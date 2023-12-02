Рептилоиды на тенге и масонская столица: какие теории заговора популярны в Казахстане

19:11 04.12.2023 Доступность Интернета привела к популяризации конспирологии. "Знающие истину" ведут каналы на YouTube, выкладывают свои книги в онлайн-библиотеках. Среди версий о том, что от нас скрывают власти и ученые, есть совершенно безумные, тем не менее миллионы людей готовы поверить и в этот бред.



Сатурну больше не наливать!



В 1982 году канадский палеонтолог Дэйл Рассел написал забавную статью для нескольких научно-популярных журналов. Он представил, как сейчас бы выглядели динозавры, если бы они не вымерли, а пошли по тому же пути эволюции, что и человек. Получилось, что по интеллекту они бы превосходили хомо сапиенс, ведь на развитие у них было бы больше времени, а вопросы этики, морали и эмпатии им стали бы чужды. Нервная система рептилий к сантиментам не приспособлена.



Адекватные читатели статью быстро забыли, но на британского футбольного комментатора Дэвида Вон Айка она произвела неизгладимое впечатление. Дэвид сделал вывод, что ученые нам лгут.



Динозавры не только выжили, а затем эволюционировали, но и стали тайно править миром. Именно рептилоиды (так Дэвид назвал эволюционировших динозавров) – причина всех бед на земле.



Они устраивают войны, придумывают смертоносные бактерии, вгоняют людей в нищету кредитами и биржевыми играми. Да что там говорить – змей- искуситель, уговоривший Адама с Евой отведать запретный плод, не кто иной, как рептилоид.



Так, по мнению палеонтолога Дэйла Рассела, выглядели бы динозавры, если бы они эволюционировали. Эта скульптура сильно впечатлила бывшего футболиста Дэвида Вон Айка и он решил, будто миром правят рептилоиды



Дэвид написал около полутора десятков книг, которые перевели на 8 языков, обездил более 20 стран с лекциями и обзавелся 30-тысячной армией преданных фанатов. Трудно сказать, верил ли сам Дэвид в этот бред. О его адекватности прекрасно говорит тот факт, что за несколько лет до начала разоблачения рептилоидов Айка выгнали из партии неофашистов за чересчур радикальный антисемитизм. Тем не менее деятельность "пророка" принесла ему миллионы долларов.



Но казахстанские фанаты Дэвида Айка по неадекватности превзошли своего учителя. Они точно определили, где находится штаб-квартира рептилоидов. Дэвид селил ящеров на Сатурне, утверждая, будто кольца этой планеты созданы, чтобы зомбировать землян.



Наши же последователи Айка привели неопровержимые доказательства того, что рептилоиды живут на Земле. Этим доказательством стала …купюра в 200 тенге. Оказывается, если сложить ее особым образом, то можно увидеть морду главного рептилоида.



На роликах в Сети процесс складывания показан детально, но, видимо, для того, чтобы рассмотреть ящера на денежке, необходимо открыть третий глаз и заодно прочистить все чакры. "Непросветленный" человек вместо морды ящера видит только контуры карты Казахстана. "Пастью" рептилоида служит ЗКО и Мангыстауская область, а хвостом - ВКО.



Только человек с буйной фантазией увидит на купюре инопланетного ящера



В более свежих видео срыватели покровов все больше убеждены в своей правоте, потому что купюру в 200 тенге сейчас отыскать трудно. Дескать, рептилоиды поняли, что их разоблачили, и стали спешно менять компроматную денежку на звонкую монету.



Почему же рептилоиды выбрали именно Казахстан для ПМЖ? На этот вопрос у сторонников теории заговора ответ есть, но его логика поражает. Дело в том, что ящеров привлек …Байконур. Хотя, кто знает, что у этих рептилоидов на уме. Хомо сапиенсам их не понять.



Все дороги ведут в Астану



Вообще наши края приглянулись не только эволюционировавшим динозаврам. Раньше тайные общества вроде масонов и иллюминатов собирались в Нью-Йорке, а обсуждали, как напакостить человечеству, в Богемской роще, что в Калифорнии. В отличие от яшеров масоны тоже люди, только богатые и коварные, а значит, и поваляться на тихоокеанском пляже между кознями им хочется. Но теперь, если верить сторонникам теорий заговора, все главы тайных обществ переселились в Казахстан. Более того, Астану специально для них и построили.



Байтерек - сердце столицы, вписан в восьмиугольную звезду. Его форма очень напоминает масонский символ - "сияющую дельту". Астана Тауэрс по бокам - не что иное, как колонны Яхин и Боаз, обязательные для храмов вольных каменщиков. Да и весь бульвар Нуржол напоминает циркуль - предмет среди масонов уважаемый.



Пирамида же, то бишь Дворец мира и согласия, полностью развеивает все сомнения.



Доходчивое обьяснение, почему Астана - мировая столица масонов. Переспорить автора теории довольно трудно



Срыватели покровов утверждают, что такого больше нет ни в одном городе мира. То есть масоны с иллюминатами частенько дают знать о себе, напичкав символами то аэропорт Денвера, то пражские улочки, но чтобы забацать целый город... Какие еще нужны доказательства, что Астана - масонская столица?



