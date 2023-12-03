Йеменские хуситы атковали ракетами и дронами 2 израильских судна и американский эсминец Carney в Баб-эль-Мандебском проливе

20:50 03.12.2023

Йеменские хуситы напали на два израильских судна в Баб-эль-Мандебском проливе



3 декабря 2023,

Йеменские повстанцы из шиитского движения "Ансар Аллах" (хуситы) провели операцию против двух израильских кораблей в Баб-эль-Мандебском проливе. Об этом 3 декабря сообщил представитель движения Яхья Сариа.



"Сегодня утром военно-морские силы Йемена провели операцию против двух израильских судов Unity Explore и Number 9 в Баб-эль-Мандебском проливе. Первое судно было атаковано противокорабельной ракетой, второе - беспилотником", - написал он в Telegram.



По словам Сариа, нацеливание было проведено после того, как корабли отвергли предупреждающие сообщения от йеменских военно-морских сил.



В "Ансар Аллах" заявили, что продолжат преследовать израильские корабли в Красном и Арабском морях, пока Израиль не прекратит операцию в секторе Газа.



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Ранее в этот день сообщалось, что эсминец военно-морских сил (ВМС) США USS Carney был атакован выпущенными из Йемена беспилотниками и ракетами. Корабль отреагировал на сигнал бедствия с торгового судна. Эсминец уничтожил дрон, а также обнаружил как минимум одну баллистическую ракету, выпущенную по судну.



Также 3 декабря в управлении морских торговых операций Великобритании (UKMTO) заявили, что получили сообщения об активности дронов и о возможном взрыве в районе Баб-эль-Мандебского пролива. Позже телеканал Al Hadath со ссылкой на источники сообщил, что йеменские хуситы с помощью беспилотников атаковали британское торговое судно в Баб-эль-Мандебском проливе, а атаку отразили военные корабли США и Израиля.



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Американский военный корабль USS Carney и несколько коммерческих судов атаковали в Красном море с помощью беспилотников и ракет, выпущенных из Йемена, сообщил 3 декабря телеканал Al Jazeera со ссылкой на источник в Пентагоне.



Эсминец ВМС США Carney атаковали беспилотники и ракеты, выпущенные из Йемена

"Нам известно о сообщениях об атаках на USS Carney и коммерческие суда в Красном море, и мы предоставим информацию по мере ее поступления", - сообщили в американском оборонном ведомстве.