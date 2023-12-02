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15:31 Математик Ержан Сейткулов возглавил отдел информатизации Администрации К.Токаева
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|Математик Ержан Сейткулов возглавил отдел информатизации Администрации К.Токаева
15:31 04.12.2023
Известный математик получил должность в Администрации президента РК
Известный казахстанский математик Ержан Сейткулов получил должность заведующего отделом информатизации и защиты информационных ресурсов в Администрации президента РК, сообщает Zakon.kz.
Как сообщили в пресс-службе Акорды 4 декабря, распоряжением главы государства Ержана Нурахановича Сейткулова назначили заведующим отделом информатизации и защиты информационных ресурсов АП РК.
Ержан Сейткулов родился в 1979 году. Окончил МГУ им. Ломоносова, впоследствии по программе "Болашак" стажировался в университете штата Нью-Йорк. Известен как математик, кандидат физико-математических наук. Специалист в области математических проблем информационной безопасности, профессор кафедры информационной безопасности и директор научно-исследовательского института информационной безопасности и криптологии ЕНУ им. Льва Гумилева. Автор более 40 научных работ.
В 2017-2018 годах Ержан Сейткулов работал в общественном совете Министерства обороны РК, принимал участие в разработке государственной концепции "Киберщит Казахстана". По его инициативе создали государственный институт обеспечения информационной безопасности, в качестве которого определили РГП на ПХВ "Институт информационных и вычислительных технологий" Комитета науки Министерства образования и науки РК.
Также распоряжением президента Гани Утенович Тилеубеков, занимавший пост заведующего отделом информатизации и защиты информационных ресурсов АП РК, освобожден от должности.
Гани Тилеубеков возглавлял отдел информатизации и защиты информационных ресурсов в АП РК с 2008 года. До этого он длительное время работал преподавателем, был старшим специалистом и референтом Администрации президента (1997-2002), заведовал сектором канцелярии (2002-2004) и сектором отдела по защите государственных секретов и информатизации (2004-2005), был заместителем заведующего отдела по информатизации и заведующим сектором отдела документационного обеспечения АП РК (2005-2008).
Ранее Касым-Жомарт Токаев назначил нового руководителя Бюро национальной статистики.
Никита Дробны