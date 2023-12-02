Донбасс-фронт. РосАрмия взяла трофеем первую американскую БМП Bradley

15:40 04.12.2023

Военкоры сообщили о первой взятой в качестве трофея БМП Bradley



Tекст: Кристина Цыцура



Российские военные вывели в тыл американскую боевую машину пехоты M2A2 ODS Bradley, которую ранее подбили на Авдеевском направлении, получив тем самым трофей.



Отмечается, что ранее захватить эту военную технику не удавалось, так как она стояла в нейтральной полосе, что затрудняло ее эвакуацию. Бойцы ВС России ограничивались лишь вывозом отдельных элементов БМП Bradley, сообщает Telegram-канал "Рыбарь".



