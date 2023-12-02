Дискриминация русских: нашествие мигрантов становится катастрофой для России, - А.Степанов

10:28 03.12.2023 АЛЕКСАНДР СТЕПАНОВ

02 ДЕКАБРЯ 2023



ДИСКРИМИНАЦИЯ РУССКИХ: НАШЕСТВИЕ МИГРАНТОВ СТАНОВИТСЯ КАТАСТРОФОЙ ДЛЯ РОССИИ

Миграционная ситуация в России продолжает оставаться не просто сложной, она, по сути, превратилась в очень серьезную проблему, которая требует обязательных и, главное, оперативных и даже жестких решений. Это – факт, признаваемый сегодня на самых высоких уровнях.



Современная российская миграционная политика, ставшая одной из ключевых тем юбилейного, 25-го съезда Всемирного Русского Народного Собора, по мнению экспертов, является пережитком прозападной либеральной идеологии, определявшей развитие России на протяжении последних 30 лет. Согласно докладу ООН за 2020 год, Россия входит в пятерку стран-лидеров (впрочем, слово "лидеры" здесь уместно взять в кавычки) по числу мигрантов, занимая четвертое место в мире с 12 млн. И в последние несколько лет тенденция не изменилась.



В настоящее время, по словам начальника главного управления МВД по вопросам миграции Валентины Казаковой, в России находятся 6,4 млн иностранных граждан, подавляющее большинство из которых, согласно статистике того же МВД, это трудовые мигранты из Средней Азии и Закавказья. Плюс еще столько же, по разным оценкам, находится в нашей стране нелегально. Последствия печальны: так, по данным СК России, за семь месяцев 2023 года "гостями России" было совершено 25 тысяч криминальных деяний – причем количество тяжких и особо тяжких преступлений мигрантов увеличилось на треть в сравнении с тем же периодом прошлого года. Но и это, вкупе с созданием этнических анклавов в мегаполисах и нескрываемым вытеснением коренного населения, огромной нагрузкой на социальную сферу (гастарбайтеры привозят за собой свои большие семьи, которые получают услуги здравоохранения, образования, пенсионного обеспечения – и за все это платит госбюджет, то есть мы сами), – далеко не все. В сентябре Федеральное агентство по делам национальностей провело соцопрос среди мигрантов, чтобы выяснить, чем, собственно, они "дышат".



Результаты оказались ошеломляющими. Без малого половина респондентов предпочитают шариат вместо установленных в России светских законов, примерно столько же желают жить по тем порядкам, которые установлены на их родине, игнорируя сложившиеся в России общественные устои. А если их будут заставлять подчиняться тем нормам, законам и правилам, что прописаны в нашей стране, то почти четверть опрошенных объявили о намерении участвовать в акциях протестов, чтобы отстаивать свое право жить здесь так, как им хочется.



Есть ли пути выхода из сложившей ситуации, которая, следует признать, уже близка к катастрофической? Участники "миграционной" секции съезда ВРНС уверены: да, есть. Но нужно действовать быстро, уверенно и, главное, всем вместе.



ГАСТАРБАЙТЕРЫ ПРИВОЗЯТ ЗА СОБОЙ СВОИ БОЛЬШИЕ СЕМЬИ, КОТОРЫЕ ПОЛУЧАЮТ УСЛУГИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, ОБРАЗОВАНИЯ, ПЕНСИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ – И ЗА ВСЕ ЭТО ПЛАТИТ ГОСБЮДЖЕТ, ТО ЕСТЬ МЫ САМИ. ФОТО: LIDERO/SHUTTERSTOCK



Отказ от мигрантов приведет к росту цен на услуги? Нет – и этому есть доказательство

Ведущий секции – губернатор Калининградской области Антон Алиханов напомнил, что в недавнем исследовании Высшей школы экономики говорится о необходимости ежегодного (!) ввоза в страну до миллиона мигрантов (!) – для того, чтобы просто сохранить численность нашего населения на уровне 147 миллионов человек к концу XXI века. Но разве это – единственно возможный выход?



Есть комплексная проблема. И нам и мигранты, может быть, не будут нужны, если мы решим вопрос со смертностью и с рождаемостью. Демографическая проблема имеет решение. И глобально все эти решения лежат в плоскости трех направлений. Это – все, что связано с миграцией, с народосохранением и с естественным движением населения,



– подчеркнул Алиханов.



