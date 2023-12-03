Кличко начал раскачивать украинскую лодку: Перевернется ли она? - Роман Рейнекин

00:55 04.12.2023 Кличко начал раскачивать украинскую лодку: Перевернется ли она?

Роман Рейнекин. 03.12.2023



На Украине и за ее пределами обсуждают резонансное интервью мэра Киева Виталия Кличко швейцарской газете 20 Minuten и его же комментарий немецкому изданию Der Spiegel. А наговорил "киевский Цицерон" много всякого и интересного, на несколько суток став главным политическим ньюсмейкером в Незалежной, и среди тех экспертов за рубежом, которые отслеживают ситуацию на берегах Днепра.



В частности, киевский градоначальник самыми черными красками охарактеризовал ситуацию на Украине, где все зависит от настроения одного человека: "…Украина встала на путь авторитаризма. В какой-то момент мы уже ничем не будем отличаться от РФ".



"На данный момент остался только один независимый институт, но на него оказывается огромное давление: местное самоуправление", – сетует Кличко, успевший на своем личном опыте познать прелести демократии по-зеленски в виде периодических попыток Банковой сместить его по беспределу и в нарушение всяких процедур, а когда это не вышло – то уже в виде бесконечных проверок и обысков в структурах киевской администрации, у завязанных на Кличко чиновников рангом помельче.



На эти сетования можно возразить в том духе, что сам же Кличко и был среди разрушителей украинского правового пространства, и до поры его происходящее вполне устраивало. Но нужно понимать, что точка зрения в этой системе зависит от места сидения, а сидит сейчас киевский голова крайне неустойчиво, под дамокловым мечом устранения, и его эта неустойчивость сильно нервирует. Отсюда и резкость оборотов.



Спрашивали Кличко и о его президентских амбициях. Ответ вышел предсказуемо уклончивым:



"Глупо было бы думать об этом сегодня. Сегодня вопрос лишь в том, будет ли Украина вообще существовать. Путин не принимает Украину как независимую страну, и это не секрет. Он говорит, что Украина принадлежит Российской Империи. Мы боремся за свою свободу и независимость. В то же время наши политики уже ведут "окопную войну" - в стране, само существование которой шатко. Это просто глупо. Поэтому говорить сейчас о моих политических амбициях было бы неразумно".



Оно и понятно – кто в своем уме в такой ситуации откроет карты, тот проиграл. К тому же украинский политический пасьянс еще далеко не сыгран и кто именно в итоге станет джокером – вовсе не предопределено, шансы есть у многих. И в таком ракурсе сам тот факт, что у Кличко интересуются этим вопросом, уже достаточно показателен. Хотя говорить о выборах и, тем более, их итогах – сегодня и правда преждевременно.



Гораздо более важен в плане далеко идущих выводов тот блок ответов Кличко, который касается нынешней войны, а также конфликта Зеленский-Залужный.



"Люди задаются вопросом, почему мы не были лучше подготовлены к этой войне. Почему Зеленский до конца отрицал, что до этого дойдет. Или почему русским удалось так быстро оказаться перед Киевом. Было слишком много информации, которая не соответствовала действительности. Тем не менее, президент сегодня играет важную роль, и мы должны поддерживать его до конца войны. Но в конце этой войны каждый политик заплатит за свои успехи или неудачи", – рассуждает Кличко, щедро пересыпая откровенную до жесткости критику множеством вопросительных знаков и намеков.



Досталось от киевского головы и Западу, за его детские оправдания в вопросах поставки оружия. Причем, в том же самом стиле – каждый упрек уравновешивается парным комплиментом:



"Мы участвуем в самой большой войне со времен Второй Мировой. Протяженность фронта составляет более тысячи километров. Расход боеприпасов огромен, и мы не успеваем за их производством. Я могу это понять. Но не когда речь идет о ракетах дальнего радиуса действия - наши партнеры слишком осторожны и уклончивы. Поставки значительно отстают от обещаний. Ракеты, которые Германия не поставила, - это отговорки. Но когда речь идет об оборонных системах, мы получили очень много и очень благодарны за это".



Момент, на который комментаторы обратили больше всего внимания – Кличко фактически стал на сторону главкома ВСУ Залужного в его противостоянии с Банковой.



"Залужный сказал правду о патовой ситуации на фронте. Иногда люди не хотят слышать правду. Но в конечном счете он несет ответственность. Он объяснил и обосновал, каково положение сегодня. Разумеется, мы можем эйфорически лгать своему народу и нашим партнерам. Но вечно делать это не получится. Некоторые наши политики раскритиковали Залужного за эти четкие слова – несправедливо. Я – на его стороне", – отметил градоначальник.



Контрольным в голову нынешнего хозяина Банковой можно считать еще одну фразу из интервью:



"Меня не удивляет падение популярности Владимира Зеленского. Разумеется, мы можем эйфорически лгать своему народу и нашим партнерам, но вечно делать это не получится. Люди видят, кто эффективен, а кто нет. Были и есть многочисленные ожидания. Зеленский заплатит за ошибки, которые он совершил".



Самый первый и он же неправильный, в силу своей кажущейся очевидности и поверхностности вывод, который можно сделать из всего этого громадья слов – что "Зеленский все", "Зеленского списали" и прочие хлесткие выводы в таком духе.



В этом смысле можно согласиться с выводами российского либерального политобозревателя Георгия Бовта:



"Президент Украины больше не неприкасаемый для критики изнутри страны. Это может перекинуться и вовне, что может подорвать усилия союзников по помощи Киеву, хотя их главный лозунг остается прежним: политически победа России Путина (или то, что можно было бы считать победой) для них абсолютно недопустима. Не стоит также и в РФ (само)обольщаться по поводу внутриукраинских споров и прорывающихся противоречий, не стоит преувеличивать их "миролюбивое" значение: это пока что явно не споры о том, как "лучше и быстрее сдаться", а о том, как лучше воевать дальше. Пока так, а потом видно будет".



А, вот, что несомненно, так это то, что своими откровениями Кличко знатно подлил масла в огонь противостояния Банковой как с армейской верхушкой, так и с местными элитами, дав повод говорить о том, что "антизеленская коалиция", о которой говорили и раньше, но как-то не очень убедительно, сегодня начинает приобретать более предметные очертания.



Интервью с такими посылами – это серьезный сигнал, аналог древнерусского "Иду на Вы!", перчатка, брошенная к ногам Зе. Получается, что к антизеленской коалиции де-факто присоединился еще один "большой человек" на Украине, обладающий высоким политическим и социальным влиянием внутри страны и прямыми выходами на влиятельных лоббистов вне ее.



Все это говорит о том, что Украина и правда в процессе серьезной политической пертурбации, пик которой придется на следующий год. Украинская лодка раскачивается все сильнее, а вот перевернется ли, гадать пока рано. Источник - politnavigator.net

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