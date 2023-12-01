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В Узбекистане идут аресты лидеров ОПГ
02:34 04.12.2023

Задержан Бахтиер Кудратуллаев, известный по прозвищу "Бахти Ташкентский"

Сотрудники правоохранительных органов Узбекистана задержали в Ташкенте Бахтиера Кудратуллаева, известного по прозвищу "Бахти Ташкентский". Задержаны еще двое лиц, подозреваемых в вымогательстве в особо крупном размере. Им всем грозит до 15 лет тюрьмы.

В Ташкенте правоохранительные органы задержали 52-летнего Бахтиера Кудратуллаева, известного по прозвищу "Бахти Ташкентский" и "Бахти Янгиабадский". Об этом сообщила пресс-служба ГУВД столицы.

Он подозревается в совершении преступлений, предусмотренных пунктом "а" частью 3 статьи 165 (вымогательство в особо крупном размере / наказывается лишением свободы от 10 до 15 лет) и частью 2 статьи 276 (незаконное изготовление, приобретение, хранение и другие действия с наркотическими средствами, их аналогами или психотропными веществами без цели сбыта в крупном размере) Уголовного кодекса Узбекистана.

СМИ сообщают, задержание произошло 29 ноября в его квартире рядом с гостиницей Grand Mir в столице.

Кроме того, задержаны Дилшод Тулкинович Шарипов (1980 года рождения) и Анвар Бабаражабович Мирзаханов, которые подозреваются по части 3 статьи 165 (вымогательство в особо крупном размере) УК.

"Эти лица занимались незаконным получением денежных средств путем угрозы и применения силы… Следствие продолжается", - говорится в сообщении.

Граждан попросили обращаться в ГУВД, если они пострадали от действий этих лиц, по телефонам: 71−206−45−69, 71−206−49−46 или 102, либо в Telegram 99−370−73−94. Конфиденциальность личности заявителя гарантируется.

Как сообщалось ранее, в Ташкенте правоохранительные органы проводят масштабные рейды по выявлению и задержанию "уличных банд" и преступных групп. Оперативные мероприятия направлены на улучшение криминогенной ситуации в столице, заявили в ГУВД столицы.

На днях сотрудники ГУВД Ташкента задержали Саидазиза Сайдалиева, известного по прозвищу "Сайидазиз медгородок". По данным ведомства, он и еще несколько человек заключены под стражу в качестве подозреваемых по делу о вымогательстве. Сообщается, что они за деньги "выбивали" у людей долги.

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В Ташкенте задержан Саидазиз Сайдалиев, известный по прозвищу "Сайидазиз медгородок"

Сотрудники ГУВД Ташкента задержали Саидазиза Сайдалиева, известного по прозвищу "Сайидазиз медгородок". По данным ведомства, он и еще несколько человек заключены под стражу в качестве подозреваемых по делу о вымогательстве. Сообщается, что они за деньги "выбивали" у людей долги.

Следственное управление при ГУВД Ташкента задержало Саидазиза Саидагламовича Сайдалиева, известного по прозвищу "Сайидазиз медгородок", сообщила пресс-служба ведомства.

По данным управления, расследуется уголовное дело, возбужденное по статье 165 (вымогательство) Уголовного кодекса Узбекистана. Сообщается, что в рамках этого дела выявлены несколько фактов преступлений.

"В частности, гражданин Сайдалиев Саидазиз Саидагламович, 1987 года рождения, известный по кличке „Сайидазиз медгородок", в свое окружение собрал нескольких лиц, занимающихся спортом, и совершил ряд преступлений, а именно, получение финансовой выгоды от „выбивания" долгов путем угроз, хулиганства и вымогательства", - говорится в сообщении.

Подозреваемый Сайдалиев и еще несколько лиц задержаны и заключены под стражу. Расследование продолжается.

Граждан попросили обращаться в ГУВД, если они пострадали от действий этого человека или членов группы, по телефонам: 71−206−45−66, 71−206−49−46 или 102, либо в ближайший ОВД. Конфиденциальность личности заявителя гарантируется.

Как сообщалось ранее, в Ташкенте правоохранительные органы проводят масштабные рейды по выявлению и задержанию "уличных банд" и преступных групп. Оперативные мероприятия направлены на улучшение криминогенной ситуации в столице, заявили в ГУВД столицы.

Источник - Газета.uz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1701646440


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