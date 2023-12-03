Бобо против бубуров: Израильско-палестинский конфликт расколол правящие классы Запада, -М.Магид

10:43 03.12.2023 Бобо против бубуров: Израильско-палестинский конфликт расколол правящие классы Запада

Разбит ли Израиль на информационном фронте? Все не так однозначно



Михаил Магид

3.12.2023



После начала израильских бомбардировок Сектора Газа по США и Западной Европе прошла громадная волна протестов. В них приняли участие сотни тысяч демонстрантов. И среди них оказались не только представители мусульманских и арабских общин - многие демонстранты были, что называется, "белыми", и порой именно они начинали яростные столкновения с полицией. Во Франции на эти акции вышли около 100 тыс. человек, в Британии 300 тысяч. Аналогичные по масштабам выступления охватили Нидерланды, Германию и США.



Негодование охватило значительную часть образованного населения (в прошлом сказали бы - "интеллигенции") после того, как тысячи палестинских мирных граждан погибли в Секторе Газа под израильскими бомбами (ранее, в ходе рейда ХАМАС на израильскую территорию, были убиты около 1300 израильтян, в большинстве своем таких же мирных граждан).



Бастионами антисионизма оказались университеты в Европе и США. Согласно данным социологических опросов, именно молодежь в странах Запада наиболее критично настроена по отношению к Израилю, но среди студенчества этот показатель намного выше. Одновременно тысячи ученых, включая преподавателей университетов, подписали антиизраильские манифесты и потребовали прекращения бомбардировок Газы, а также прекращения оккупации/блокады палестинских территорий. Они хотели бы, чтобы правительства их стран оказали давление на Израиль.



Сегодня американские университеты стали центрами распространения того, что в современном мире принято называть "левыми идеями". Обычно они не связаны с проектом социальной классовой революции и установлением самоуправления - "власти советов, а не партий" (рэтекоммунизмом и анархо-коммунизм), с идеями диктатуры одной партии (большевизм, маоизм, сталинизм, троцкизм) и слабо связаны с социал-демократическим профсоюзным и парламентским проектом, направленным на мирное нереволюционное смягчение положения работников (многорасового и многонационального большинства общества).



Современное западное левачество мало интересуется вопросами класса. В центре его внимания лежат раса, сексуальная ориентация и гендер. Целью западных леваков является не равенство людей всех полов и профессий, а внедрение в обществе идей вины/ответственности белой расы, мужчин и гетеросексуалов, с последующим унижением всех этих категорий населения, требованиями покаяния и с созданием для черных, женщин и геев специальных привилегий при приеме на работу, на политически значимые должности и в университеты.



Эта тенденция поддерживается т.н. "бобо" - политически корректной частью правящих кругов Запада, большой частью т.н. левых или леволиберальных политиков и корпоративного менеджмента. В конечном итоге огромная часть леваков, окончив университеты, станет не революционерами, которые будут поднимать работников на забастовки и выступления против капитализма, а менеджерами, политиками и чиновниками существующей системы. Их т.н. "левые" идеи в конечном счете используются в качестве тарана (средства завоевания господства) против других сил, связанных с традиционной частью менеджмента, политической верхушки, буржуазии и чиновничества.



Противников "бобо" иногда называют грубой или "хамской буржуазией" - "бубурами". Это владельцы огромных состояний, связанные с ВПК и с некоторыми традиционными секторами национальных экономик, не заинтересованные или не слишком заинтересованные в глобализации. Но есть среди них и радикальные консерваторы, не желающие подчиняться авторитету бобо и одновременно связанные с сектором высоких технологий, например, Илон Маск.



Обе группы, конкурирующие между собой за политическую власть и контроль над управлением корпорациями, являются фракциями правящего класса США и Европы. В то же время, бобо и бубуры связаны с различными нисходящими слоями общества, включая значительную часть неруководящих специалистов и рабочего класса, напуганных последствиями глобализации - конкуренцией с иностранными рабочими или выводом капиталов/заводов в другие страны. Поэтому, многие рабочие поддерживают сегодня консервативные антимигрантские политические партии. Такие силы в современном обществе называют "правыми".



