Третий экономический признак империализма: новые веяния в XXI веке, - В.Катасонов

02:08 04.12.2023 03.12.2023 | ВАЛЕНТИН КАТАСОНОВ



Третий экономический признак империализма: новые веяния в XXI веке

Дальнейший паразитизм Америки за счет ускоренного наращивания импорта капитала сегодня под большим вопросом.



Более столетия назад увидела свет работа В. Ленина "Империализм, как высшая стадия капитализма" (работа была написана в 1916 году, а впервые опубликована в 1917 году). Многие ее положения сохраняют свою актуальность и в настоящее время (а некоторые предположения "классика", озвученные в работе, сегодня стали реальностью).



Продолжатель Маркса попытался показать в указанной работе суть изменений, происшедших в мире капитализма за полвека с момента выхода "Капитала". Они нашли свое выражение в пяти признаках империализма (так Ленин стал называть новую, или высшую, стадию капитализма). Вот эти признаки, изложенные в работе:



1. концентрация и централизация капитала достигает такой степени, при которой происходит образование монополий;

2. сращивание промышленного и банковского монополистического капитала и образование на этой основе финансового капитала;

3. вывоз капитала становится преобладающим по отношению к вывозу товаров;

4. происходит экономический раздел мира международными союзами монополий;

5. завершается территориальный раздел мира, начинается его передел.



Сейчас я хотел бы остановиться подробнее на третьем признаке и ответить на вопрос, насколько он актуален в XXI веке. Ленин писал в упомянутой работе: "Для старого капитализма, с полным господством свободной конкуренции, типичен был вывоз товаров. Для новейшего капитализма, с господством монополий, типичным стал вывоз капитала". Некоторые дополнения по третьему признаку есть в других работах "классика". Большую известность получила следующая его формула: "… вывоз капитала есть паразитизм в квадрате" (В. И. Ленин. Империализм и раскол социализма. - декабрь 1916 г.)



В 2016 году мною была опубликована книга ""Империализм как высшая стадия капитализма". Метаморфозы столетия (1916–2016 годы)", приуроченная к столетию выхода в свет обсуждаемой нами работы Ленина. В ней я дал тогда расшифровку третьего признака применительно к современным условиям и сопровождал ее по возможности актуальной статистикой.



Помимо всего, я обратил внимание на следующее отличие третьего признака в сегодняшних условиях по сравнению с тем, что было век назад. Тогда все ведущие капиталистические страны, как старые империалисты (Великобритания, Франция, Голландия, Бельгия), так и молодые (США, Германия, Япония), проводили достаточно жесткий инвестиционный протекционизм (ограничение доступа капитала из стран-конкурентов). Капитал направлялся в колонии и полуколонии. А также в страны формально независимые, но экономически более слабые (среди них – Россия). Из этого вытекает, что все ведущие империалистические страны были чистыми экспортерами капитала (значительное превышение вывоза капитала над его ввозом). А колонии, полуколонии и экономически слабые страны были чистыми импортерами капитала. В них капитал создавал прибыль (дивиденды и проценты), которые возвращались в страны происхождения капитала (в чем и проявлялся "паразитизм" вывоза капитала).



А вот в XXI веке картина в группе ведущих капиталистических стран стала не столь однозначной. После Второй мировой войны стала происходить переориентация потоков капитала со стран зависимых и слабых на страны экономически развитые. Начался процесс усиления взаимозависимости стран Запада через инвестиционный обмен. И в настоящее время в группе ведущих стран Запада есть страны, которые остаются чистыми экспортерами капитала. А есть также страны, которые стали чистыми импортерами капитала.



Оценить, является страна чистым экспортером или импортером капитала, можно с помощью платежного баланса (каждая страна составляет такой документ на годовой, квартальной и даже месячной основе). Но показатели вывоза и ввоза капитала могут сильно "скакать" от года к году. В какой-то год страна может оказаться чистым экспортером капитала, а в следующий – импортером. И наоборот. Для того чтобы оценить статус страны (чистый импортер или чистый экспортер капитала), лучше воспользоваться не платежным балансом, а таким статистическим документом, который называется "Международная инвестиционная позиция" (МИП).



В нем находят отражение активы, которые формируются в результате длительного вывоза и ввоза капитала в таких формах, как прямые инвестиции (те, которые обеспечивают инвестору контроль над объектом инвестиций), портфельные инвестиции (т. е. которые обеспечивают лишь получение доходов), прочие инвестиции (преимущественно это кредиты и займы, обеспечивающие получение доходов в виде процентов). Если накопленные инвестиции от экспорта капитала превышают накопленные инвестиции от импорта капитала, то у страны чистая МИП со знаком плюс; имеет место чистый экспорт капитала. Если наоборот, то это чистая МИП со знаком минус, чистый импорт капитала.



Информацию по МИП большинства стран мира можно найти в базе данных МВФ. Рассмотрим показатель МИП по десяти странам, у которых самые большие объемы накопленных за рубежом инвестиций (табл. 1). Это США, Великобритания, Германия, Голландия, Франция, Япония, Китай, Канада, Ирландия, Швейцария. По каждой стране привожу три показателя:



- активы, накопленные в результате экспорта капитала за рубеж (АЭК);

- активы, накопленные в результате импорта капитала из-за рубежа (АИК);

- чистая международная инвестиционная позиция (ЧМИП).



См. табл. 1 - Международная инвестиционная позиция стран (по состоянию на середину 2023 года, трлн долл.)



