кого-то еще. А вот появление в зоне столкновения интересов России и Запада добровольцев из Африки и Латинской Америки не выглядит как фантастичный сценарий. Кроме того, США можно удивить размещением российских ракет где-нибудь в Никарагуа. Оттуда подлетное время до Вашингтона 8−10 минут.



- Собственно, иранские СМИ сообщали о заключении сделки на поставки российских Су-35 еще весной 2023 года, а слухи о подобных переговорах в западных изданиях циркулировали еще в конце 2022 года, - отмечает директор по аналитическим проектам Агентства политических и экономических коммуникаций Михаил Нейжмаков.



- Как известно, МИД Ирана еще в октябре 2020 года акцентировал внимание на истечении срока оружейного эмбарго против ИРИ. Активизацию военно-технического сотрудничества Москвы и Тегерана, конечно, можно связать, в том числе, и с усилением охлаждения между Россией и западными игроками на фоне конфликта вокруг Украины.



"СП": Наши истребители, надо полагать, значительно усилят ВВС Ирана



- Многие наблюдатели уже обращали внимание, что Иран вынужден пользоваться устаревшими истребителями. Обновление парка таких самолетов - еще и стремление Тегерана продемонстрировать внешним игрокам, которые в свое время напоминали об уязвимости его воздушного пространства и возможностях нанесения ударов по иранским объектам.



Например, в прессе при любом обострении между ИРИ и западными державами, как правило, появляются версии о возможности нанесения Израилем ударов по иранским ядерным объектам. А израильский премьер Биньямин Нетаньяху, например, в марте 2023 года, именно в подобном контексте заочно полемизировал с главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси, заявляя о праве Тель-Авива "защищать себя" в условиях появления у Ирана "разрушительных вооружений".



Появление у Ирана ударных вертолетов Ми-28НЭ, конечно, будет дополнительным фактором для усиления его переговорных позиций с теми из соседних государств, с кем у него складываются сложные отношения.



Отметим, например, что подобная напряженность ранее уже усиливалась на ирано-афганской границе (один из подобных всплесков наблюдался, например, в мае 2023 года). Кроме того, проведение военных учений у границ с Азербайджаном (например, в октябре 2022 года) уже становилось методом давления Тегерана на Баку.



Но, кстати, для американских военных объектов в регионе Большого Ближнего Востока появление у Ирана новых ударных вертолетов тоже станет потенциальной угрозой, которая будет учитываться США при рассмотрении сценариев возможного усиления напряженности с ИРИ.



"СП": Вооружение вообще-то сейчас и нам самим необходимо.



- Учитывая, что российская армия сама нуждается в новых вооружениях в условиях спецоперации, решение о подобных поставках, безусловно, не чисто коммерческое, а еще и политическое.



Это намерение укрепить базу для более долгосрочных отношений с Ираном - ведь новые вооружения это и необходимость поставок запчастей к ним в будущем, и переобучение военных специалистов для работы именно с такой техникой.



"СП": Пентагон, наверняка, очень возбудится, ведь мы ему соль на рану насыпали. А что они сделают?



- США это, конечно, не понравится, но снова вспомним, что сделка обсуждалась достаточно давно, так что для Вашингтона это вряд ли стало сюрпризом. Среди прочего, это еще один повод для американских политиков вновь заявить о необходимости более жесткого контроля за перекрытием каналов в поставки в Россию продукции, необходимой для ОПК. Впрочем, для Вашингтона поводов для подобных заявлений и так достаточно.



"СП": А реакция Израиля?



- Для Израиля это, конечно, будет поводом для недовольства. С другой стороны, для Тель-Авива по-прежнему важны контакты с Москвой, которая, в том числе, может выступать одним из непубличных посредников при переговорах с ХАМАС. Источник - СвободнаяПресса

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