Вместо Украины - Украинистан? - Валерий Мацевич

00:40 03.12.2023 США намерены использовать бандеровцев в партизанской войне против России

Валерий Мацевич

01.12.2023



Руководство США будет пытаться затянуть конфликт на Украине как можно дольше для того, чтобы со временем обескровить Россию. Об этом заявил полковник армии США в отставке, планировавший ряд крупнейших военных операций, Дуглас Макгрегор. По его словам, сейчас идут разговоры о превращении Западной Украины в Украинистан, - некую версию Афганистана для русских, - чтобы они оказались втянуты в бесконечную партизанскую войну. С кем? Надо полагать, с поколением нынешних бандеровцев.



Любопытная информация, хотя и не новая. Интересно другое - вывод американского "стратега", согласно которому вряд ли из этой идеи что-то получится. И знаете, почему? Украина, оказывается, отнюдь не Афганистан, и там нет гор с пещерами, где можно укрыться. А потому русские могут уничтожить новоявленных моджахедов и вообще все, что движется, ракетным огнем.



Аналогия Украины с Афганистаном поражает своей, мягко говоря, некомпетентностью в географии, прежде всего: на Украине достаточно и гор, и лесов. Одни Карпаты чего стоят! Хотя высказанная полковником мысль сама по себе интересна. Все мы помним, конечно, каким позорным бегством закончилась 20-летняя афганская война для США, и полковник явно намекает на такой же исход для России в результате "бесконечной" войны с бандеровцами.



Эти рассуждения военного, "прозревшего" после отставки, как и многие другие западные отставники, странным образом совпали с признанием в НАТО поражения украинского "контрнаступа", а практически - собственного поражения на данном этапе украинской войны. На днях министры иностранных дел стран НАТО на своем саммите отметили, что киевский режим провалил контрнаступление против российских войск. Об этом сообщил глава МИД Венгрии Петер Сийярто. По его словам, никто не рассматривал контрнаступление ВСУ "как успех", за исключением "одного из его коллег".



Совершенно неважно, кто именно этот "коллега", важен вывод, который, по сути своей, далеко не так однозначен, как может показаться, на первый взгляд.



Очевидно, война США во главе НАТО против России будет продолжена. Понятно, что горячая фаза этой войны будет по-прежнему происходить на Украине, точнее, в западной ее части в виде "партизанской войны". Соответственно, и с присущей ей подпольной борьбой.



Таким образом, "версия полковника Макгрегора" предполагает, что российские войска дойдут до западной украинской границы, в том числе, с Польшей, точнее - придут на территорию Западной Украины (Галиции, Галичины), откуда вынужденно уходили дважды: армия Российской империи в 1915 г. и в 1941-м Красная армия.



И оба раза после ухода русских войск здесь происходил либо русский "холокост", начавшийся в 1915 г., либо еврейско-польский геноцид (тоже холокост), начавшийся в 1941 г.



Кстати, в официальных советских военных документах 1920 г. галичане зачастую выделялись в качестве отдельной национальности. Впоследствии, в процессе реализации антирусской, по своей сути, большевистской национальной политики их автоматически стали считать украинцами.



Всего за время Первой мировой войны австро-венгерскими властями были казнены около 70 тыс. русских жителей Галиции, Буковины и Закарпатья - исключительно за русофильство. Не за противоправные действия против властей. За - "мыслепреступление". Многие из тех, кто был заподозрен в малейших симпатиях к России, заключались в специальные концентрационные лагеря Талергоф и Терезин, ставшие предвестниками нацистских концлагерей. Там было замучено до 40 тыс. невинных людей (точного подсчета жертв не велось).



Примечательно, что особую роль в зверствах против русинского населения играли так называемые украинцы или мазепинцы - те же русины из местных, прислужники венских властей, принявшие искусственно навязываемую украинскую идентичность. Они активно доносили на своих соседей и односельчан, а также участвовали в карательных акциях. Пройдет три десятилетия, и их последыши-бандеровцы столь же ретиво станут служить гитлеровцам и столь же зверски расправляться с поляками, евреями и теми оставшимися русскими, которые сумели пережить предыдущие потрясения. Летом 1915 г. в Вене состоялся громкий политический процесс над галицкими русофилами, которые обвинялись в том, что выступали за национальное единство русского народа. Все обвиняемые были приговорены к смертной казни, замененной на пожизненное заключение в концлагере.