Итак, из десяти представленных в таблице стран у шести ЧМИП имела положительное значение, т. е. их можно считать чистыми экспортерами капитала. А у четырех стран было отрицательное значение, они – чистые импортеры капитала.



Среди чистых экспортеров капитала особенно выделаются Япония, Германия и Китай. Их суммарная чистая международная инвестиционная позиция на середину нынешнего года составила 9,04 трлн долл.



Среди чистых импортеров капитала резко выделяются Соединенные Штаты Америки с ЧМИП, составившей 18 триллионов долларов. Да, США были и остаются главным экспортером капитала в мире. Например, в прошлом году экспорт капитала из США только в форме прямых инвестиций составил 426,25 млрд долл. (на втором месте была Япония с показателем 175,40 млрд долл.; на третьем – Великобритания с показателем 158,93 млрд долл.).



Но по масштабам импорта капитала США еще более опережали и продолжают опережать остальной мир. Причем в импорте капитала Соединенными Штатами превалируют "прочие инвестиции". А это, напомню, преимущественно займы и кредиты. Из общей суммы накопленных иностранных инвестиций в американской экономике (51,58 трлн долл.) на прямые инвестиции пришлось лишь 27% (14,00 трлн долл.).



Чистыми импортерами капитала оказались Франция, Великобритания и Ирландия, но в сумме их ЧМИП составила достаточно скромную (на фоне США) величину, равную минус 2,22 трлн долл. Превышение накопленных в результате импорта капитала активов (АИК) над накопленными в результате экспорта активами (АЭК) у Франции составило 8,6%; у Великобритании – 4,2%; у Ирландии – 7,1%. А вот у США это превышение оказалось равным 53,6%. Проще говоря, в США ввезено капиталов на сумму, более чем в полтора раза превышающую сумму вывезенных капиталов.



Примечательно, что темпы импорта капитала Соединенными Штатами уже многие годы намного превышают темпы экспорта, поэтому разрыв между значениями АИК и АЭК увеличивается. За период с конца 2019 по середину 2023 года величина АЭК США увеличилась на 4,73 трлн долл., или на 16,4%. А величина АИК за тот же период выросла на 11,07 трлн долл., или на 27,3%.



Кстати, только что швейцарский банк UBS опубликовал свой очередной ежегодный доклад, содержащий оценки национального богатства стран мира Global Wealth Databook 2023. Национальное богатство США швейцарскими экспертами оценено в 139,9 трлн долл. Получается, что накопленные к настоящему времени иностранные инвестиции в американской экономике составляют почти 37 процентов национального богатства страны. По любым меркам, это высокий уровень зависимости страны от иностранного капитала. А это не просто страна, а, как считают в Вашингтоне, сверхдержава.



Более ста лет назад Ленин писал об экспорте капитала как паразитизме в квадрате. Имея в виду, что, с одной стороны, вывоз капитала обескровливает экономику страны происхождения капитала. С другой стороны, такой капитал высасывает все соки из страны, куда этот капитал пришел. Эксплуатируя дешевую, почти бесплатную рабочую силу туземцев, вывозя природные ресурсы (которые были бесплатными в колониях и полуколониях) и иную продукцию в метрополию и получая бешеные прибыли. Сегодня мы сталкиваемся с новым феноменом: оказывается импорт капитала может быть не меньшим, а даже большим паразитизмом. "Классик" такого варианта себе представить не мог.



Впрочем, право на такой паразитизм сегодня имеют очень немногие страны Запада. Большинство из них – мелкие "паразиты", которым все труднее обеспечивать свое безбедное житье за счет иностранных инвестиций. Гигантским, причем растущим, паразитом остаются лишь Соединенные Штаты. У них находится "печатный станок" (Федеральная резервная система США), который производит доллары, имеющие статус международной валюты. В некотором смысле наличие "печатного станка" является гарантией того, что Америка способна гасить свои обязательства перед иностранными кредиторами и заимодавцами. Поэтому она получает высшие инвестиционные и кредитные рейтинги от большой тройки рейтинговых агентств. И инвесторы, как мотыльки, летят на этот гипнотизирующий свет американского доллара и оценок рейтинговых агентств. А, между тем, по данным Министерства финансов США, внешний долг США по состоянию на август нынешнего года достиг 32,9 трлн долл. В контексте нашего разговора обозначенная сумма есть не что иное, как импорт капитала, причем в форме "прочих инвестиций" (займы и кредиты). Это примерно 64% всех накопленных иностранных инвестиций в американской экономике на середину года. На прямые инвестиции в общем объеме АИК у США пришлось 14 трлн долл. (27%), остальное (около 9%) – портфельные инвестиции.



Очевидно, что дальнейшее паразитическое существование США за счет ускоренного наращивания импорта капитала сегодня под большим вопросом. Признаков и симптомов завершения затянувшегося паразитизма Америки более чем достаточно. Один из звоночков прозвучал в августе этого года, когда агентство Fitch пошло на беспрецедентный шаг: понизило кредитный рейтинг США (с AAA до AA+). А в ноябре прозвучал еще один звоночек: агентство Moody’s Investors Service ухудшило прогноз по кредитному рейтингу США со стабильного до негативного. У США уже возникают проблемы по использованию такого универсального средства поддержания своей экономики, как импорт капитала в форме "прочих инвестиций". Источник - Фонд стратегической культуры

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