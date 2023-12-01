Узбекистан подписал соглашение о стратегическом партнерстве с арабским фондом Masdar

00:23 03.12.2023

По итогам встречи президента Узбекистана с делегацией ведущих предприятий ОАЭ во главе с министром инвестиций Мухаммадом Хассаном аль-Сувайди (на фото) подписано соглашение о стратегическом партнерстве с Masdar.



Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев 2 декабря принял делегацию ведущих компаний ОАЭ во главе с министром инвестиций, главным исполнительным директором холдинга "ADQ" Мухаммадом Хассаном аль-Сувайди. Встреча прошла в рамках деловой программы пребывания в Дубае, где днем ранее состоялась конференция ООН по климату (COP28).



В состав делегации также вошли руководители ведущих эмиратских компаний TAQA Джасим Хусейн Табет и Masdar Мухаммад Джамиль аль-Рамахи.



Стороны обсудили вопросы поддержки и продвижения совместных проектов торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества.



По данным пресс-службы глава государства, локомотивом выступает набирающее обороты сотрудничество в энергетическом секторе.



В рамках визита было подписано соглашение о стратегическом партнерстве с Masdar.



После встречи президент вручил главному исполнительному директору Masdar Мухаммаду Джамилю аль-Рамахи государственную награду Узбекистана - орден "Дустлик" за его личный вклад в развитие узбекско-эмиратских многоплановых отношений.



Напомним, Masdar строит несколько солнечных фотоэлектростанций в Узбекистане. Компания в 2023 году начала строительство трех фотоэлектростанций в Узбекистане - Nur Jizzakh на 220 МВт в Джизакской области, Nur Samarkand на 220 МВт в Самаркандской области и Nur Sherabad на 457 МВт в Сурхандарьинской области, на эти цели она привлекла кредиты почти на 400 млн долларов.