Так что нынешняя бандеровщина имеет под собой глубокие идейные корни. К тому же Макгрегор, наверное, очень бы удивился, узнав, что движение украинских националистов обязано своим появлением западному капиталу, прежде всего - австрийскому и немецкому, а его существование после Второй мировой без поддержки США было бы вообще невозможно. Рассекреченные недавно архивные документы ЦРУ подтвердили что после Второй мировой войны бандеровцы финансировались американскими спецслужбами. США с прошлого века помогали украинским националистам, чтобы использовать их против СССР и России, считает американский политик, кандидат на пост губернатора штата Кентукки Джеффри Янг. "В течение последних 80 лет вся американская поддержка украинских нацистов имела одну цель - развалить СССР, затем Россию, превратить Украину в огромную базу НАТО, нацеленную на саму Россию, и, наконец, раздробить Россию на куски и завоевать их, поработив российский народ. Цели нацистской Германии", – написал Янг в Twitter*. Так он прокомментировал публикацию об операции "Аэродинамик", в рамках которой ЦРУ финансировало бандеровское подполье на Западной Украине после Второй мировой войны.



В этих документах раскрываются подробности диверсионной операции ЦРУ против СССР, известной под названием "Аэродинамик". Ее начали через три года после войны – в 1948 г. Американцам помогали коллеги из спецслужб Британии, ФРГ и Италии. Непосредственными исполнителями стали в основном пособники нацистской Германии из Восточной Европы. Естественно, что в этой операции немаловажную роль играли бандеровцы. Главным связующим звеном между ЦРУ и бандеровцами стал глава Службы безопасности ОУН* Микола Лебедь. Американская военная разведка описывала Лебедя как "хорошо известного садиста и немецкого пособника". Он, в частности, был идеологом этнических чисток в Западной Украине, предусматривавших тотальное уничтожение поляков и евреев.



Основное направление операции "Аэродинамик" заключалось в распространении националистической и антикоммунистической литературы, разведывательной деятельности. Забрасывались агенты. В общем, уже в те годы практически шла подготовка почвы к тем переворотам, что назовут "майданом".



Западные спецслужбы при этом не гнушались сотрудничеством с международными преступниками, используя их в кровавой борьбе за химерные демократические "ценности".



В документах упоминается и Бандера - Stefan Bandera. Его вначале уже характеризуют как украинского фашиста и профессионального агента Гитлера. Далее тоже дается немало чудесных характеристик этому "герою Украины", с которым тандем Порошенко-Зеленский призывает примириться. Среди бумаг имеется доклад американской разведки 1951 г. под названием "Степан Бандера и Украинское государство в 1941 году". "30 июня 1941 года украинский фашист и профессиональный агент Гитлера Степан Бандера (агентурная кличка Консул 2) провозгласил во Львове воссоздание государства Западная Украина", - говорится в документе.



Под документом написано: "Рассекречено в соответствии с законом о разоблачении нацистских военных преступников". В нем описываются преступления на территории, оккупированной фашистами. Так, всего за пять недель существования "государства Бандеры" было уничтожено 5 тыс. украинцев, 15 тыс. евреев и несколько тысяч поляков. Согласно отчету Подразделения стратегических служб (SSU, Strategic Services Unit) (глава полковник Уильям Куинн), составленному в сентябре 1945 г., Бандера заработал устрашающую репутацию за политику террора, осуществляемого его последователями во время войны. Он также, согласно мнению американских аналитиков, был куда более авторитетной фигурой для украинского подполья, чем лидер конкурирующей фракции ОУН* Андрей Мельник.



В середине 1946 г. американцы начали реализовывать два проекта под эгидой SSU, в которых были активно задействованы украинцы, находившиеся в Германии. Проект "Белладонна" осуществлял деятельность по сбору информации о советских оккупационных силах, в то время как проект "Рысь" выявлял советских шпионов в Германии. В начале 1947 г. проект "Рысь" был закрыт, вместо него был развернут проект "Трезубец".



Более того, в высших эшелонах американской разведки Бандера и его люди прямо назывались террористами.



При этом без политической легитимации и официальной поддержки извне украинские националисты не имели шансов на успех на Украине. Но признать ОУН* и УПА* в качестве официальных политических игроков США не могли уже хотя бы потому, что те крепко "замазались" сотрудничеством с нацистами.