При желании в карту столицы можно вписать не только циркуль, но и все знаки зодиака



Но и этого мало. Масонам с рептилоидами придется потесниться. Бывший Целиноград стал еще столицей сатанистов всего мира. Переставим местами буквы в слове Астана и получим одно из имен Князя тьмы. Даже в логотипе города можно заметить дьявольские рога.



Чего это они прут-то все к нам? Уже все не помещаются. Совсем свежая теория заговора гласит, что тайные общества захватили Киргизию. Именно поэтому соседнее государство приняло решение сменить символ на флаге. По указке масонов вместо сакрального шанырака с солнышком появится символ ложи вольных каменщиков.



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Если ты параноик, это не значит, что за тобой не следят



Ну, раз к нам понаехало столько врагов рода человеческого, то заговорщикам просто необходимо следить за частной жизнью простых граждан.



Весной 2022 года некоторые казахстанцы стали рвать паспорта. Им не понравилось, что в обложке находится чип. Параноики решили, будто через него силовики, правительство (или кто похуже) следят за нами и прослушивают все разговоры.



В 2022-ом году казахстанцы стали портить паспорта, чтобы спрятаться от слежки правительства



Началась истерия с видео на Ютуб, который выложил пользователь под ником Shokan Alkhabayev. Через несколько месяцев портить паспорта стали дажи жители далекой Молдовы.



Паспорт необходим только для путешествий за границу, но и на родине невозможно расслабиться. В 2019-м недобрая слава закрепилась за чипами, которые вшивались в белье для пассажиров КТЖ. Каждый из сторонников теорий заговора придумывал чипам новую кошмарную опцию. В сети утверждали, что они записывают разговоры, промывают мозги и даже облучают пассажира радиацией. Особо ретивые путешественники попросту срезали чипы. Остановить это безумие смогли лишь угрозы штрафа.



Но самая дикая теория заговора о том, что за нами следят, явно принадлежит тому, кто ненавидит животных.



Оказывается, за нами круглосуточно следят …кошки. По этой бредовой теории, котиков на Землю закинула враждебная раса инопланетян с планеты Нибиру. Коты быстро втерлись в доверие к людям, живут у нас в домах вольготно и периодически посылают собранную о землянах информацию на Нибиру, к истинным хозяевам. Все видели, как кошки часто замирают, уставившись в одну точку. Это с планеты Нибиру идет пакет обновления программ. Кошка мурлычет, когда ее гладят, совсем не от удовольствия. Так она отправляет на загадочную планету собранную информацию.



Да уж! Бояться сболнуть лишнего при собственном котике - это уже вершина паранойи.



Сон разума рождает чудовищ



Трудно поверить, но в ХХI веке более 3 миллионов людей убеждены, что Земля плоская. Среди сторонников этой теории есть как религиозные фанатики, считающие главным аргументом строки о Всемирном потопе, так и псевдоученые, пытающиеся доказать правоту мудреными алгебраическими подсчетами. По их мнению, в масштабном заговоре участвуют пилоты, астрономы, космонавты и мореплаватели. Вот только непонятно, зачем. Сначала в обществе плоской Земли, основанном в 1956 году, состояло только 3500 человек. После того, как они вышли в Интернет, их количество увеличилось в 10 раз.



Основатель Общества плоской Земли Сэмюэл Шентон начал читать лекции в клубах любителей научной фантастики. Совсем скоро он нашел поклонников во всем мире.



На этом фоне теория, будто Луны не существует, уже не кажется абсурдной. Ведь у автора есть неопровержимые доказательства - фото с собственного телефона. Там естественный спутник Земли выглядит размытым пятном. Техника врать не может. Значит, кто-то с Земли проецирует в небо слайд с Луной, чтобы обдурить человечество.



Порывшись, в Ютубе можно отыскать теории еще безумнее. А вот теория, будто не существует гравитации, звучит странно. Мы вроде бы не парим в воздухе, а предметы падают на пол, как яблоко при Ньютоне. Невольно рука тянется к кнопке "пуск" на Ютуб.



Странная женщина с остекленевшими глазами истерично вещает, что нам все врут уже 300 лет. На самом деле не планета притягивает нас к себе, а столбы воздуха весом в 20 тонн пригвождают наше бренное тело к плоской Земле.



Видимо, эта дамочка в школе спала не на каждом уроке, а иногда просыпалась. На том уроке, где говорили про столбы воздуха, она бодрствовала, а вот к параграфу про то, как Земля притягивает атмосферу, опять уснула.



В комментариях к видео все еще хуже. Каждого, кто посмеет усомниться, дама осыпает проклятиями и записывает в тролли. Нервное это занятие - нести свет истины в темные массы.



Кстати, о темной массе. Мы уже давно забыли, как ждали конец света в 2012-м. А зря!



Яркий пример логики сумасшедшего. Адронный коллайдер очень похож на календарь майя, значит, конец света в 2012-м все-таки был



21 декабря 2012-го ученые все-таки запустили адронный коллайдер, бозон Хиггса превратился в расширяющуюся черную дыру, которая поглотила Вселенную. А последние 11 лет с коронавирусом, спинерами, СВО и новым айфоном - всего лишь сон агонизирующего сознания. Именно поэтому все происходящее настолько нелепо и абсурдно.



