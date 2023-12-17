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|Казахстанская пара Тамара Беленькая и Нейдас Ленкитис взяли золото юниорского ЧМ по спортивным танцам
15:34 04.12.2023
Казахстанская пара выиграла чемпионат мира по спортивным танцам
В Астане впервые прошло мировое первенство по десяти танцам среди молодежи, где медаль высшей пробы завоевали казахстанцы Нейдас Ленкитис и Тамара Беленькая, сообщает Zakon.kz.
Наша пара не имела себе равных по итогам выступления в десяти различных видах танцев, в конкуренции с представителями из 27 стран Европы и Азии.
Пара Ленкитис-Беленькая в борьбе за "золото" молодежного ЧМ-2023 опередила своих основных конкурентов: Адриа Эрнандес-Эмилия Ульсинейт (Эстония) и Владимир Чебану-София Чьореску (Румыния).
Стоит отметить, что для казахстанских танцоров это вторая золотая медаль с мирового первенства кряду. В 2022 году на соревнованиях в Латвии на высшую ступень пьедестала почета поднялись другая казахстанская пара – Максим Жиленков и Арина Молочникова.
Также медалями различного достоинства отметились и наши юные танцовщицы, которые были лучшими в своих категориях.
По регламенту данного ЧМ-2023 парам давалось меньше двух минут, чтобы исполнить все 10 танцев из европейской и латиноамериканской программ.
Куандык Шынасилов