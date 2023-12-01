Корейские фермеры "кормовых собак" обещают "затопить" Сеул двумя миллионами несъеденных бобиков

08:22 03.12.2023

КОРЕЙЦАМ ЗАПРЕТИЛИ ЕСТЬ СОБАК: В СТРАНЕ НАЧАЛСЯ БУНТ

Южнокорейские фермеры, выращивающие собак, угрожают "затопить" Сеул двумя миллионами собак. Да-да, эти "собаководы" пригрозили выпустить в столицу два миллиона собак, если правительство продолжит предложенный запрет на собачье мясо.



Самое интересное, что туристы или экспаты, приезжающие в Южную Корею, заверяют, что, мол, никто тут собак не ест, это пережиток прошлого. Современная молодежь такого жестокого обращения с животными не приемлет. Даже все косметические бренды, коих сотни новых на рынке каждые полгода, обязательно пишут: "Продукция не тестируется на животных". Потому что тут все эко-френдли. И дог-френдли тоже.



Но на деле все не совсем так. Ценителей собачьего мяса в Южной Корее предостаточно. Может, не в тех объемах, что в 50-е годы прошлого века, но, тем не менее, они есть. И вот после того как правительство решило запретить есть тузиков и бобиков, фермеры, которые зарабатывали всю жизнь на собаках, пришли в негодование. Мол, это лишит их средств к существованию.



Корейская Ассоциация съедобных собак заявила, что 3500 собачьих ферм и 3000 ресторанов будут вынуждены закрыться, что почти вдвое превышает цифры, заявленные чиновниками.



Также фермеры, которые на кормовых породах, что называется, собаку съели, уверяют, запрещать это мясо ну никак нельзя, ведь этой традиции уже сотни, если не тысячи лет. Тем более что блюда из собак едят и в других странах Восточной Азии.



Но все же в основе недовольства в отношении попыток запрета лежит в первую очередь не столько забота об "историческом кулинарном наследии", сколько вопрос денег. В случае запрета эти фермеры лишатся прибыльного бизнеса.



Кстати, большая часть фермеров - не бизнесмены в пиджаках, а обычные пенсионеры-работяги. И вот им сейчас предлагают отказаться от привычной работы и заняться чем-то совершенно иным. Мол, идите в IT-индустрию, там всегда можно "переучиться" и "начать зарабатывать". Но большинство этих крестьян - уже в весьма преклонном возрасте, когда непросто начинать жизнь заново. И потому фермеры уверены, что власти приведут их очень быстро к разорению и нищете.



Разгневанные заводчики, по сведениям местных СМИ, уже пригрозили выпустить у здания правительства в Сеуле два миллиона "кормовых собак", чтобы они наводнили город.