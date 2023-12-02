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Контроль за букмекерами в Узбекистане поручили Агентству перспективных проектов
10:48 03.12.2023

За деятельностью букмекерских контор и организацию лотерей в Узбекистане будет отвечать Национальное агентство перспективных проектов (НАПП) республики. Соответствующее постановление президента страны Шавката Мирзиеева опубликовано на сайте Lex.uz.

Согласно постановлению "О мерах по усилению защиты прав потребителей цифровой продукции (услуг) и борьбы с правонарушениями, совершаемыми посредством цифровых технологий", к весне 2024 года из сотрудников заинтересованных ведомств (НАПП, МВД, СГБ, Генпрокуратура, Минэкономразвития, Минфин, Минюст, МИД) будет создана рабочая группа для изучения зарубежного опыта в странах, где букмекерская деятельность легализована, в том числе Грузии, Сингапуре, Южной Корее, Венгрии, Эстонии.

Планируется, что проект нормативно-правового акта будет готов к июню 2024 года.
Также в документе говорится о запрете для банков на трансграничные переводы граждан на счета платформ, осуществляющих деятельность по организации азартных игр. Кроме того, во избежание мошеннических действий, поручено уполномочить ЦБ направлять указания коммерческим банкам на трехдневное блокирование счетов, заподозренных в незаконных операциях.

Официально беттинг (ставки на спорт) в Узбекистане запрещен с 2007 года. Но, как отмечали чиновники, азартные узбекистанцы для игры в букмекерских конторах выезжают за рубеж или делают ставки через иностранные онлайн-платформы. Из-за чего бюджет республики недополучает около $50 млн в год.

Легализация букмекерского бизнеса в Узбекистане планировалась с начала 2021 года. Однако правовая база к установленному сроку так и не была разработана. В итоге в конце апреля 2022 года власти решили отказаться от этой идеи. Весной 2023 года власти Узбекистана вновь решили вернуться к этому вопросу.

02.12.23

Источник - fergana.media
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