А еще дантист Пушкина убил



Самое плодовитое время для любителей теорий заговоров пришлось на пандемию COVID-19. Тут распыление бериллия с самолетов, и странные люди в костюмах химзащиты, которые закачивали коронавирус в квартиры к казахстанцам по ночам, и чип в вакцине, и приучение нас к ношению намордников, чтобы подавить волю.



Человек очень печется о своем здоровье, поэтому срыватели покровов очень любят тему заговоров фармкомпаний.



Вам говорили, что необходимо чистить зубы дважды в день, чтобы не было кариеса? Забудьте! Все с точностью наоборот. Из рекламы мы знаем, что 9 из 10 стоматологов одобрили новую формулу зубной пасты. А одобрили они ее не ради человеческого блага, а чисто из корыстных соображений. Оказывается, производители зубной пасты в сговоре с дантистами и добавляют в продукцию вещества, провоцирующие кариес. Дескать, так у стоматологов становится больше постоянных клиентов. А зубы вообще лучше не чистить. Отчасти правда - если зубы выпадут, то и кариес не страшен.



Теория про то, что вакцины вредны и вызывают аутизм у ребенка, уже принесла свои горькие плоды. В Казахстане сейчас мы можем наблюдать эпидемию кори, потому что мамаши, начитавшись "разоблачительных" постов в Интернете, твердо решили не водить малышей на прививки.



Если шапка из фольги блокирует сигналы пришельцев, то надо надеть ее и на кота, чтобы не передавал сигналы инопланетянам



Об осведомленности "знатоков" в медицинских вопросах красноречиво говорит еще одна теория. Будто бы у здоровых и чистоплотных женщин "этих дней" не бывает. Неправильное питание, плохая гигиена приводят к тому, что женскому организму приходится ежемесячно очищаться. Естественно, в большинстве своем распространяют этот бред мужчины, приводя в качестве аргумента наблюдения за животными. Кошечки с собачками же в тампаксах не нуждаются.



Кстати, по мнению "экспертов", СПИДа тоже не существует. Его придумали фармкомпании, чтобы выбить гранты на исследования и разработку лекарств. Основной аргумент - до 80-х годов про ВИЧ никто не говорил.



Но любим мы Хемингуэя не за это



Теперь напрашивается вопрос: кто же придумывает эти теории заговора?



Если отбросить мистификации, запущенные, чтобы заработать деньжат, набрать лайков или просто повеселиться, то ответ напрашивается только один. В психиатрии известно такое понятие, как параноидальный синдром. Человек, страдающий этим расстройством психики, на первый взгляд не производит впечатление больного. Он может быть очень эрудированной личностью, но это необязательно. Ему не составляет труда выстроить убедительную логическую цепочку, доказывающую любую, самую бредовую и нелепую идею. Более того, какой-то пустяк становится для него сверхценной идей, и такой человек может потратить кучу сил и времени, чтобы отыскать информацию, его теорию подтверждающую.



Состояние, когда человек видит в изображении скрытые образы, называется парейдолией. Парейдолия бывает у всех, но только люди с нездоровой псхикой отыскавают в совпадении какой-то смысл



Так известен хрестоматийный пример, когда ярый поклонник творчества Эрнеста Хэмингуэя усомнился в достоверности его автобиографических рассказов. Доказательство своей правоты он отыскал в крошечном эпизоде, где писатель рассказывает, как занимался любовью в спальном мешке. Фанат не поленился собрать информацию о спальных мешках всех стран, выпускавшихся в тот период, и с восторгом обнаружил, что во время описываемых событий не существовало спальника, способного вместить двух человек.



С этой "сенсацией" он принялся штурмовать все литературные журналы. Еще бы, гениальный писатель уличен во лжи!



Потрет человека, который готов поверить в бред сумасшедшего, гораздо сложнее. Во-первых, он плохо образован. Например, невероятные факты, вроде масонской символики в Астане, закрывают пробелы в знаниях об архитектуре и градостроительстве. Во-вторых, сторонники теорий заговора постоянно испытывают тревожность. Им хотелось бы довериться кому-то сильному, например, правительству, но властям явно не до их фобий. Так и появляются теории о чипах в документах, постельном белье и злодеях в белых халатах. Скинуть ответственность за собственные провалы на происки масонов тоже удобнее, чем признать себя неудачником. В-третьих, любителям конспирологии редко удается реализовать себя, а сопричастность к "тайным знаниям" повышает самооценку. Дескать, вот я какой важный, раз рептилоиды пролетели сотни световых лет и заставили Мурзика за мной шпионить.



Или я с тройкой по физике знаю правду, а тупые академики и не догадываются.



И, наверное, самый главный мотив, это – ожидание чуда. Жить в мире, где водятся рептилоиды, нет СПИДа, а в астанинских небоскребах прячутся масоны с иллюминатами, намного интереснее, чем в серой суровой реальности.



Автор: Владислав Кожухарь Источник - Караван

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