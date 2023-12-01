|Рахмон считает необходимым возобновление проекта ЛЭП "CASA-1000"
19:35 03.12.2023
Президент Таджикистана оценил вклад Всемирного банка в финансировании реализации мер по адаптации к последствиям изменения климата и их предупреждению
Президент Таджикистана Эмомали Рахмон встретился с президентом Группы Всемирного банка Аджаем Бангой.
Об этом сообщили в пресс-службе главы республики.
Отмечается, что встреча состоялась в рамках 28-й конференции Сторон Рамочной конвенции ООН по вопросам изменения климата в Арабских Эмиратах.
Так, в ходе беседы с Аджаем Бангой Рахмон заявил о необходимости возобновления реализации проекта ЛЭП "CASA-1000", соединяющего энергетический рынок Центральной и Южной Азии через Афганистан.
Кроме того, стороны обсудили вопросы сотрудничества Таджикистана с этой авторитетной финансовой организацией.
В этом контексте таджикский лидер оценил вклад Всемирного банка в финансировании проектов, целью которых является адаптация к последствиям изменения климата и их предупреждению.
Вместе с тем Рахмон назвал Всемирный банк одним из главных партнеров Душанбе в области развития и выразил удовлетворение уровнем сотрудничества с финансовой организацией.
Кроме того, стороны обсудили партнерство в таких сферах, как сельское хозяйство, энергетика, экономика, здравоохранение, градостроительство, образование и другие. А одним из самых важных направлений сотрудничества назвали цифровизацию.
Было подчеркнуто, что в настоящее время банк в республике финансирует 28 проектов на сумму 1,5 млрд долларов.
Рахмон встретился с государственным министром ОАЭ
В завершение беседы Рахмон пригласил президента Группы Всемирного банка Аджая Бангу посетить с визитом Таджикистан.
Напомним, президент Таджикистана Эмомали Рахмон находится в Дубае для участия в 28-й конференции Сторон Рамочной конвенции ООН по вопросам изменения климата, которая продлится до 12 декабря.