Хочет повоевать с Россией? Глава Пентагона Остин заявил, что не позволит РФ одержать победу в конфликте на Украине

11:16 04.12.2023 Хотите повоевать с Россией?

В США заявили, что не позволят РФ одержать победу в конфликте на Украине

Валерий Панов

04.12.2023



США - "самая могущественная страна на Земле", заявил глава Пентагона Ллойд Остин, выступая на Рейгановском форуме по национальной обороне. Он также назвал армию США "самой смертоносной боевой силой в истории человечества". По его словам, специальная военная операция России на Украине стала "вызовом" для НАТО и "прямой атакой против основанного на правилах международного порядка". Остин полагает, что "исход этой борьбы на десятилетия вперед определит глобальную безопасность", США "не могут позволить себе остаться в стороне".



Он заверил, что США способны "выполнять несколько задач одновременно", действуя на нескольких театрах военных действий. Штаты, по его словам, по-прежнему могут осуществлять свои обязательства перед союзниками и направлять помощь и Украине, и Израилю. "И мы собираемся продолжать в том же духе", – сказал глава Пентагона.



Заявления генерала Остина вполне можно рассматривать как открытый вызов, можно даже сказать, - как "приглашение" к прямому столкновению. Смело, конечно, тем не менее, в контексте, например, данных о результативности действий нашей армии в СВО подобные вызовы американского военного руководства выглядят, мягко говоря, несколько неадекватно. Только за прошедшую неделю было сбито восемь украинских самолетов и один вертолет. Эта информация дается в недельной сводке Минобороны России за период с 25 ноября по 2 декабря. Модельный состав трофеев таков: пять МиГ-29, два Су-27, один Су-25, а также вертолет Ми-8. Кроме того, был уничтожен 41 снаряд РСЗО HIMARS и "Ураган", три противорадиолокационные ракеты HARM, а также 188 украинских беспилотников.



Армия Украины с начала контрнаступления потеряла свыше 125 тыс. чел. и 16 тыс. единиц разного вооружения, сообщил недавно министр обороны Сергей Шойгу в ходе селекторного совещания с руководством Вооруженных сил России. "Продолжим вести активную оборону, наращивать боевой потенциал Вооруженных сил с учетом опыта специальной военной операции", - сказал министр. По словам Шойгу, "тотальная мобилизация" на Украине, поставки западного вооружения и ввод в бой стратегических резервов не изменили ситуацию на поле боя. В настоящее время боевые возможности ВСУ значительно снижены, подчеркнул он.



Последний раз об украинских потерях в ходе контрнаступления министр сообщал 30 октября: к тому моменту, по его данным, ВСУ потеряли свыше 90 тыс. человек, 1,9 тыс. бронемашин и почти 600 танков. 21 ноября Шойгу сообщил, что с начала ноября ВСУ потеряли еще более 13,7 тыс. военнослужащих. Темпы украинских потерь просто устрашающие. По данным тг-канала "Рыбарь", ВСУ за время нашей Спецоперации потеряли 1,5 млн чел., в том числе безвозвратные потери составили 536, 8 тыс. чел. Россия неоднократно заявляла о провале украинского контрнаступления. "Пока результатов нет, есть только огромные потери. Потери просто огромные - один к восьми примерно, если в соотношении [с российской армией]", - говорил в октябре президент России Владимир Путин.



Вопрос к генералу Остину: Пентагону очень хочется, чтобы на месте украинских солдат или вместе с ними полегли сотни тысяч американских солдат? Добро пожаловать на Украину! Дорога в ад открыта. А они почему-то не спешат. С их-то русофобским настроем.



Все просто. Ситуация на поле для Украины может стать еще хуже из-за недостаточной помощи со стороны Запада, заявил генсек НАТО Йенс Стотенберг в интервью немецкому телеканалу Das Erste. Даже такой юморист, как президент "незалежной" Зеленский, в вышедшем интервью Associated Press на полном серьезе вынужден был признать, что контрнаступление ВСУ не достигло намеченных результатов, отметив, что Украина ограничена в численности войск. Еще бы! Какой итог он мог ожидать, когда гнал и гонит украинцев как на убой в "наступ" на Россию?



Напомним также: министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, отвечая на вопрос о том, что необходимо для снижения градуса конфронтации, заявил, что сейчас на первом плане "не расслабляться, не позволить им нанести нам поражение". Лавров также назвал агрессию против России частью "крестового похода" Запада и рассказал о роли США в попытках уничтожить "все русское" на Украине.



Несколько месяцев назад "мозговой центр" Chatham House опубликовал доклад, в котором особо выделялся "ястребиный консенсус" по украинскому конфликту: никаких компромиссов с Москвой, ее необходимо решительно победить и наказать.



А бывший командующий НАТО Джеймс Ставридис считает, мол, чтобы "наставить Россию на путь истинный", США и их союзники должны "фактически, но не формально вступить в войну".



