Изменение флага Кыргызстана: в Бишкеке разгорелся скандал

02:07 04.12.2023

В Кыргызстане меняют флаг - парламент одобрил законопроект в первом чтении. Многие кыргызстанцы выступают против инициативы депутатов. Активисты 3 декабря пытались провести автопробег против изменения флага страны, однако милиция не позволила устроить акцию протеста, сообщает Zakon.kz.



В Бишкеке сотрудники милиции не позволили провести автопробег против изменения флага страны. Участники акции собрались 3 декабря, однако милиционеры выступили против. Они заявили, что в Октябрьском районе запрещено проводить массовые собрания, и потребовали убрать установленные на автомобилях флаги, пишет Kaktus Media.







Участники акции перенесли встречу на 9 декабря, когда в сквере им. Горького пройдет митинг против изменения флага страны.



Последние несколько недель кыргызстанцы массово оставляют комментарии под публикациями Садыра Жапарова в Instagram с требованием не изменять флаг Кыргызстана.



Последний пост президента датируется 4 ноября 2023 года, с тех пор Садыр Жапаров ничего не выкладывал на своей странице. При этом в топах комментарии под последними публикациями не изменять флаг страны сопровождаются сотнями лайков.



28 ноября Комитет парламента Кыргызстана одобрил проект закона, предусматривающий изменение дизайна государственного флага страны.



Инициаторами изменений выступили спикер Нурланбек Шакиев и депутат Улан Примов.



Президент страны Садыр Жапаров поддержал эту идею. По его мнению, если новый вариант флага пройдет, "то отныне мы не будем зависимыми".



Жанель Абдрахманова