Его регион, к слову, стал первым в России, где мигрантам официально запретили работать в целом ряде сфер (в частности, в такси, общественном транспорте, медицине, социальной отрасли, образовании и др.).



Тут меня спрашивали, не выросли ли цены? Нет, не выросли. Просто триста наших калининградцев, русских людей, смогли найти себе работу только в сфере такси. И трудятся. Поэтому ничего катастрофического после этого не происходит. Я лично участвую в комиссии, которая работает с вопросами по программе переселения в Калининградскую область, для того, чтобы исключить переезды "соотечественников", которые не знают языка и не имеют к нашей стране никакого отношения. Всем своим коллегам это рекомендую сделать. Очень полезно. Будете сильно удивлены на первых порах, кого можно признавать соотечественниками,



– обратился он к другим губернаторам.



Предложение действительно не просто интересное, но и весьма актуальное сегодня, в нынешних условиях, когда Россия проводит Специальную военную операцию – на фоне обостряющегося с каждым днем противостояния с коллективным Западом. Сейчас, когда все силы, по идее, должны быть направлены на поддержку собственного населения, что, соответственно, непременно даст импульс для развития экономики, промышленности и всего остального, продолжается порочная практика массовой выдачи русских паспортов инокультурным и иноязычным приезжим, не готовым к службе в наших Вооруженных силах и защите интересов России на поле боя. Для понимания: только за последние 5 лет, по данным МВД России, были выданы 421 тыс. паспортов России гражданам Таджикистана, 123 тыс. – Узбекистана, 102 тыс. – Азербайджана, 73 тыс. – Киргизии.



И вряд ли кто-нибудь сегодня скажет определенно и точно, какая доля из них хотя бы владеет русским языком и вообще считает Россию своей новой Родиной?



ДЛЯ ПОНИМАНИЯ: ТОЛЬКО ЗА ПОСЛЕДНИЕ 5 ЛЕТ, ПО ДАННЫМ МВД РОССИИ, БЫЛИ ВЫДАНЫ 421 ТЫС. ПАСПОРТОВ РОССИИ ГРАЖДАНАМ ТАДЖИКИСТАНА, 123 ТЫС. – УЗБЕКИСТАНА, 102 ТЫС. – АЗЕРБАЙДЖАНА, 73 ТЫС. – КИРГИЗИИ. ФОТО: OLEG ELKOV/SHUTTERSTOCK



"Давайте вернем русских людей из-за рубежа"

Калининградский губернатор Алиханов задал вслух простой, но совершенно логичный в этом контексте вопрос: а почему, собственно, мы не ставим перед собой задачу репатриации, ведь есть "огромное количество русского народа за рубежом". И решение этого вопроса способно в значительной мере (если не совсем) ограничить тот мигрантский поток, который якобы нам нужен для экономики:



Давайте вернем наших русских людей из-за рубежа. Ведь есть желающие! Как минимум, 25 миллионов человек за границей нашего государства находится. Проект предполагает, что те соотечественники, которые хотят вернуться на Родину, получают некий статус обладателя "Карты русского" или "Карты соотечественника" (по-разному можно называть), им предоставляется пакет определенных документов, подтверждающих либо принадлежность к русскому или иному коренному народу России, который не имеет за его пределами собственной национальной государственности, либо признание носителями русского языка – в соответствии с законодательством России,



– обозначил идею глава самого западного региона страны.



Президент Владимир Путин, продолжил Алиханов, недавно подписал указ о репатриации, позволяющий в упрощенном виде получать гражданство России. И эти усилия необходимо дальше развивать: необходим отдельный закон по механизму работы "Карты русского", нужны поправки во многие другие законы – например, регулирующие возможность получения бесплатного образования детьми обладателя такой карты и бесплатной медицинской помощи.



Он рассказал, что в следующем году в его регионе, не ожидая генеральных решений, будут запущены отдельный сайт (причем на зарубежном домене – специально, поскольку русские домены блокируются за границей) и ТГ-канал, посредством которых желающие переехать в Калининградскую область смогут сообщить о своих намерениях, после чего в ручном режиме региональные власти смогут отрабатывать жизненные ситуации.