Он предлагает "объединить торговые суда, следующие в порты Украины, в конвои в сопровождении кораблей и самолетов НАТО, которые станут оберегать их от возможных российских ударов". В этом случае Москва будет иметь полное право на военный ответ, отмечает The American Conservative. Но Ставридис говорит, что не нужно беспокоиться: Россия "вряд ли вступит в открытую конфронтацию с НАТО или с возглавляемой США военно-морской коалицией в Черном море". Но даже он нехотя признает риски: "Россия и западные сторонники Украины окажутся, если удастся избежать непосредственного боевого столкновения, на грани войны".



Еще более интересно выглядят предложения некоторых лиц об ответной реакции США на гипотетическое применение Москвой ядерного оружия. Например, американский генерал и бывший директор ЦРУ Дэвид Петреус высказал следующую мысль: "Мы бы ответили на это тем, что вместе с НАТО уничтожили бы все боевые объекты и подразделения русских, которые сможем идентифицировать на Украине, в Крыму и в Черном море". Аналогичные идеи - о массированном ударе по вооруженным силам РФ - были озвучены и в ходе дискуссии Джеймстаунского фонда о ядерном потенциале России. Все, кто разделяют эту точку зрения, "в одинаковой степени убеждены", что Россия будет сидеть, сложа руки.



Конфликт на Украине нельзя разрешить поставками оружия, и на Западе, наконец, должны это понять. "Да, они должны задуматься, прошел уже год. Украина лежит в руинах, а сотни тысяч человек погибли. Конца не видно, и это будет только продолжаться", - такое мнение выразил в интервью изданию Myśl Polska Оскар Лафонтен, немецкий политик, бывший председатель социал-демократической партии и бывший министр финансов Германии.



Кроме того, поставки оружия грозят вовлечь США в конфликт напрямую. А военное столкновение Москвы и Вашингтона приведет к тому, что "пожар охватит весь мир", указывает немецкий политик. По его словам, проблема кроется в базовой установке, лежащей в основе всей американской политики, - стремление быть единственной мировой державой.



Такая доктрина неизбежно повлечет за собой противостояние со странами, которые хотят быть "просто державами" - Китаем, Индией и Россией. "США готовились к конфликту на Украине десятилетиями", - отметил Лафонтен.



Россия тоже не сидела, сложа руки. Наша страна заняла первое место в мире по показателю "мощь армии". К такому выводу пришел американский военный журнал U.S. News & World Report. Рейтинг был составлен по итогам опроса более 17 тыс. человек по всему миру Вооруженные силы США на втором месте, несмотря на гигантский бюджет, более 700 военных баз по всему миру и вдобавок армии НАТО. Но у ВС РФ есть ряд преимуществ. У нашей армии состоят на вооружении гиперзвуковые ракеты, которые лет на 10 опережают США – "Кинжалы", "Цирконы", скоро будет - "Буревестник" с ядерной силовой установкой и практически неограниченной дальностью полета. Плюс к технической оснащенности огромный опыт ведения боевых действий, полученный в Сирии и на Украине, которого нет ни у одной армии мира.



Определенный опыт такого рода есть у ВСУ, которым в рейтинге U.S. News & World Report отведено шестое место. Притом что украинцев финансирует весь корпоративный Запад, а вооружают 30 стран альянса и 20 его союзников. До нашей Спецоперации ВСУ были в конце третьего десятка. И еще такой интересный момент: в том же рейтинге на 12 месте Белоруссия. Ее 70-тысячная армия по уровню подготовки и качеству вооружений сегодня одна из лучших в Европе. Белорусский ВПК способен производить самое современное вооружение. К тому же Минск опирается на мощь России. Москва прикрыла союзницу Белоруссию своим ядерным зонтом и поделилась лучшими в мире ракетными системами. В свою очередь, и Белоруссия прикрывает северный фланг наших войск в СВО.



В рейтинге после США идет Китай. После него следуют Израиль, Южная Корея. В первую десятку также вошли Иран, Великобритания, Германия и Турция. Гордиться, конечно, есть чем, но обольщаться не стоит: конкуренты весьма сильные. И главное, если тебя хвалит враг, то надо задуматься: а что ты делаешь не так?



В этом смысле стоит отметить, что опрос проводился с 17 марта по 12 июня. В тот период на Западе активно рекламировалось контрнаступление ВСУ. Газеты пестрели сообщениями о скорой победе киевского режима, что, вероятно, и привело к попаданию в рейтинг Украины (иначе у нее не было бы никаких шансов оказаться в лидерах). Однако контрнаступление все откладывалось и откладывалось, а потом и вовсе завершилось безрезультативно, что сейчас признают и на Украине, и на Западе. На этом фоне реальные успехи ВС РФ повышали значимость России в глазах респондентов. Даже учитывая как негативно нашу страну традиционно изображает большинство западных СМИ.



