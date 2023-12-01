Куда могут "пропасть" пенсионные деньги из КазЕНПФ? - А.Урманов

00:03 04.12.2023

Куда могут "пропасть" пенсионные деньги из ЕНПФФото - Caravan.kz

Правительство показало, что оно может руководить действиями Национального банка.



Это случилось. Правительство наконец решилось распаковать самую желанную заначку в стране – Единый накопительный пенсионный фонд (ЕНПФ). На прошлой неделе премьер-министр Алихан Смаилов подтвердил, что правительство рассматривает возможность направления 1,5 трлн тенге из ЕНПФ на реализацию инфраструктурных проектов в области энергетики, индустриализации, транспорта и инфраструктуры, сообщает корреспондент медиапортала Caravan.kz.



Сегодня активы ЕНПФ составляют 17,2 трлн тенге. Это почти бюджет страны в этом году. И каждый следующий год накопления гарантированно будут расти примерно на два триллиона тенге. Чем не волшебная тумбочка?



Во всей этой истории есть несколько моментов, которые показывают, что расстановка сил в руководстве страны изменилась. И это может привести экономику нашей страны к очередному кризису, в котором будем виноваты только мы сами.



Первое. Очень показательны действия всех ключевых игроков.



В начале ноября стало известно, что правительство желает получить из ЕНПФ 1,5 трлн тенге на некие энергетические и инфраструктурные проекты.



Через две недели премьер Алихан Смаилов подтвердил это намерение.



И буквально через пару дней – в пятницу 24 ноября - председатель правления Нацбанка РК Тимур Сулейменов сказал, что ЕНПФ может вложиться в облигации госфонда "Самрук-Казына" и нацхолдинга "Байтерек" за счет пенсионных средств.



- Разрешите рассказать, как это будет работать на практике, если финансирование (1,5 трлн тенге из ЕНПФ на инфраструктурные проекты - ИФ-К) получит поддержку. "Байтерек" и "Самрук-Казына" выпустят свои облигации, эти облигации купит ЕНПФ. А уже затем "Байтерек" и "Самрук" сами будут финансировать конкретные проекты", - сказал Тимур Сулейменов на брифинге в Астане.



- Перед пенсионным фондом, то есть перед будущими и нынешними пенсионерами, ответственность будут нести не конкретные проекты, а ответственность будут нести именно "Байтерек" и "Самрук", - добавил глава Нацбанка.



Надо пояснить, что Нацбанк является управляющим ЕНПФ, и он распоряжается всеми его накоплениями. Сам пенсионный фонд что-то покупать или продавать не может. Такое разграничение полномочий было сделано для повышения доверия к новой пенсионной системе Казахстана.



- В данной ситуации Национальный банк выступил в роли менеджера, так как сам ЕНПФ не имеет права покупать бумаги. Поэтому руководство пенсионного фонда, видимо, обратилось к своему управляющему и попросило у него купить облигации "Байтерека" и "Самрук-Казына". И он купил эти бумаги. Хотя мог и отказать, ссылаясь на не совсем правильные действия правительства, - рассказал "Каравану" финансовый аналитик Андрей Чеботарев.



Все предыдущие годы Нацбанк был жестко против всех поползновений запустить руку в пенсионный кошелек. Слишком большая вероятность, что эти деньги попросту не вернутся обратно. Даже суперприбыльный "Казмунайгаз", качающий нефть, как оказывается, управляется хуже, чем большинство частных компаний страны. Да, он надежный, да, он приносит прибыль, да, у него хороший рейтинг. Но он один такой. Остальные национальные компании зарабатывают меньше. Еще меньше отдают в бюджет государству. Где гарантия, что они отдадут пенсионные деньги?



Премьер и председатель Нацбанка выступили согласованно. Очень похоже, что они уже обсуждали этот вопрос и пришли к общему мнению. И это пугает больше всего.



legacydom.ru

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В самой покупке бумаг двух госхолдингов эксперт не видит ничего криминального, так как Нацбанк и так регулярно скупает государственные ценные бумаги (ГЦБ), которые выпускает министерство финансов. В структуре активов их доля составляет половину всех запасов - 8,2 трлн тенге.



Второе. На что намерено потратить 1,5 трлн тенге правительство? Этого никто не знает. Прошел месяц, но никто ни в правительстве, ни в национальных холдингах так и не расшифровал, что такое "инфраструктурные проекты".



- Понятно, что правительство таким образом хочет получить фонд, за который ему не надо будет отчитываться перед парламентом, - рассуждает Андрей Чеботарев.



Именно эта скрытность и возмутила экспертов.



" …сегодня в Казахстане государственные финансы всего сектора государственного управления делятся на две части: подконтрольные и неподконтрольные парламенту, а значит – всему обществу. Инициатива по использованию средств ЕНПФ для финансирования инфраструктуры, по сути, является еще одной попыткой финансирования правительственных затрат без парламентского контроля и вне рамок стандартных бюджетных процедур. … финансовая деятельность госуправления должна быть подотчетна всему обществу через парламент. То есть государственные бюджеты, которые утверждаются и контролируются парламентом, должны включать в себя все доходы, расходы, инвестиции и обязательства всего сектора государственного управления. Если парламент одобрит такие затраты бюджета, то в этом случае ЕНПФ может быть стандартно задействован, покупая казначейские облигации правительства, которые используются для финансирования дефицита республиканского бюджета", - такое мнение высказали эксперты компании Halyk Finance.



Третье. Деньги ЕНПФ регулярно привлекают нездоровый интерес предприимчивых персонажей. И известны как минимум два случая, когда средства пенсионного фонда едва не ушли на сторону.



В 2016 году ЕНПФ при очень странных обстоятельствах купил облигаций ранее неизвестной компании "Бузгул Аурум" сразу на 5 млрд тенге. Еще и на падении рынка. При этом менеджер пенсионеров – Национальный банк – даже не подумал бить во все колокола.



Все официальные лица регулятора говорили, что решение о покупке облигаций правление пенсионного фонда принимало самостоятельно. В рамках своей компетенции оно имеет право совершать сделки на сумму не более 25 % от собственного капитала, который тогда составлял 103,6 миллиарда тенге. Фактически руководство Нацбанка дистанцировалось от ЕНПФ.



В мае 2017 года бывший вице-министр по инвестициям и развитию Рахим ОШАКБАЕВ опубликовал свою находку из финансовой отчетности ЕНПФ: "71,3 миллиарда тенге активов пенсионного фонда вложено в облигации ставшего проблемным Международного банка Азербайджана (МБА). Могут возникнуть риски сохранности пенсионных активов. Возникают вопросы, кто и как принимал решение о размещении и содержании пенсионных накоплений в высокорискованных активах (кредитный рейтинг МБА на уровне B1 Moody’s). Очевидно, что проблема неэффективного управления пенсионными активами должна стать темой публичной дискуссии".



Глава инвесткомпании VISOR Holding Айдан КАРИБЖАНОВ дал азербайджанскому банку свою характеристику – "сбитый летчик".



После скандала деньги из Азербайджана вернули. Систему контроля за инвестициями ужесточили.



И теперь правительство решило взять взаймы у ЕНПФ.



Автор: Адил Урманов

1.12.2023