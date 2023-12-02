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Кыргызский Ленин с базаркомами возьмут власть? - Канат Кожоев
09:07 04.12.2023

3 декабря 2023 - Канат Кожоев

Кыргызский Ленин с базаркомами возьмут власть?

Есть такая знаменитая фраза – сформулированный Лениным признак революционной ситуации: "Верхи не могут – низы не хотят". Верхи не могут управлять по-старому и сохранять в неизменном виде свое господство. Низы не хотят жить по-старому и желают изменений своей жизни в лучшую сторону.

А еще есть красивое слово "постмодернизм", обозначающее переосознание неких уже переосознанных форм и реалий.

Непонятно? Объясняем. "Верхи не могут, низы не хотят" - это модернистское ленинское осмысление окружающей действительности с выводами о назревающей революции. Но если попытаться переосмыслить осмысленное и переосознать осознанное применительно к Кыргызстану – получится примерно так: "Верхи хотят, но не могут; низы могут, но не хотят".

Владимир Ильич сказал бы – революционная ситуация налицо.

Кто же чего не может, а кто чего не хочет?

По Кыргызстану прокатилась волна митингов наиболее организованных представителей трудящейся общественности – работников рынков. Рынок – понятие цивилизованное; нам, кыргызстанцам, ближе "базар". Со всеми вытекающими. Кыргызский базар – это не рынок в привычном понимании. Базар – это некая самостоятельная отдельная структура, государство в государстве. Мощная движущая сила народных волнений. Так вот базаркомы взбунтовались против введения контрольно-кассовых машин (ККМ).

Базаркомы (будем называть их низами) не хотят, грубо говоря, жить по-новому. По тому новому, что предлагают (точнее, навязывают) им "верхи". Митингуют торговцы Аламединского, Орто-Сайского рынков Бишкека, рынков "Мадина" и "Дордой", базаров в Оше, Караколе, Таласе. Митингующие выступают против введения ККМ, за работу, как прежде, по патенту… И еще некоторые требования выдвигают.

Что такое ККМ и с чем связаны возмущения предпринимателей? Контрольно-кассовые машины отныне обязательны для расчетов с населением во время торговых операций, выполнения работ и оказания услуг. Такой аппарат выдает чек, что позволяет создать прозрачную фискальную систему, благоприятную конкурентную среду для налогоплательщиков, защиту прав потребителей… Все эти плюсы не поняли и не оценили торговые работники. В основном – не поняли.

С точки зрения кабмина, - комментирует ситуацию экономист Расул Тулеев, - необходимо увеличивать бюджет, наполнять его, в том числе и с помощью налогов. С другой стороны, можно понять и предпринимателей, благополучие которых зависит от торговли…

Одним словом, низы (работники рынков) хотят жить и работать по-старому, без ККМ. Боятся остаться без прибыли. Верхи настаивают на том, чтобы работать по-новому – с ККМ. Иначе – хана государственному бюджету.

Чем не революционная ситуация?

Митингующие требуют немедленной встречи с главой кабмина Акылбеком Жапаровым. Жапаров в принципе не против. Он проводит совещание с представителями и владельцами крупных торговых структур, рынков, профсоюзных организаций и торговых работников. На котором признается, что сложная ситуация в республике сложилась из-за "недостатка информационной работы".

Не поспоришь. Ситуацию проморгали, прошляпили, пустили на самотек именно "верхи", осознавшие в какой-то момент необходимость изменения налогового режима. Вместо того чтобы своевременно организовать информационно-просветительскую кампанию, вместо подробного разъяснения работникам торговли, для чего вводится это обязательное новшество и чем оно грозит (ничем страшным не грозит!) рыночным торговцам, - "верхи", как обычно, решили действовать напором, натиском и наскоком.

Можно было сначала провести разъяснительную работу, чтобы довести до рыночных предпринимателей их же выгоду от применения ККМ (хотя бы такую, что предприниматель избавляется от оформления целого комплекта кассовой отчетности – да и другие преимущества есть).

Но "верхи", желающие жить и работать по-новому, использовали старые методы работы: запретить и обязать.

И в очередной раз поплатились.

Ситуация "верхи хотят, но не могут, а низы не хотят, хотя могли бы" на руку кыргызским ленинцам, желающим возглавить освободительное движение базаркомов. "Базарщики" на сегодняшний день – наиболее организованная и сплоченная часть народонаселения. Которую легко может возглавить любой ленинец, проштудировавший труды вождя мирового пролетариата и осознавший, что главное на этом этапе – бросить в массы правильный клич. Придет, скажем, тот же Атамбаев, давно мечтающий вернуть себе утраченное, и заявит: "Я – против контрольно-кассовых аппаратов! Свободу предпринимателям Кыргызстана!"… И все. Революция, можно сказать, на старте.

Не пожелавшие своевременно организовать разъяснительную работу рискуют нарваться на очередной кыргызский бунт – бессмысленный и беспощадный. Начавшийся с протестов против ККМ и завершившийся традиционной кетсинизацией всех и вся.

Сейчас все решает погода. Простоит она еще пару недель такая, как сейчас – сухая и теплая, и восстания машин (точнее – восстания против машин) можно ожидать еще до наступления нового года. Ну а если погода испортится – беспорядки отложатся до грядущей весны.

Есть, правда, еще и третий вариант. Если "верхи" поймут свою очередную оплошность, наступят на горло собственной песне и начнут нормальный диалог с базаркомами.

Источник - Вечерний Бишкек
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1701670020


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