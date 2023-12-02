 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Верните патенты. В Кыргызстане торговцы вышли на митинг
10:02 04.12.2023

В Кыргызстане торговцы вышли на митинг против отмены патентов на торговлю и использования внедрения контрольно-кассовых машин, сообщает Zakon.kz.
На прошлой неделе волна митингов прокатилась практически по всем крупным рынкам Бишкека и регионов. Требование у торговцев одно – оставить патенты на торговлю и не применять ККМ. Однако власти страны заявляют, что отказываться от своих идей не будут, сообщает 24.kg.

Предприниматели заявляют, что они работают в сложных условиях. Государство им никак не помогает, но теперь хочет ввести контрольно-кассовые машины. Многие бизнесмены просто не понимают, как ими пользоваться.

"Мы просим, чтобы оставили патенты. Мы не отказываемся платить налоги, но у нас нет времени ходить в налоговую с отчетами. Мы должны работать или там сидеть? Оставьте нам патенты, и все", – рассказали предприниматели из рынка автозапчастей "Дордой Моторс".

Пока что известно о митингах на рынках "Булак", рынков и магазинов Кара-Балты", "Таатан", "Азиз" и "Чынар".

Ранее президент Кыргызстана Садыр Жапаров создал специальную комиссию и поручил разобраться, правильно ли решение кабинета министров об отмене патента и введении ККМ, и обоснованы ли требования торговцев.
Данияр Кунафин

Источник - 24.kg
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