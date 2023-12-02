В ряде рос-регионов вновь заработали органы контрразведки "СМЕРШ", - генерал Гурулев

18:32 04.12.2023

Гурулев заявил, что в России возродили СМЕРШ



Россия создала на своих новых территориях управление, которое работает так, как работал СМЕРШ ("смерть шпионам", органы контрразведки в Советском Союзе во время Великой Отечественной войны). Об этом заявил накануне, 3 декабря, в передаче "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" член комитета Госдумы по обороне генерал-лейтенант Андрей Гурулев.



"…Мы говорили про СМЕРШ, сегодня создали управление, которое таким примерно образом работает на новых территориях, но сегодня нам пытаются помешать и в тылу",

- отметил депутат, слова которого приводятся в его телеграм-канале.

По его словам, подобная структура необходима и в регионах.



"Разговаривал с Дальним Востоком, где у нас базируются подводные ядерные лодки, корабли наши. Им тоже может угрожать опасность, поэтому надо чуть иначе к вопросам защиты. Но защищаться - это одно, а другое - нападение, которому должны все эти шпионы подвергаться. Им надо не по 12 лет строгого режима выписывать, а чтобы они пожизненно в глухой тайге корячились на благо Родины. Мне говорят, мол, это бесчеловечно. А уничтожать наших людей - это человечно?",

- отметил Гурулев.



Говоря об инцидентах на российских железных дорогах, генерал-лейтенант в отставке пояснил, что российские "спецслужбы работают вовсю, но погрешность есть, что-то можно упустить".



"Мы сегодня понимаем, что внутри зарождаются с помощью спецслужб Запада люди, которые нам гадят, - указал он. - Это хорошо, на БАМе бочки свалились, а если бы пассажирский состав шел? Что бы мы рассказывали? Отношение должно быть иное… Эти моменты назрели. Да, можно спорить об уровне безопасности на железных дорогах, да, на всех тоннелях на БАМе серьезная охрана, просто так на рабочий поезд не сядешь, проводники всех знают в лицо, казалось, там невозможно пройти. Оказалось, что возможно. Поэтому борьба с диверсантами и шпионами на территории всей страны необходима, ведь война аукнулась на территории всей России".

Как сообщалось, ранее заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев опубликовал в своем телеграм-канале пост, в котором высказал свое мнение, как действовать с предателями: по закону или по справедливости.



"Конечно, только по закону. А вот если закон не работает или не достигает цели, то по особым правилам военного времени. Вспомним опыт Великой Отечественной, да и других стран. Во времена войн всегда были такие специальные правила. И тихие группы безукоризненно незаметных людей, их результативно исполняющие",

- отметил он.