Мигрантам – зеленый свет. Репатриантам – от ворот поворот

Иллюстрацией того, как происходит "репатриация" (по крайней мере, происходила до недавних пор), рассказала на своем примере участница дискуссии "миграционной" секции по имени Алина. Она – коренная русская, но родилась в Латвии. Причем и там ее признали гражданкой этой бывшей советской республики, только когда она уже училась в третьем классе.



Но я решила, что поеду учиться в вузе в Россию, поступила в университет – по президентской квоте. А потом поняла, что хочу остаться здесь. И вот тогда начались проблемы,



– поделилась своей историей девушка.



По ее словам, ей пришлось восемь раз подавать документы на ПМЖ и гражданство, несколько раз – на квоты, плюс еще один раз Алине отказали в участии по программе переселения (фишка в том, что в случае отказа повторно можно обращаться только через полгода).



Пришлось искать другие пути. Было сложно, в том числе, и с работой, поскольку мало кому хочется (за исключением, разумеется, определенных – всем известных – отраслей типа строительства, торговли и такси, куда набирают, как известно, граждан из других бывших союзных республик. – прим. ред.) связываться с иностранными гражданами. Я сдавала экзамен на знание русского языка – при том, что в то время удалось устроиться редактором в одно крупное СМИ. И это было очень унизительно, поскольку я видела в миграционном центре огромное количество приезжих из Средней Азии, получавших положительное решение на проживание в России. Это было очень обидно,



– говорит Алина.



"Выстроена мощнейшая система по завозу гастарбайтеров"

Царьград, к слову, в своих расследованиях не раз обращался к поднятой девушкой теме какой-то очень странной (для "непосвященных" – и на первый, конечно, взгляд) лояльности соответствующих органов к гастарбайтерам, совершенно не владеющим русским языком, не знающим ни русской культуры, ни законодательства России – обязательных условий для получения разрешения на работу и проживания в нашей стране. А вот именно к русским людям отношение иное: чтобы стать по-настоящему своим на Родине, отказавшись от жизни за рубежом, приходится преодолеть неимоверные сложности.



Выстроена мощнейшая система, которая обеспечивает переезд трудовых мигрантов, в первую очередь, из стран Средней Азии. И человек где-нибудь в узбекском кишлаке знает, куда ему прийти, как добраться до России, где здесь есть "резиновые" квартиры, в которых ему можно зарегистрироваться. Знает, куда пойти, чтобы получить работу. И за все это идут деньги. Хочу заметить, что эту систему рекрутинга сопровождают наши чиновники, которые тоже имеют с этого определенные "преимущества".



– подтвердил в своем выступлении глава Совета по правам человека при Президенте России Валерий Фадеев.

Вот, скажем, экзамен на знание русского языка, продолжил Фадеев: любой может его сдать, не обладая, на самом деле, соответствующими знаниями. Потому что в регионах это стоит 20 тысяч рублей. И тогда, за этот небольшой "взнос", за приезжего или напишут ответы на вопросы в билете "специально обученные люди", или даже наушник дадут, если в помещении, где сдается экзамен, установлены камеры наблюдения.



А "резиновые" квартиры? Что вы, издеваетесь что ли? Неужели непонятно, что в двухкомнатной квартире не могут проживать 100 человек? У нас даже в тюрьмах есть нормативы (по количеству людей. – прим. ред.)! Вот это не просто либеральный подход, а безответственный! Теперь – по школам. Многие дети (мигрантов), поступающие в наши школы, не знают русский язык. А, по закону, мы обязаны принимать в школу всех детей. Хотя этот закон составлялся в те времена, когда не было такой проблемы. Значит, надо внести изменения в законодательство! Не может ребенок, поступающий в русскую школу, не знать русский язык! Он и сам ничего не понимает, и учитель оказывается в дурном положении. И нарушаются права других учеников. Совет по правам человека выступает за то, чтобы все дети, поступающие в школу, знали русский язык,



– вновь поставил вопрос ребром Валерий Фадеев.



