|Жертвы абортов. РосСенатСпикерша Матвиенко отважно борется с путинской демографией
17:51 04.12.2023
Матвиенко одобрила аборты только по двум причинам: чего она опасается
Матвиенко: Россия не пойдет по пути запрета и криминализации абортов
4 декабря 2023
Автор: Олег Комсомольский
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко высказалась по поводу возможного запрета абортов в России. Что именно она сказала и какое предложение выдвинула?
Что Матвиенко заявила об абортах
В беседе с журналистами в ходе брифинга 4 декабря спикер Совфеда указала, что российское государство не пойдет на запреты и криминализацию законодательства в сфере абортов.
"Я абсолютно уверена, что никакие запреты, никакая кампанейщина, никакое давление, никакая криминализация законодательства в этой сфере не могут и не смогут решить эту проблему. И государство по этому пути точно не пойдет", - заявила она.
Матвиенко напомнила, что у России есть опыт в этом вопросе, который закончился негативными последствиями - появление нелегального рынка соответствующих услуг привело к росту смертности среди женщин из-за небезопасности кустарных абортов.
"Уже есть опыт, который закончился печальными последствиями: это нелегальный рынок услуг, пещерное качество, рост женской смертности. Мы точно по такому пути не пойдем", - указала спикер Совфеда.
Какие причины могут стать основанием для проведения аборта
Как подчеркнула Матвиенко, Россия должна добиться того, чтобы аборты проводили лишь в случае беременности женщины из-за изнасилования или по медицинским показаниям.
"Я считаю, что мы обязательно добьемся того, что аборты будут делаться только в случае насилия какого-то над женщинами либо по медицинским показаниям. Мы к этому движемся, но, конечно же, эффективность этой работы надо повышать", - считает она.
Что предложила Матвиенко
По ее словам, сейчас необходимо исключить риски, которые могут вызвать тревогу в российском обществе.
"На мой взгляд, сейчас нужно снизить накал риторики, перенести это обсуждение в плоскость здравого смысла и продолжить кропотливую профессиональную работу, которая исключала бы ошибки и невзвешенные предложения, не приводила к тревоге в обществе", - подчеркнула Матвиенко.
Для достижения прогресса в этом вопросе необходимо оказывать конкретную помощь женщинам со стороны государства.
"Каждой женщине надо объяснить, что ребенок будет поддержан государством", - констатировала спикер Совфеда.
Как в России борются с абортами
30 ноября депутаты Законодательного собрания Нижнего Новгорода предложили ввести запрет абортов в частных клиниках на всей территории России. Соответствующее предложение парламентарии направят на рассмотрение в Государственную думу.
Ранее сенатор Совфеда Ольга Ковитиди предложила подумать об ужесточении ответственности за склонение к аборту.
"Очевидно, что умышленные действия, направленные на принуждение беременной женщины к искусственному прерыванию беременности путем уговоров, предложений, подкупа, обмана, выдвижения иных требований должны повлечь наказание", - говорила она.
С похожей инициативой выступил патриарх Московский и всея Руси Кирилл, который заявил, что региональные нормы о запрете склонения женщины к аборту стоит распространить на федеральное законодательство.
В каких регионах России запретили аборты
Как минимум в пяти регионах России в 2023 году полностью или частично прекратили проведение абортов в частных клинках. Так, все частные клиники Крыма добровольно отказались от процедуры прерывания беременности, теперь аборты будут проводить только государственные медучреждения полуострова.
Четыре из пяти частных клиник Курской области с лицензией на аборт отказались от проведения этой процедуры.
В Липецкой области все частные клиники отказались от операций по прерыванию беременности, а в Татарстане соответствующую услугу перестали оказывать в трети частных медучреждений. Частично прекращено проведение абортов в частных клиниках Челябинской области.
В ряде регионов, например в Нижегородской области, сейчас ведутся обсуждения о запрете проведения абортов частными клиниками.