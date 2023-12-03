Израиль психует - и готов поджечь весь Ближний Восток, - СП

10:40 03.12.2023

География палестино-израильского конфликта расширяется, страны региона уже готовят арсеналы



Евгений Берсенев



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Сергей Балмасов Станислав Тарасов

3.12.2023



Армия обороны Израиля проводит военные операции на Западном берегу реки Иордан.



По информации канала Al Jazeera, подразделения ЦАХАЛ штурмуют города Дженин, Калькилья и Хеврон, а также проводят рейды в населенных пунктах в окрестностях Наблуса и Сальфита. Сообщается о гибели одного палестинца, он погиб во время операции в Дженине. По предварительной информации, израильтяне открыли огонь по автомобилю, в котором находился молодой мужчина.



В упомянутых городах замечены израильские военные машины и боевые подразделения. При этом Al Jazeera указывает, что вскоре после начала военных действий против ХАМАС военнослужащие еврейского государства проводят в ночное время рейды на Западном берегу Иордана, производят аресты большого числа палестинцев.



Как известно, уже утром 1 декабря израильская сторона обвинила ХАМАС в нарушении гуманитарного перемирия, действовавшего с 24 ноября - Тель-Авив обвинил противника в ударах по территории Израиля. После этого боевые действия в секторе Газа были возобновлены. Не помогли даже призывы официального представителя генсека ООН Стефана Дюжаррика к Израилю и ХАМАС не возобновлять боевые действия. Он заявлял, что новый этап войны сильно ухудшит и без того тяжелую гуманитарную ситуацию в регионе.



Как сообщает минздрав палестинского анклава, в ходе новых авиаударов уже погибло 178 человек. Массированным обстрелам ЦАХАЛ подвергаются города Рафах и Хан-Юнис. Также ливанский телеканал Al Mayadeen сообщает об ожесточенных боях в северо-западной части Газы.



Помимо этого ЦАХАЛ нанес артиллерийские удары по ливанской территории, как утверждается, это было сделано в ответ на несколько пусков ракет по северу Израиля. 1 декабря израильские ВВС атаковали ряд объектов движения "Хезболла" в Ливане.



Ранее министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир призвал расширить зону проведения военной операции ЦАХАЛ на Западный берег Иордана. По его словам, администрация Палестинской автономии не отличается по своим убеждениям от ХАМАС, поэтому "разбираться" с ней нужно предельно жестко.



Эксперт Института Ближнего Востока и Российского совета по международным делам Сергей Балмасов считает, что превращение части Западного берега Иордана в зону военных действий со стороны ЦАХАЛ выглядит вполне естественным.



- Еще в начале военной операции Израиль неоднократно заявлял, что в данном регионе также находятся лица, связанные с ХАМАС и поддерживающее террористов подполье, как выражались официальные лица этого государства. Поэтому проведение там рейдов израильской армии можно было ожидать.



"СП": То есть, Западный берег Иордана постепенно тоже вовлекается в конфликт?



- Как считает Тель-Авив, в связи с эскалацией конфликта ему необходимо обеспечить безопасность израильских поселений на Западном берегу, реализацию этих намерений мы сейчас и видим. Надо сказать, еще в октябре сообщалось о более чем ста жертвах израильских атак на данной территории. Учитывая, что Израиль не собирается останавливаться и готов наносить новые удары, можно предположить, что число жертв в дальнейшем будет расти.



"СП": Выходит, Израиль сам расширяет территорию боевых действий. Грозит ли полномасштабное втягивание в конфликт "Хезболллы"? Удары по объектам движения в Ливане уже наносятся.



- Стоящий за "Хезболлой" Иран, как известно, пока избегает прямого участия в военном конфликте. Хотя у этой организации имеется достаточно широкая автономия и свобода принятия решений, думается, его лидеры все-таки будут стремиться избежать полномасштабного втягивания в боевые действия. Хотя столкновения на приграничных территориях и удары по ним со стороны Израиля, конечно, стоит ожидать.



Политолог, эксперт по Ближнему Востоку Станислав Тарасов указывает, что границы между Газой и Западным берегом Иордана носят довольно условный характер.



- На этих территориях живут палестинцы, но у них, как известно, есть политические проблемы: в Газе у власти находится ХАМАС, а на Западном береге - ФАТХ. Учитывая прозрачность границ, в условиях давления со стороны Израиля на Газу, часть населения, включая, возможно, некоторых участников военной структуры ХАМАС, перемещаются на Западный берег. Остановить этот процесс фактически невозможно. Видимо, происходящие перемещения фиксирует израильская военная разведка МОССАД и АОИ пытается нанести упреждающие удары. В целом же Израиль пока не демонстрирует намерений проводить активных военных мероприятий в сторону Рамаллы, поскольку тамошний режим не представляет серьезной угрозы для него. У него основные проблемы именно с ХАМАС.



"СП": То есть, военный конфликт на Западный берег Иордана перекинуться не может, все ограничится операциями в приграничной зоне?



- События развиваются таким образом, что спрогнозировать их дальнейший ход очень сложно. Когда израильтяне нарушили перемирие, не удалось продлить паузу в конфликте, конвертировать переговоры по заложникам в устойчивый политический процесс, начались широкие маневры в непредсказуемом направлении.



Появилась опасность, что загнанное в угол израильское руководство начнет провоцировать Ливан и другие территории. Не случайно в последнее время занервничали такие страны Египет, Иордания, Ливан, пограничные зоны которых могут стать "горячими точками". И они все переживают, что у них могут появиться серьезные проблемы в случае политических трансформаций в регионе. Уже происходят подвижки во внешней политике ближневосточных стран - так, есть признаки налаживания военного сотрудничества между Ираном и саудитами. Активизировалась деятельность хуситов по перекрытию Баб-эль-Мандебского пролива, что совсем недавно было трудно ожидать. То есть фактически регионализация конфликта продолжается. Где она остановится и по какому сценарию будут в дальнейшем разворачиваться события - пока сказать затруднительно.