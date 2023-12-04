Жертвы абортов. РосСенатСпикерша Матвиенко отважно борется с путинской демографией

17:51 04.12.2023

Матвиенко одобрила аборты только по двум причинам: чего она опасается

Матвиенко: Россия не пойдет по пути запрета и криминализации абортов

4 декабря 2023

Автор: Олег Комсомольский



Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко высказалась по поводу возможного запрета абортов в России. Что именно она сказала и какое предложение выдвинула?



Что Матвиенко заявила об абортах

В беседе с журналистами в ходе брифинга 4 декабря спикер Совфеда указала, что российское государство не пойдет на запреты и криминализацию законодательства в сфере абортов.



"Я абсолютно уверена, что никакие запреты, никакая кампанейщина, никакое давление, никакая криминализация законодательства в этой сфере не могут и не смогут решить эту проблему. И государство по этому пути точно не пойдет", - заявила она.



Матвиенко напомнила, что у России есть опыт в этом вопросе, который закончился негативными последствиями - появление нелегального рынка соответствующих услуг привело к росту смертности среди женщин из-за небезопасности кустарных абортов.



"Уже есть опыт, который закончился печальными последствиями: это нелегальный рынок услуг, пещерное качество, рост женской смертности. Мы точно по такому пути не пойдем", - указала спикер Совфеда.



Какие причины могут стать основанием для проведения аборта

Как подчеркнула Матвиенко, Россия должна добиться того, чтобы аборты проводили лишь в случае беременности женщины из-за изнасилования или по медицинским показаниям.



"Я считаю, что мы обязательно добьемся того, что аборты будут делаться только в случае насилия какого-то над женщинами либо по медицинским показаниям. Мы к этому движемся, но, конечно же, эффективность этой работы надо повышать", - считает она.



Что предложила Матвиенко

По ее словам, сейчас необходимо исключить риски, которые могут вызвать тревогу в российском обществе.



"На мой взгляд, сейчас нужно снизить накал риторики, перенести это обсуждение в плоскость здравого смысла и продолжить кропотливую профессиональную работу, которая исключала бы ошибки и невзвешенные предложения, не приводила к тревоге в обществе", - подчеркнула Матвиенко.



Для достижения прогресса в этом вопросе необходимо оказывать конкретную помощь женщинам со стороны государства.



"Каждой женщине надо объяснить, что ребенок будет поддержан государством", - констатировала спикер Совфеда.



Как в России борются с абортами

30 ноября депутаты Законодательного собрания Нижнего Новгорода предложили ввести запрет абортов в частных клиниках на всей территории России. Соответствующее предложение парламентарии направят на рассмотрение в Государственную думу.



Ранее сенатор Совфеда Ольга Ковитиди предложила подумать об ужесточении ответственности за склонение к аборту.



"Очевидно, что умышленные действия, направленные на принуждение беременной женщины к искусственному прерыванию беременности путем уговоров, предложений, подкупа, обмана, выдвижения иных требований должны повлечь наказание", - говорила она.



С похожей инициативой выступил патриарх Московский и всея Руси Кирилл, который заявил, что региональные нормы о запрете склонения женщины к аборту стоит распространить на федеральное законодательство.



В каких регионах России запретили аборты

Как минимум в пяти регионах России в 2023 году полностью или частично прекратили проведение абортов в частных клинках. Так, все частные клиники Крыма добровольно отказались от процедуры прерывания беременности, теперь аборты будут проводить только государственные медучреждения полуострова.



Четыре из пяти частных клиник Курской области с лицензией на аборт отказались от проведения этой процедуры.



В Липецкой области все частные клиники отказались от операций по прерыванию беременности, а в Татарстане соответствующую услугу перестали оказывать в трети частных медучреждений. Частично прекращено проведение абортов в частных клиниках Челябинской области.



В ряде регионов, например в Нижегородской области, сейчас ведутся обсуждения о запрете проведения абортов частными клиниками.