 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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"Цвет нации" и "утилизация". Воевать за Украину желающих не осталось, - А.Белов
14:14 04.12.2023

4.12.2023 | АЛЕКСЕЙ БЕЛОВ

В чем кроется феномен "хуторянского" патриотизма?

С тех пор как в мировую повестку ворвался палестино-израильский конфликт, на Украине царит полнейшее уныние. Некогда "любимая жена султана" позабыта, позаброшена и полностью обделена его вниманием. Но если для киевского режима это прежде всего вопрос сохранения власти, то для солдат ВСУ, внезапно оказавшихся без военной поддержки Запада, речь идет о более важных вещах – о самой жизни.

Как пишут корреспонденты The Daily Beast, пообщавшиеся с украинскими военными недалеко от передовой, настроение в рядах вэсэушников царит максимально подавленное. Они каждый день ловят новости с Ближнего Востока, небезосновательно опасаясь, что смещение фокуса внимания Соединенных Штатов с Европы на Израиль грозит скорым, а главное, сокрушительным поражением украинской армии. Поражением, которое заставит их спасаться бегством вплоть до западной границы.

"Эта ситуация заставляет нас, украинских военных, нервничать из-за потенциальной нехватки поставок, с которой мы можем столкнуться. Мы по-прежнему зависимы. Мы не можем производить достаточное количество боеприпасов для конфликта такого большого масштаба, который мы ведем сейчас. У нас есть партнеры, и мы будем получать от них помощь, но ее будет гораздо меньше, или конфликт дойдет до Львова", – заявил изданию один из военнослужащих.

Но что касается конкретно этих бойцов, то они, пускай и жалуясь на нехватку оружия и БК, хотя бы проявляют решимость сражаться дальше. Большинство же тех, кому повезло не попасть пока в лапы украинских ТЦК, не горят никаким желанием умирать за Зеленского.

Да, именно так, потому что как бы ни старалась украинская пропаганда, эта война так и не стала для украинцев ни Отечественной, ни "народно-освободительной", ни даже просто своей. "Обязанность гражданина по защите Отечества", "священный долг перед Родиной" и прочие пафосные понятия в приложении к нынешнему конфликту для большинства украинских граждан просто пустой звук.

Люди не просто не хотят воевать, люди активно бегут, бегут с Украины, чтобы не возвращаться туда никогда. И число таких "невозвращенцев" растет с каждым днем. Некоторое время назад домой не вернулся очередной украинский спортсмен, оказавшийся на соревнованиях за пределами Родины.

Специалист по рыболовному спорту из Харькова по имени Артур Билан, будучи в Италии, попросил там убежища, объяснив свой поступок получением уже двух повесток в военкомат и страхом за свою жизнь. Обращают на себя внимание пояснения, которые дал Билан итальянским властям. Скриншот этого документа был позже опубликован в социальных сетях капитаном сборной украинских рыболовов Даниилом Лясовым. Цитирую:

"Жена не хочет жить в постоянном стрессе и у нас маленький ребенок, которому нужно пойти в садик и школу, и не слышать взрывов. И, естественно, жена не хочет, чтобы я попал на войну или утилизацию. А это так! У меня 2 повестки, возможностей у нас нет решить вопрос. А мы хотим жить!"

"Хотим жить". У кого из вас повернется язык осудить человека за простое, понятное, а главное, совершенно естественное желание? Уверен, большинство даже скажет что-то вроде "молодец, правильно сделал".

Но давайте представим обратную ситуацию, и рассмотрим поступок Артура так, как если бы он был гражданином нашей страны, не пожелавшим защищать ее в трудный час. Разве такой поступок можно было бы назвать достойным? А самого спортсмена – патриотом, любящим свою Родину? Разумеется, нет. И вроде снова все предельно ясно, если бы не одно "но": ни харьковчанин Артур Билан, ни еще сотни и тысячи ему подобных жителей Юго-Востока не считают нынешнее украинское государство своей Родиной и никогда не считали. И в этом принципиальная разница ситуации у них и у нас.

Многие на Украине понимают, что все, что происходит, это не защита Отечества, а тотальная утилизация народа в угоду западным спонсорам войны. Недаром негативное отношение к "ковровой мобилизации" высказывают 90-95% украинских граждан. То, что им приходится идти на фронт, – тяжелая повинность, которую желательно переложить на кого-то другого.

Тут как-то на днях появилось видео женщины, прогуливающейся по Марсовому полю во Львове. Блуждая среди сотен свежих могил своих сограждан, украшенных желто-голубыми флагами, львовянка сокрушается, что война забирает лучших, чистокровных, как она выразилась, украинцев, "цвет нации", имея в виду исключительно жителей Западной Украины.

"Нельзя продолжать забирать ребят со Львова, нужно их сберечь для будущего", – прямо говорит она.

И дальше как бы намекает, что умирать за это самое будущее должны другие, видимо, расово неполноценные, с ее точки зрения, восточные украинцы. Вот и получается, что "истинные патриоты" из Галиции не желают гибнуть за, на словах, горячо любимую Украину-мать, а русские люди, волею судеб оказавшиеся заложниками украинского монстра, не хотят быть утилизированными ради удовольствия заокеанских господ. И как ни крути, а воевать за Украину оказывается некому.

Есть и еще один момент, очень ярко характеризующий отношение украинцев к своей стране. Если взять практически любые опросы общественного мнения, то результаты покажут, что большая часть украинских граждан выступает за войну до победного конца. Удивительно, правда? Получается, что все вместе они воевать готовы, а вот каждый в отдельности – уже нет.

В этом и заключается феномен "украинского патриотизма". Родина для них не страна, не люди, не какое-то объединяющее понятие, а вот та самая хата с краю, ради которой они действительно готовы глотку рвать, но только ради нее.

Все это еще раз наглядно демонстрирует, что Украина – искусственное и мертворожденное государственное образование, а никакой украинской нации нет и, видимо, уже не будет. Просто отдельные украинцы, "чистые" и не очень, каждый сам по себе.

Источник - fondsk.ru
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