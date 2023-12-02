 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Жители Венесуэлы на референдуме проголосовали за присоединение части Гайаны - "Пойдем освобождать"
16:25 04.12.2023

"Пойдем освобождать": Венесуэла проголосовала за присоединение 70% Гайаны

Жители Венесуэлы проголосовали за включение в состав страны Гайаны-Эссекибо - территории, занимающей две трети площади соседней Гайаны. Президент Николас Мадуро назвал решение "победой демократии" и пообещал "пойти освобождать" регион. Глава Гайаны Ирфаан Али заявил, что не отдаст территорию под контроль Каракаса. Спор между странами продолжается с XIX века, он обострился после обнаружения в регионе запасов нефти.
Большинство граждан Венесуэлы высказалось за то, чтобы считать территорию соседней Гайаны - Гайану-Эссекибо - частью страны. Об этом сообщает El Universal.

Национальный избирательный совет Венесуэлы сообщил, что проголосовали 10 554 320 человек (данные от 3 декабря 20:00 по местному времени, 03:00 мск). Это более 50% граждан, обладающих правом голоса.

"Это был полный успех демократии. Убедительная победа по всей Венесуэле по каждому вопросу при очень высоком уровне участия народа. Венесуэла победила!",
- заявил на митинге на площади имени Симона Боливара в Каракасе президент страны Николас Мадуро.

На голосование было вынесено пять вопросов, их поддержка варьировалась от 95 до 98%.

По словам главы государства, граждане Венесуэлы "сделали первые шаги на новом историческом этапе, чтобы бороться за свое дело, чтобы вернуть то, что оставили борцы за независимость" республики.

Мадуро заявил, что американская нефтяная компания ExxonMobil, ведущая добычу в Гайане, и правительство США израсходовали много денег, чтобы "саботировать референдум, но [...] он прошел с большим успехом".

Президент Венесуэлы заявил, что "вместе с героем национально-освободительной борьбы Симоном Боливаром" Венесуэла "пойдет освобождать Гайану-Эссекибо".

Гайанцы отдавать спорный регион не намерены
Каких-либо действий для воплощения своих замыслов Венесуэла пока не предпринимала. Ранее Мадуро говорил, что планов вторжения в регион нет, и референдум проводится для того, чтобы власти Венесуэлы заручились поддержкой населения в возможных переговорах.

Гайана увеличила количество полицейских сил вдоль венесуэльской границы, стянула войска к своей северной границе и Бразилия.

Президент страны Ирфаан Али заявил, что Гайана не позволит Венесуэле взять под контроль регион, страна будет оставаться в состоянии повышенной боевой готовности. По его оценке, референдум в Венесуэле создает угрозу суверенитету и территориальной целостности Гайаны.

"Риторика Венесуэлы, а также поведение и позиция президента и вице-президента вызывают серьезную озабоченность", - заявил Ирфан Али в интервью Би-Би-Си (цитата по Guyana Chronicle).

В конце октября Али заверил в мощной международной поддержке Гайаны и пристальном внимании, с которым в мире будут следить за действиями Венесуэлы.

"Эссекибо принадлежит нам, каждый его квадратный дюйм", - заявил Ирфан Али, пообещав бороться за территрию.
Спор длиной два века
Регион Гайана-Эссекиба площадью 160 тыс. кв. км находится к западу от реки Эссекибо. Он занимает три четверти Гайаны и находится под ее управлением.

Большей частью Гайана-Эссекиба представляет собой непролазные тропические джунгли, однако там есть богатые залежи нефти, золота и меди, а также древесина. В Гайана-Эссекибо проживают 283 тыс. человек из чуть более 800 тыс. общего населения страны (население Венесуэлы – около 28 млн человек).

Территориальный спор Венесуэлы с Великобританией и Гайаной, бывшей британской колонией, продолжается с XIX века. Во время войны за независимость испанских колоний регион был взят под контроль Британией и присоединен к Гайане.

Венесуэла обратилась в Международный арбитраж в Париже с просьбой урегулировать ситуацию с территорией, и в 1899 году суд (в составе которого были судьи из США, Британии и России) закрепил право Британии на почти 90% территории Эссекибо.

В 1949 году власти Венесуэлы публично отказались от соблюдения судебного решения. Причиной стала публикация письма американского адвоката который заявил, что суд разрешил дело в пользу Лондона из-за сговора Британии и России.

В 1966 году правительства Великобритании, Британской Гвианы и Венесуэлы подписали Женевское соглашение об урегулировании пограничного спора. Согласно документу, в случае тупиковой ситуации спор будет передан на рассмотрение Организации Объединенных Наций.

В 2015 году компания ExxonMobil обнаружила у берегов Гайана-Эссекиба месторождения, содержащие как минимум 10 млрд баррелей нефти. Гайана выдала компании концессию на нефтедобычу на шельфе, границы которого не делимитированы. Активизация работ обострила территориальный спор сопредельных государств о принадлежности Гайаны-Эссекибо.

Алексей Пермяков

Источник - gazeta.ru
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