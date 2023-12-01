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|Уроженец Таджикистана задержан за поджог отдела полиции в Краснодарском крае
22:01 03.12.2023
Уроженец Таджикистана задержан за поджог отдела полиции в Краснодарском крае. По версии следствия, он пытался убить главу отдела по вопросам миграции. Об этом сообщают российские СМИ.
Пожар в отделе полиции в Апшеронске произошел утром 21 ноября. Около 10 утра 68-летний С.Ю. зашел в отдел полиции, облил растворителем архивные дела и поджег их.
Огонь удалось быстро потушить, однако одному из полицейских потребовалась медицинская помощь - старший оперативный дежурный отравился продуктами горения.
Позже следователи выяснили, что целью была глава отдела миграции.
Последний раз С.Ю. обращался в ОВД 2 года назад. В 2021 году его правовое положение было урегулировано как "лицо без гражданства". После этого с заявлением о выдаче разрешения он в полицию не обращался.
Сейчас на мужчину возбуждено дело по статье 317 УК РФ "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа". Ему светит до 20 лет лишения свободы.