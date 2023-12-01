Иран предлагает России скидку 80% на морские перевозки

19:27 03.12.2023

Иран может предоставить России скидку 80% на морские перевозки



Тегеран выразил удовлетворение относительно роста морских перевозок между двумя странами, особенно в связи с использованием мультимодальных перевозок



ДУШАНБЕ, 3 дек - Sputnik. Иран и Россия вышли на новый уровень по морским перевозкам между странами.

В связи с этим Тегеран может предоставить РФ скидки 80% на перевозки по Каспийскому морю. Они будут распространяться на ролкеры - суда, доставляющие фуры и легковые автомобили, пишет IRNA.



В целом, Тегеран выразил удовлетворение относительно роста морских перевозок между двумя странами, особенно в связи с использованием мультимодальных перевозок. Об этом сообщил главный руководитель отдела транзита, логистики и соглашений Организации портов и судоходства Ирана Хосров Сараи.

Он также подчеркнул, что данное сотрудничество имеет потенциал для дальнейшего роста, чтобы удовлетворить потребности обеих сторон.



Сараи отметил, что российские делегации регулярно посещают порты на юге и севере Ирана и выразил надежду на дальнейшее увеличение объемов морских перевозок между двумя странами.

Напомним, по данным официальной статистики, предприниматели Ирана и Таджикистана за 7 месяцев текущего года наторговали на 133 млн долларов. Так, за первые 7 месяцев 2023 года из Ирана в Таджикистан было экспортировано более 159 тыс. тонн товаров.