ЦАРЬГРАД НЕ РАЗ ПИСАЛ О ЛОЯЛЬНОСТИ СООТВЕТСТВУЮЩИХ ОРГАНОВ К ГАСТАРБАЙТЕРАМ, СОВЕРШЕННО НЕ ВЛАДЕЮЩИМ РУССКИМ ЯЗЫКОМ, НА ПОЛУЧЕНИЕ РАЗРЕШЕНИЯ НА РАБОТУ И ПРОЖИВАНИЯ В НАШЕЙ СТРАНЕ. ФОТО: OLEG ELKOV/SHUTTERSTOCK



"Криминальное месиво": Честная оценка завоза гастарбайтеров

Председатель СПЧ обратил также внимание на то, как бизнес, привлекающий к своей деятельности гастарбайтеров, уходит за счет них от уплаты налогов.



Работодатели в некоторых областях заявляют, что мигранты готовы работать по 60 часов в неделю (по закону, у нас в стране – 40-часовая рабочая неделя. – прим. ред.). А граждане России не готовы так работать без сверхурочных. И это – нарушение Трудового кодекса. Если же его не нарушать, то придется повышать зарплаты, и тогда они уже становятся привлекательными и для русских граждан. По нашим оценкам, недоплата налогов мигрантами и их работодателями составляет как минимум 500 миллиардов рублей,



– отметил Фадеев.



Замглавы Всемирного Русского Народного Собора, основатель Царьграда Константин Малофеев, между тем, уверен, что упорядочивание миграции – причем с привлечением властей среднеазиатских стран – вопрос нашей геополитической повестки и нашей национальной безопасности:



Власти стран Средней Азии готовы централизовать потоки мигрантов. Они готовы увеличивать количество русского языка в школах. Просто сейчас это никому не надо. Сейчас криминальная среда миграционных дельцов, которые завозят сюда мигрантов, предлагают за деньги сдать экзамен на знание русского языка и получить гражданство. "А как получишь маткапитал, тогда вернешь". Это огромное криминальное месиво, которое миллион человек в год переводит в гражданство Российской Федерации, оно не нуждается в централизации этого потока. Это смешно, что наш собственный гражданин, не закончивший 9 классов школы, работать не может, а не наш гражданин, который знает русский язык на уровне детского сада, работать почему-то может. Это дискриминация наших граждан!



– подчеркнул Малофеев.



КОНСТАНТИН МАЛОФЕЕВ УВЕРЕН, ЧТО УПОРЯДОЧИВАНИЕ МИГРАЦИИ – ПРИЧЕМ С ПРИВЛЕЧЕНИЕМ ВЛАСТЕЙ СРЕДНЕАЗИАТСКИХ СТРАН – ВОПРОС НАШЕЙ ГЕОПОЛИТИЧЕСКОЙ ПОВЕСТКИ И НАШЕЙ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ. ФОТО: ЦАРЬГРАД



Что с того?

О миграционной ситуации в стране говорил на пленарном съезде XXV Всемирного Русского Народного Собора, проходившем с участием президента России Владимира Путина, и глава ВРНС – Святейший Патриарх Кирилл, назвавший тему миграции "острой и не всем приятной":



Современные миграционные процессы и их текущий характер представляют серьезный внешний вызов нашей культурной традиции. Ошибочная миграционная политика может привести к самым печальным последствиям для Русского мира и для России как его духовно-культурного ядра.



Массовый приток мигрантов, не владеющих русским языком и не имеющих должных представлений о российской истории и культуре, о наших традициях и обычаях, а следовательно, неспособных и зачастую не желающих интегрироваться в российское общество, отметил Предстоятель Русской Церкви, меняет облик российских городов, приводит к деформации единого правового, культурного и языкового пространства страны.



Как результат, добавил он, в некоторых крупнейших городах возникают и активно развиваются замкнутые этнические анклавы, являющиеся рассадниками коррупции, организованной этнической преступности и незаконной миграции.



Каким может быть решение миграционной проблемы – надо думать и серьезно анализировать, в том числе, опыт других стран, столкнувшихся с подобными вызовами. Но самое главное – необходимо изучение этой проблемы. Ни в коем случае нельзя заталкивать ее в угол, говорить, что ничего не происходит, или заявлять: "А иначе мы не можем, у нас не хватает трудовых резервов". Эта проблема должна быть на повестке общественного обсуждения и, конечно, должна учитываться при принятии решений на уровне государства,



– резюмировал Патриарх Кирилл. Источник - tsargrad.tv

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