В Пентагоне встревожены после признания нашей армии сильнейшей. Но - рвутся в бой, игнорируя тот факт, что вся их боевая мощь, главным образом, находится за океаном, на другом континенте, в том числе 3 млн военнослужащих.



И, видимо, по аналогии с утвердившимся на Западе мнением, что Россия никогда не применит ядерное оружие (испугается), там полагают, будто Москва станет столь же испуганно наблюдать, как сотни тысяч джи ай будут спокойно переправляться в Европу на судах и самолетах. Наивные люди! Их даже не образумила та решительность, с которой Москва начала СВО.



Увы, даже такая близкая история их ничему не учит. Глава Военного комитета Европейского Союза генерал Роберт Бригер, находившийся с визитом в Эстонии, заявил, что ЕС к весне 2024 г. планирует обучить 40 тыс. украинских военных, сообщила в субботу пресс-служба главного штаба Сил обороны Эстонии. "Мы уже обучили 34 тысячи украинских военных", - сказал он. ЕС должен продолжать поддерживать Украину столько, сколько необходимо, в том числе боеприпасами и системами вооружения, обучающими мероприятиями, адаптированными к потребностям украинцев.



Недавно был опубликован доклад RAND Corporation – главного частного аналитического бюро, услугами которого пользуются американские ведомства. Его название говорит о многом: "Избегая долгой войны: Политика США и траектория русско-украинского конфликта.



Становится очевидным, что если вдруг прямое столкновение и случится (хотя этого постараются всячески избегать в Вашингтоне), то воевать с Россией будут отнюдь не американцы. Точнее, их будет минимум. Передним краем НАТО выступят страны Прибалтики, Польша, Болгария и ряд других государств.



С августа 2022 г. НАТО усилило свое присутствие на "восточном фланге", разместив восемь многонациональных боевых групп в Болгарии, Эстонии, Венгрии, Латвии, Литве, Польше, Румынии и Словакии. Вероятно, многонациональность этих групп должна показывать, что нападение на одну из них будет означать атаку сразу нескольких государств альянса. Эти подразделения были созданы для быстрого реагирования, ими можно оперировать на переднем крае до подхода основных сил альянса или же они могут стать подкреплением на том участке фронта, где это наиболее необходимо.



Но численность таких батальонов настолько мизерная, что говорить об их значимости в условиях открытой конфронтации с Россией не приходится. Это, скорее, натовская демонстрация некоей солидарности альянса. Помнится, у Крылова есть в басне такая фраза: "Он и ахнуть не успел, как на него медведь насел". Это к вопросу о быстротечной современной войне с Россией. Скажем, в Берлине на конференции по обороне генералы бундесвера выразили мнение, что Североатлантический альянс проиграет в первой битве с российскими войсками. Причина тому - логистика. НАТО не удастся перебросить большое количество войск и военной техники с той оперативностью, которая необходима в данном случае.



В то же время и Европа не готова к войне с Россией, ее может ждать уничтожение. Так считает профессор военной истории Потсдамского университета Зенке Нейтцель, авторитет в сфере военной истории и современных вооруженных сил. В частности, The Times приводит слова такие Нейтцеля: Германии потребуется лет 15 на подготовку к войне с Россией. Немецкие войска, уверен эксперт, будут уничтожены без помощи систем противовоздушной оборон, беспилотной авиации и другой техники.



Эксперт по армиям НАТО Александр Артамонов в беседе с Царьградом отметил, что столкновение с армиями альянса уже происходит, пусть пока и не полноформатное. И нам нельзя недооценивать потенциал НАТО и тех подразделений, которые уже фактически воюют на стороне киевского режима, пусть даже по некоторым параметрам у армии России есть серьезное превосходство над силами альянса. "Но вот бояться их не стоит – точно. И понимать при этом, что альянс сам, несмотря на резкие заявления и выступления, крайне боится этого самого "прямого столкновения"".



При этом в Североатлантическом альянсе нет единства по украинской проблеме. Ноябрьская встреча глав МИД стран НАТО оставила больше вопросов, чем ответов. Это касается не только Восточной Европы. Разумеется, главным стало продолжение помощи Украине. Госсекретарь США Энтони Блинкен пообещал финансировать киевский режим, несмотря на сокращение военных поставок и ситуацию на Ближнем Востоке. Коснулись и украинских перспектив в НАТО. Составили список необходимых реформ. Сроки не уточнили.



Попытка заверить Киев в серьезности намерений оказалась "тяжелой на обещания и легкой на стратегии", отметил эксперт по европейской политике в Атлантическом совете Майкл Джон Уильямс. "ЕС не устал от Украины, но плана на долгосрочную перспективу нет", - сказал аналитик. Очевидно, как и у США.



Что остается Пентагону? Грозить России. Напомним: ранее президент РФ Владимир Путин заявлял, что у контрнаступления ВСУ нет результатов. Россия спокойно идет к достижению своих целей в спецоперации, подчеркнул президент, выразив уверенность, что все задачи будут выполнены. Источник - stoletie.ru

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1701677760





