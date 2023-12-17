В Узбекистане будут сажать самого "Салимбая" - системообразующего "авторитета" и вице-президента НОК?

15:42 04.12.2023

СМИ: В отношении Салима Абдувалиева ("Салимбая") ведется доследственная проверка



Правоохранительные органы Узбекистана проводят доследственную проверку в отношении предпринимателя Салима Абдувалиева (фото), известного как "Салимбай", занимающего пост замглавы Национального олимпийского комитета, сообщает Kun.uz.



Правоохранительные органы Узбекистана проводят доследственную проверку в отношении 73-летнего предпринимателя Салима Абдувалиева, известного как "Салимбай" и "Салимбойвачча". Об этом сообщает Kun.uz со ссылкой на источник.



С января 2017 года Салим Абдувалиев является заместителем председателя Национального олимпийского комитета Узбекистана и руководителем Ассоциации спортивной борьбы.



Uznews.uz сообщил, что Салим Абдувалиев вечером 1 декабря был задержан спецподразделениями правоохранительных органов.



На данный момент его страница в Instagram (135 тысяч подписчиков) удалена.



Ранее также сообщалось, что первый вице-президент Федерации профессионального бокса Узбекистана Гафур Рахимов находится в розыске. Источник Kun.uz не подтвердил эту информацию.



ГУВД Ташкента ранее заявило о проведении в Ташкенте масштабных рейдов по выявлению и задержанию "уличных банд" и преступных групп. Оперативные мероприятия направлены на улучшение криминогенной ситуации в столице, заявили в ГУВД.



На днях сотрудники ГУВД Ташкента задержали Саидазиза Сайдалиева, известного по прозвищу "Саидазиз медгородок". По данным ведомства, он и еще несколько человек заключены под стражу в качестве подозреваемых по делу о вымогательстве. Сообщается, что они за деньги "выбивали" у людей долги.



Сотрудники правоохранительных органов также задержали в столице Бахтиера Кудратуллаева, известного по прозвищу "Бахти Ташкентский". Задержаны еще двое лиц, подозреваемых в вымогательстве в особо крупном размере. Им всем грозит до 15 лет лишения свободы.