Впрочем, созданное в 1947 г. ЦРУ вскоре вернулось к попыткам "разработки" украинских националистов. Там признавали их низкую ценность в мирное время, однако настаивали на том, что они могут быть полезны в случае открытой войны с Советским Союзом, поскольку тогда США "остро нуждались бы в тысячах этих эмигрантов в качестве пропагандистов, команд по проведению допросов, диверсантов, шпионов и административного персонала".



Первый организованный ЦРУ полет над территорией СССР произошел в октябре того же 1949-го года, когда два украинских агента были десантированы недалеко от Львова. Впрочем, советская контрразведка сработала оперативно, и агенты были в скором времени обнаружены и ликвидированы. До 1953 г. американцы предприняли еще ряд аналогичных попыток, однако результаты операции оказались неутешительными. Несмотря на то что от полевых операций после 1953-го пришлось отказаться, "украинский" проект ЦРУ в целом оказался самым успешным из всех, предусматривавших участие этнических групп из числа бывших граждан СССР.



Диверсии уступили место другим формам борьбы, в частности, при финансовой помощи ЦРУ украинская диаспора сумела открыть в Нью-Йорке свой исследовательский институт, который на деле занимался откровенной пропагандой и тиражировал антисоветскую агитацию. Он продолжал свою работу до самого конца холодной войны. Документы ЦРУ конца 1950-х гг. по Украине проливают свет на события сегодняшних дней и фактически использовались при планировании и проведении Евромайдана в 2013 г. - операции под названием "Техкемп".



Американцы со времен Евромайдана (еще первого 2004 г.) готовили Киев к войне с Россией, накачивая ВСУ вооружением и русофобией.



Окончательно Украина попала в колониальную кабалу США после "революции гидности" 2014 г. Евромайдан был организован американцами, чтобы сделать из Украины страну-камикадзе, которая в нужный Вашингтону момент начнет атаковать Россию. Все это привело к тому, что мы видим теперь в режиме реального времени.



Тактика новых украинских нацистов находится в полном соответствии с традициями ОУН* и УПА*. Диверсии, террор, запредельная жестокость. Это наследие тех, кто с приходом гитлеровской армии в Галицию вышел из подполья. И в 1941-м устроил Львовский погром, а позже - Волынскую резню. От рук карателей-бандеровцев на Украине, прежде всего, Западной, погибли 850 тыс. евреев, 220 тыс. поляков, более 400 тыс. советских военнопленных и еще 500 тыс. мирных жителей - чехов, словаков, венгров, югославов, французов и т.д.. Бандеровцы подавляли народные восстания против фашистов в Варшаве и Праге. Режимы этих же европейских стран сегодня активно вооружают и натравливают на Россию последышей бандеровцев. После войны бандеровцы очень рассчитывали, что США и Британия нападут на Советский Союз. Сегодня исторические параллели очевидны. И тогда, и сейчас западные кураторы вырастили на Украине армию националистов, которая ненавидит Россию. И, наверное, пламенно любит всю Европу, куда вскоре эта же армия придет за компенсацией от войны с Россией. Придет с оружием.



Киевский режим создает бандитское подполье, засылает людей на территорию Российской Федерации для совершения диверсионных актов, говорил на заседании Совета безопасности страны президент РФ Владимир Путин. "Как и их (Киева) идейные предшественники, бандеровцы - пособники Гитлера, пытаются создать бандитское подполье, засылают на нашу территорию диверсионные группы", - отмечал глава российского государства.



Похоже, впереди очередной этап: боевики по примеру своих предшественников и по приказу все тех же хозяев опять уйдут в подполье. В свое время бандеровцы официально вели войну против СССР в 1945-1955 гг. Практически эта война закончилась в первой половине 1960-х гг. Нравится это кому или не нравится, но такова правда жизни. Что дальше?



Россия готова к любому развитию событий, заявил журналистам замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков. У него поинтересовались, возможен ли в будущем между Россией и НАТО вооруженный конфликт, если отношения не нормализуются. Ответ звучал так: "Мы готовы, как это уже было продемонстрировано, защищать наши национальные интересы всеми имеющимися в нашем распоряжении средствами". Источник - столетие

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