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Миллиардер Усманов пытается дистанцироваться от "путинской России", - Figaro
00:23 04.12.2023

Пожалуйста, ни в коем случае не называйте Алишера Усманова "русским олигархом". С прошлого года металлургический и телекоммуникационный магнат, состояние которого, по данным Forbes, составляет 13,5 миллиарда евро, позиционирует себя как пенсионера, проживающего в своем родном Узбекистане, сообщает Figaro.

Представьте себе, его постепенный уход из бизнеса и России никак не связан с санкциями. По словам одного из его представителей, специально приехавшего в Ташкент из одной из ближневосточных стран за инструкциями, но не пожелавшего назвать свое имя, санкции тут не при чем. Оказывается, Усманов начал отходить от дел в 2006 году, а на родину он регулярно приезжает с 2017 года.

Но все не так просто. Наверное, санкции ЕС все-таки вынудили Алишера Усманова выбрать столицу Узбекистана, поскольку лечение он проходил все-таки в Европе и вряд ли прекратил его добровольно. Очевидно, ЕС пришлось покинуть именно из-за санкций, наложенных Европой в связи с военными действиями в Украине.

Хотя, по словам его представителя, миллиардер "никогда не имел никаких связей с Кремлем". Больше того, "он очень религиозен и сейчас посвящает себя исключительно своей семье и благотворительности". Считается, что он потратил на благотворительность более 6 миллиардов евро. И хотя он никогда не осуждал начавшиеся в феврале 2022 года российские военные действия в Украине, он считает несправедливыми санкции, введенные против него Западом.

В конце августа 70-летний Усманов добился того, что суд Гамбурга вынес вердикт в его пользу, постановив, что австрийская газета Kurier не имела оснований использовать в отношении Усманова выражение "любимый олигарх Путина". И это несмотря на то, что именно эта характеристика фигурирует в обосновывающем санкции тексте ЕС от 28 февраля 2022 года. Алишер Усманов - один из тех, кто оспаривает санкции в суде, иногда успешно. "Он делает это не ради денег, а из-за оскорбленного чувства справедливости. Он считает, что это просто несправедливо, когда его делают целью преследований из-за этой ложной характеристики – "любимый олигарх Путина", - отмечают его сотрудники.

Однако на протяжении последних двух десятилетий "вся Москва" болтала, что Усманов - и вправду тесно связанный с Кремлем бизнесмен. Еще до того, как Крым стал частью России, а в 2014 году началась война на востоке Украины (а значит, и до санкций, обрушившихся на российский истеблишмент), в знаменитом докладе близкой к правительству компании "Минченко консалтинг", выходящем раз в два года, Алишер Усманов фигурировал в числе кандидатов, которые могут стать членами "Политбюро 2.0" - группы принимающих решения людей, напоминающей Политбюро советской компартии во времена СССР.

В то время Минченко причислял Усманова к людям, близким к бывшему президенту Дмитрию Медведеву, который во время нахождения на посту президента слыл либералом, но после февраля 2022 года стал ястребом среди ястребов.

"По правде говоря, Усманов не олигарх, потому что олигархов в России не было уже двадцать лет, с тех пор как Путин приструнил их, дав возможность расследовать дело Ходорковского. С тех пор крупнейшие российские бизнесмены могут процветать, лишь оказывая те услуги "на благо родины", которые от них требует Кремль. Именно это заставило бизнесмена Олега Дерипаску заявить в 2007 году в Financial Times, что для людей этого круга нет других интересов, кроме государственных", - объясняет политический консультант, работающий в сферах российской власти.

Тем не менее команда Усманова настаивает, что Усманов - просто бизнесмен, который никогда не вмешивался в политику. Что он добился всего сам и отказался участвовать в приватизации после 1996 года (момент основания российской олигархии). Что он также стал владельцем газеты "Коммерсантъ", которая остается независимой. Но те же самые люди не говорят, что Усманов, скажем, возглавлял "Газпром инвестхолдинг" с 2000 по 2014 год. А это дочерняя компания государственного газового гиганта под названием Газпром, "причем стратегией Газпрома управляет лично Путин, вплоть до назначения его руководителей", сказал Figaro один российский эксперт по энергетике.

Окружение Усманова предпочитает объяснять успехи этого бизнесмена его талантами прогнозиста. От первых миллионов, заработанных на производстве пластиковых пакетов, которые были дефицитным товаром во времена позднего СССР, до инвестиций в металлургию, его компания "Металлоинвест" оставалась пионером в России в области использования более чистых технологий, а потом грамотно перенесла свои инвестиции в передовой сектор информационных технологий и телекоммуникаций. В 2009 году он даже инвестировал 200 миллионов долларов в американские соцсети и вместе со своими партнерами контролировал около 8% акций социальной сети Марка Цукерберга. В 2013 году он продал свои акции за 528 миллионов долларов. Одно время он также инвестировал и в другие перспективные западные коммерческие сети.

Именно в сфере информационных технологий и телекоммуникаций Усманов стал ближе всего к Кремлю.

"После демонстраций, последовавших за выборами в законодательные органы власти в декабре 2011 года, правительство ужесточило контроль над интернетом. Оно оказало давление на российского разработчика Павла Дурова, который создал российскую соцсеть "ВКонтакте", широко использовавшуюся протестными элементами в России. На этом фоне в апреле 2013 года два наших акционера продали свои 48% акций фонду UCP (United Capital Partners), что позволило Усманову получить долю в нашем капитале. По нашей информации было очевидно, что Усманов и UCP получили поддержку Кремля, который хотел, чтобы этой ставшей такой важной социальной сетью управляли способные идти с властью на компромиссы, не враждебные игроки", - сообщает изданию сотрудник компании Павла Дурова.

Капитал Усманова также можно было найти и в некоторых других "чувствительных" компаниях. Правда, он покинул их после февраля 2022 года. IKS Holding и "Цитадель" создали и разработали технологии наблюдения, используемые в основном российскими органами безопасности... Они использовались, например, когда речь шла о исполнении "законов Яровой", принятых в 2016 году. Эти документы вносили поправки в закон о противодействии терроризму, предъявляли новые требования к сбору данных и дешифровке телефонных разговоров подозреваемых.

"Будучи акционером этих компаний, Усманов, как минимум, финансировал эти инструменты, предназначенные для того, чтобы власти страны могли отслеживать связи каждого человека. Это показывает, насколько тесно он связан с российской властью", - говорит Павел Лузин, специалист по российской обороне и внешней политике.

Источник - centralasia.media
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1701638580


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