Вместе с тем, было бы ошибкой считать современный рабочий класс исключительно электоратом правых. Среди промышленного пролетариата, составляющего не менее трети рабочей силы в развитых странах (а вместе со всеми прочими лишенными менеджерской власти наемными работниками - сильно больше половины экономически активного населения) есть и сторонники "левых" и поклонники иных течений общественной мысли, и просто аполитичные люди, и, конечно, там много представителей нацменьшинств.



Зачем нам понадобился этот экскурс - погружение в западное общество и разбор его политических фракций? А все потому, что отношение к политике Израиля стало лакмусовой бумажкой, маркером различных политических течений.



Для т.н. левых или леволибералов политика Израиля неприемлема. Он воспринимается как государственное образование, созданное европейскими колонизаторами, которые десятилетиями выдавливали местное население - палестинских арабов - с их земель и заключили палестинцев в огромную тюрьму под открытым небом - систему оккупации и блокады в Секторе Газа и на Западном берегу реки Иордан. Во многом эта критика справедлива. Таким образом, левая поддержка национальных меньшинств, ставших жертвами "белых", автоматически предполагает симпатии к палестинцам, а не к сионистам. (Мы не разделяем эту расистскую интерпретацию колониализма - рабочие в Англии, Франции и Германии не угнетали черных рабочих или жителей колоний и не принимали никаких политических или хозяйственных решений; что касается разницы в оплате труда, то она существовала и среди черных, и среди местных рабочих в колониях).



Симпатии к условной или реальной Грете Тунберг не сочетаются с поддержкой сионистского режима. Гретта, демонстрирующая симпатию ко всем угнетенным, не случайно призвала "размазать сионизм". Вообще, это классический пример того, что западные левые являются в своем большинстве одним из крыльев существующей системы. Симпатии у угнетенным не помешали шведской экоактивистке недавно сообщить о своем желании зарегистрировать свое имя и название движений школьников в защиту климата в качестве товарного знака, бренда. Потенциально его использование принесет ей миллионы долларов - защита климата и угнетенных в понимании многих левых и леволибералов - весьма выгодный проект.



Однако для консервативных националистических партий и их сторонников Израиль, быть может, лучший друг. Именно потому, что он воплощает собой привычный миропорядок и демонстрирует привычные образцы отношения к неевропейцам. И далеко не факт, что у Израиля на Западе больше противников, чем сторонников.



По планете движется мощная волна поддержки правых течений. Республиканец Дональд Трамп, судя по данным соцопросов, имеет преимущества перед демократом Джо Байденом на следующих выборах. Он - не только консерватор, националист, протекционист в экономике ("Америка - прежде всего!") и отрицатель политкорректности, но и друг Израиля. Его семья находится (или, по крайней мере, находилась прежде) в большой дружбе с семьей израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху. Республиканскую партию США и партию Ликуд в Израиле (Нетаньяху ее возглавляет) активно финансировал (среди прочих миллионеров) Шелдон Адельсон, владелец шестого в мире состояния, хозяин империи казино и близкий друг обоих политиков.



Недавно Институт Гэллапа - один из ведущих центров социологических исследований - провел опрос в США. Данные, опубликованные изданием Washington Post, свидетельствуют о том, что 37% американцев симпатизируют Израилю, в то время как палестинцам - лишь 15%.



Правые недавно одержали решительную победу на выборах в Нидерландах. Победители - Партия свободы Герта Вилдерса - антиглобалиста и евроскептика, выступавшего за выход из Евросоюза, антиисламиста, чьи взгляды долгие годы отталкивали от сотрудничества с ним все прочие партии страны. Вилдерс, как и Трамп, - друг Израиля.



В ряде других европейских стран, например, в Италии, Испании и Франции, также очень сильные крайне правые настроения - и эти силы набирают популярность. Аргентина - не Европа, но это страна с населением, которое состоит преимущественно из потомков выходцев из Испании, Италии и Германии - там победу на выборах одержал крайне правый президент, Хавьер Милей, объявивший себя лучшим другом Израиля.



Недавно израильское издание "Гаарец" писало о том, что Нетаньяху отдал указание дипломатам установить контакты с румынскими крайне правыми. Вероятно, он исходит из того, что правые со временем могут возобладать и в США, и на европейском континенте, так что Израилю следует делать ставку на них. Быть может, его расчет окажется верным. Источник - свободная пресса

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