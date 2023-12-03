Пашинян переписал историю Армении. Нагорный Карабах стал поводом к очередному раздору, - Артур Аваков

13:08 04.12.2023

3.12.2023



Никол Пашинян предпочитает забыть о Нагорном Карабахе.

Армянские власти стараются оставить в прошлом Нагорный Карабах. В том числе это выражается в безразличном отношении к политикам, оказавшимся в азербайджанской тюрьме, и попыткам пересмотреть историю взаимоотношений Еревана и Степанакерта.



По словам замглавы Армянского национального конгресса Левона Зурабяна, власти Армении бросили на произвол судьбы оказавшихся в азербайджанской тюрьме бывших лидеров самопровозглашенной Нагорно-Карабахской республики (НКР). "Они ничего не делают, не предъявляют никаких требований Азербайджану", – сказал оппозиционер. Зурабян считает, что команда премьер-министра Никола Пашиняна воспользовалась заключением одного из экс-руководителей НКР Рубена Варданяна, чтобы давить на ассоциирующуюся с ним партию "Страна для жизни".



Всего в заключении в Азербайджане находятся восемь карабахских лидеров: бывший госминистр Рубен Варданян, экс-командующий карабахской армией Левон Мнацаканян, бывший замкомандующего Давид Манукян, экс-глава МИД Давид Бабаян, экс-председатель Национального собрания Давид Ишханян, экс-президенты Аркадий Гукасян, Бако Саакян, Араик Арутюнян. В армянских СМИ их называют пленными, но Баку считает этих людей террористами. В частности, руководство НКР обвиняют в финансировании терроризма, создании незаконных вооруженных формирований, ведении агрессивной войны. По азербайджанским законам им грозит пожизненное лишение свободы.



В публичном пространстве практически нет информации об их состоянии. Известно, что Варданяну предоставили адвоката, которого для него выбрали члены семьи. Уполномоченная по правам человека в Азербайджане Сабина Алиева утверждает, что у него нет никаких проблем со здоровьем, он может общаться с родственниками по телефону и в целом не имеет претензий к условиям содержания. Бывший депутат парламента НКР Давид Галстян рассказал журналистам, что другие заключенные тоже не жалуются и могут общаться с родными.



"Периодически о лидерах НКР вспоминают, но это не приоритетная задача для властей Армении. В некоторых из них команда Пашиняна видит угрозу для себя, поэтому им, может быть, даже удобно, что эти люди сейчас в азербайджанской тюрьме, а не в Ереване", – сказал "НГ" руководитель Аналитического центра стратегических исследований и инициатив (АЦСИИ) Айк Халатян. "Что касается рядовых жителей страны, то политически активная часть требует их освобождения", – отметил он.



Тем временем Пашинян утверждает, что с 1996 года внешние игроки использовали карабахский вопрос в качестве рычага для предотвращения развития армянской государственности. Якобы НКР была нужна им для того, чтобы Армения не могла существовать как независимое государство. Напомним, в том году состоялся Лиссабонский саммит ОБСЕ, в ходе которого без согласия Еревана было решено, что Нагорный Карабах – это часть Азербайджана, которая должна получить широкую автономию.



На современном этапе власти Армении стремятся максимально отгородиться даже от воспоминаний о Карабахе. Так, спикер парламента республики Ален Симонян уверен, что попытка воссоздать государственность в Нагорном Карабахе станет прямой угрозой и ударом по безопасности Еревана. Кроме того, президент Армении Ваагн Хачатурян заявил, что в стране не будут действовать институты государственной власти НКР. "Для чего будут действовать "госинституты Карабаха"? Есть Республика Армения, и ее институты действуют", – сказал Хачатурян.



Армянские власти не захотели создавать даже управление специальных программ для вынужденных переселенцев из НКР, в том числе по вопросам их возможного возвращения. С таким предложением к Пашиняну обратился бывший секретарь Совбеза самопровозглашенной республики Самвел Бабаян, но ему отказали без объяснения причин. Параллельно с этим президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ о создании Карабахского университета. Он будет работать на базе бывшего Арцахского государственного университета в Степанакерте (азербайджанский Ханкенди). При этом армянский вуз не переехал в Армению, а ликвидировался, не действует и его научный журнал "Вестник АрГУ".



Впрочем, противники Пашиняна призывают продолжить борьбу за Нагорный Карабах, храня память о тех временах, когда его называли не обузой, а щитом Армении. Например, лидер Демократической партии Армении Арам Саркисян настаивает на формировании правительства в изгнании и карабахского парламента.



"По всему миру политики трактуют историю так, чтобы она оправдывала их решения. В этом смысле армянские власти не исключение", – заявил "НГ" армянский политический аналитик Аршалуйс Мгдесян. "До 2020 года они заявляли, что "Арцах – это Армения, и точка", а после проигрыша в войне нашли другой нарратив, который помогает им бороться с оппозицией, ужесточать риторику в отношениях с внешними партнерами, включая Россию, и сближаться с Западом", – сказал он.



При этом Мгдесян отметил, что представители армянского общества по-разному реагируют на изменившуюся риторику властей. Однако тех, кого можно назвать ее сторонниками и противниками, все-таки меньшинство. "Лучше всего это показали выборы в Совет старейшин (заксобрание) Еревана. На выборы пришли 28,46% избирателей – рекордно низкая явка. Можно утверждать, что остальное население пребывает в апатии, ему не близко ни то, о чем говорит Пашинян, ни то, что предлагают его противники. Но это и есть опора правящего ныне режима", – сделал вывод эксперт.