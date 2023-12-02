"Газпром" запутался в исках и недопоставках СПГ германским "партнерам" через индийские наливайки

17:38 04.12.2023

Газовоз не дошел: Германия обиделась на Индию за иск по обязательствам "Газпрома"?



30 ноября индийская госкомпания подала в международный арбитраж иск на компанию SEFE, национализированную у "Газпрома" немецким правительством. Она отвечала за поставки ямальского СПГ в Индию, но после начала СВО на Украине не выполняла контрактных обязательств. В тот же день, 30 ноября, к берегам Индостана подходил танкер с грузом СПГ от SEFE. Судно так и не зашло в индийский порт и пятый день маневрирует в Индийском океане.



30 ноября танкер СПГ Ob River ("Река Обь") подошел к берегам Индии с грузом камерунского СПГ. Однако, по данным АИС судов, до сих пор газовоз так и не зашел ни на один из местных терминалов, а маневрирует в океане. Судно указывает теперь, что находится в режиме ожидания заказа. Танкер может перевозить за раз до 100 млн кубометров газа в виде СПГ.



Танкер Ob River находится во фрахте SEFE Marketing & Trading, которая входит в состав SEFE, ранее известной как Gazprom Germania.



Подход танкера к берегам Индии и дальнейший переход с 30 ноября на маневрирование совпал с объявлением индийской Gail о подаче иска против SEFE Marketing & Trading в Лондонский международный арбитражный суд за недопоставку СПГ. Госкомпания требует компенсации в $ 1,8 млрд и другие возмещения в неденежной форме. Об этом говорится в раскрытии информации для Национальной биржи Индии.



Как писало EADaily , суть спора заключается в том, что у национализированной Берлином у "Газпрома" SEFE (Gazprom Germania) остался действующий долгосрочный контракт как на покупку газа у "Ямал СПГ" (2,9 млн тонн или 4 млрд кубометров), так и на поставку СПГ индийской Gail (2,5 млн тонн СПГ или 3,45 млрд кубометров). В мае прошлого года, однако, SEFE перестало выполнять индийский контракт, несмотря на то, что российское правительство сделало исключение для нее из пакета контрсанкций по "Ямал СПГ". Судя по АИС судов, ямальский СПГ продолжали поставлять в Европу, однако не перегружали уже на танкеры в Индию, как это было раньше. В "Новатэке" сообщали о выполнении всех обязательств перед контрагентами. В ЕС начался ажиотажный спрос на газ из-за сокращения поставок "Газпрома" и ямальский СПГ для Индии мог продаваться уже в Европе, где цены превышали контрактные в разы.



Источники в индийском правительстве рассказывали местным СМИ, что SEFE мотивирует остановку поставок геополитическими причинами, однако Индия требуют выполнять свои обязательства - из любых источников.



Press Trust of India (PTI) сообщала со ссылкой на высокопоставленного чиновника, что SEFE платит штраф примерно $ 100 за тысячу кубометров, которые не доставили по контракту в Индию (20% цены). Однако это было выгодно трейдеру, так как он продавал топливо в странах ЕС втрое дороже цены контракта.



SEFE возобновила поставку СПГ в Индию в этом году. Но по другому контракту "Газпрома", доставшемуся ей в наследство, - камерунскому. А в ноябре доставила и два груза ямальского СПГ. Очевидно, объемы оказались недостаточны.



Традиционно танкеры могут сразу не разгружаться на терминалах, а ждать своего "окна" в течение нескольких дней, но газовоз Ob River маневрирует у берегов Индии уже пятый день. При этом ни одна из компаний, Gail и SEFE, не комментируют происходящее.