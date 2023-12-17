В Пакистане у людей смывает дома. Таяние ледников угрожает миллионам людей

11:59 03.12.2023

Жили да сплыли: в Пакистане у людей смывает дома

Таяние ледников угрожает миллионам людей



Глобальное потепление меняет природный ландшафт. Одной из главных проблем становится сокращение ледников. Особую опасность этот процесс представляет для жителей горной местности. Население Пакистана все чаще сталкивается с природными катаклизмами. Как развивается ситуация и чем она грозит в будущем - в фотогалерее "Известий"



Основная опасность исходит от ледника Пассу, расположенного в горном массиве Каракорум



В последние годы прогнозы для местного населения лишь ухудшаются



Согласно отчету журнала Nature Communications сегодня под угрозой постоянно находятся около 2-х миллионов пакистанцев



Деревня Хасанабад расположена в низине, потому местные жители самостоятельно следят за движением льдов



Подобные регионы снабжены автоматическими метеостанциями и включены в специальную программу ООН



Ее цель - помочь населению адаптироваться к климатическим изменениям и вовремя предупредить об опасности



Несмотря на постоянную угрозу, большая часть местных жителей не покидает опасную зону



Люди собираются в организованные отряды и пытаются собственными силами противостоять природе



На территории Пакистана порядка 800 тысяч человек живут в пределах 15 км от ледников



В непосредственной близости от населения находятся ледниковые озера - основной фактор риска для людей



Таяние льда приводит к наводнениям и оползням, которые разрушают инфраструктуру и уничтожают сельскохозяйственные угодья



У жительницы региона Гилгит-Балтистан в прошлом году наводнением унесло 11-ти летнего сына



Чаще всего в "черной воде" погибают дети и домашние животные - они не успевают сориентироваться на местности



По прогнозам Международного центра комплексного развития гор, уже к концу столетия ледники могут потерять до 75% своего объема



https://iz.ru/1610113/gallery/pakistanskaia-derevnia-v-lednikakh