Математик Ержан Сейткулов возглавил отдел информатизации Администрации К.Токаева

15:31 04.12.2023

Известный математик получил должность в Администрации президента РК



Известный казахстанский математик Ержан Сейткулов получил должность заведующего отделом информатизации и защиты информационных ресурсов в Администрации президента РК, сообщает Zakon.kz.



