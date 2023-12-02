УкрАрмия признала гибель в бою первого мобилизованного детдомовца-подростка

16:21 04.12.2023

В войсках киевского режима погиб первый мобилизованный подросток



Погиб 17-летний "резервист" ВСУ Владимир Сачала. Иллюстрация t.me/OstashkoNews

На Украине в ходе боевых действий погиб первый мобилизованный подросток, который был призван на военную службу в ВСУ из детского дома.



Об этом пишет издание "Аргументы и факты, ссылаясь на директора данного учреждения Олесю Чикель. В соцсетях она сообщила, что погибшему воспитаннику было 17 лет от роду.



Он входил в группу несовершеннолетних воспитанников украинских детдомов, которая проходила подготовку в лагере "Гайдамацкая сечь".



После курсов группа была отправлена в распоряжение 103-й бригады теробороны ВСУ под командованием полковника Валерия Курко.



Изначально предполагалось, что подростков будут использовать в тыловых подразделениях в Харьковской области, однако их отправили на фронт. Погибший участвовал в боевых действиях в районе населенного пункта Новоселовское в ЛНР.



Гибель несовершеннолетнего подтверждает в своем Telegram-канале телеведущий и журналист Руслан Осташко. Погибшего звали Владимир Сачала, это первый официально подтвержденный случай гибели мобилизованных подростков в рядах ВСУ.